МВФ одобрил Украине кредит на $8,1 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил Украине новую кредитную программу на $8,1 млрд, рассчитанную на четыре года, сообщила пресс-служба МВФ.

Также предполагается немедленный транш в размере около $1,5 млрд. Это финансирование является частью международного пакета поддержки Украины на сумму $136,5 млрд, говорится в документе.

Российская сторона выступает против военных поставок Киеву.

