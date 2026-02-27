МВФ одобрил Украине кредит на $8,1 млрд
Международный валютный фонд (МВФ) одобрил Украине новую кредитную программу на $8,1 млрд, рассчитанную на четыре года, сообщила пресс-служба МВФ.
Также предполагается немедленный транш в размере около $1,5 млрд. Это финансирование является частью международного пакета поддержки Украины на сумму $136,5 млрд, говорится в документе.
Российская сторона выступает против военных поставок Киеву.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом
Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года
Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта
В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года
Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу