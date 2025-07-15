Дамаск ввел войска в город Эс-Сувейд на фоне конфликта друзов с бедуинами

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Силы обороны Сирии и Министерства внутренних дел страны вошли в город Эс-Сувейд для зачистки и стабилизации ситуации после нескольких дней ожесточенных столкновений между друзскими формированиями и бедуинскими племенами. Об этом сообщило в соцсети Х сирийское МВД со ссылкой на командующего силами внутренней безопасности Ахмеда ад-Далати.



Спецподразделения ввели, чтобы «укрепить безопасность и стабильность» в регионе. Незадолго до этого в Эс-Сувейде ввели комендантский час.



Однако после того, как правительственные войска вошли в город, ожесточенные столкновения вновь вспыхнули в Сувейде, сообщает France 24 со ссылкой на корреспондента агентства AFP.

Накануне армия Израиля заявила об ударе по танкам сирийской армии на юге страны в ответ на эскалацию насилия в Эс-Сувейде, напомнили в Associated press. Там с прошлой недели продолжаются ожесточенные столкновения между друзскими ополченцами, бедуинскими племенами и силами сирийского правительства.

По данным МВД Сирии, погибли более 30 человек, ранены около 100.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает как минимум о 99 погибших, включая женщин, детей и сотрудников сил безопасности. Конфликт начался с похищения бедуинами друзского торговца овощами, после чего началась серия ответных нападений.

Представитель МВД Сирии заявил, что столкновения не имеют межконфессионального характера и идут между государством и преступными группами.

Израиль, в свою очередь, заявил, что не позволит наносить ущерб друзскому населению в Сирии, подчеркнув, что этот удар — четкое предупреждение сирийскому режиму. В Израиле друзы считаются лояльным меньшинством и активно служат в армии, сообщает АР.