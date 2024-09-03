«Интерфакс» сообщил, что Юдаеву выдвинут в МВФ от России

Кандидатуру бывшего первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой на пост исполнительного директора в МВФ от России предложил Минфин, а также согласовал премьер Михаил Мишустин, пишет агентство

Ксения Юдаева (Фото: Иван Петров / ТАСС)

Россия выдвинет кандидатуру бывшего первого заместителя председателя ЦБ Ксении Юдаевой на должность исполнительного директора МВФ от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, кандидатуру Юдаевой предложил Минфин. Ее поддержали Центробанк и МИД и уже согласовал премьер-министр Михаил Мишустин.

РБК направил запрос в ЦБ.

На данный момент пост исполнительного директора в МВФ с 1990-х занимает Алексей Можин, сообщается на сайте регулятора. В 2014 году он стал дуайеном как старейший член совета директоров фонда. В марте 2022 года Financial Times писала, что МВФ приостановил полномочия Можина в качестве дуайена, «учитывая роль России» в конфликте на Украине и «потенциальное влияние на способность исполнительного директора по России эффективно выполнять свою задачу». «У дуайена очень много чисто церемониальных функций. Так, он должен поздравлять руководство фонда с Новым годом от имени совета директоров. Но есть и нецеремониальные, они достаточно содержательные, и я тут не хочу вдаваться в подробности, но это большие нагрузки», — пояснял Можин ТАСС.

Россия входит МВФ с 1992 года. Управляющим в фонде выступает министр финансов Антон Силуанов, а заместителем — глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Юдаева занимала должность первого зампреда Центробанка с сентября 2013 по август 2023 года. На этот пост она была назначена спустя несколько месяцев после того, как ЦБ возглавила Эльвира Набиуллина (июнь 2013-го). В июле прошлого года регулятор сообщил, что Юдаева переходит на должность советника Набиуллиной и займется взаимодействием с научным и экспертным сообществом, университетами по образовательным и исследовательским вопросам. В октябре она покинула совет директоров ЦБ.