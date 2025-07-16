Израиль нанес удар по зданию Минобороны Сирии. Видео

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ЦАХАЛ нанесла удар по зданию Минобороны в столице Сирии Дамаске, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в телеграм-канале.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по входу в военную штаб-квартиру сирийского режима в районе Дамаска в Сирии», — говорится в сообщении.

По данным Al Jazeera, после удара по Дамаску есть жертвы, их количество телеканал не уточняет. Как пишет Sky News Arabia, ЦАХАЛ нанесла три удара, взрыв прогремел на площади Омейядов.

Источники в службе безопасности в Министерстве обороны сообщили Reuters, что по зданию нанесли по меньшей мере два удара беспилотниками и что офицеры укрывались в подвале. Государственный телеканал «Аль-Эхбария» сообщил, что в результате израильского удара были ранены два мирных жителя.

Армия обороны Израиля ранее объявила о решении нарастить свои силы в районе границы с Сирией на фоне обострения конфликта друзских формирований с бедуинами. Накануне Дамаск решил ввести войска в Эс-Сувейд, где идут столкновения друзов и бедуинов.