Израиль потребовал полной демилитаризации юга Сирии

Израиль не даст силам новой администрации Сирии войти на территорию к югу от Дамаска, он требует полной демилитаризации южных провинций, заявил Нетаньяху

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Израиль не допустит присутствия сил новых властей Сирии к югу от Дамаска и требует «полной демилитаризации» южных районов этой республики. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая перед выпускниками офицерских курсов, передает The Times of Israel.

«Мы не позволим силам организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической и запрещена) или новой сирийской армии войти на территорию к югу от Дамаска. Мы требуем полной демилитаризации на юге Сирии, включая провинции Эль-Кунейтра, Дераа и Эс-Сувейда», — сказал он.

ХТШ возглавила наступление повстанцев, которое в декабре привело к захвату Дамаска и падению режима сирийского президента Башара Асада, чья семья правила страной в течение десятилетий. Лидер ХТШ Ахмед аль-Шараа стал новым президентом страны.

Также премьер подчеркнул, что его страна намерена защищать проживающих на юге Сирии друзов — обособленной этно-конфессиональной группы, представители которой компактно проживают в том числе и на подконтрольной Израилю части Голанских высот.

Голанские высоты — территория площадью около 1,8 тыс. кв. км, которую Израиль захватил у Сирии во время Шестидневной войны в 1967 году, а затем аннексировал в 1981-м, вопреки международному праву и резолюциям Совбеза ООН. Сирия пыталась вернуть территории военным путем, но безуспешно.

Израиль объясняет аннексию обеспечением своей безопасности в связи с нападениями со стороны Сирии. Голанские высоты возвышаются над пустынной местностью и обеспечивают преимущество контролирующей их стороне. Кроме того, это важный источник воды.

Власти Израиля предупреждали, что Голаны останутся под их контролем. После свержения Асада израильские войска вошли на территорию Сирии в районе Голанских высот. Нетаньяху говорил, что она будет занята Израилем по крайней мере до тех пор, пока не появится другое решение проблемы безопасности.