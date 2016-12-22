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Дуров назвал требования ФСБ по Telegram противоречащими Конституции
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Дуров назвал требования ФСБ по Telegram противоречащими Конституции
Блокировка Telegram, 14:39
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Дуров назвал требования ФСБ по Telegram противоречащими Конституции
Основатель мессенджера заявил, что дать ФСБ информацию для декодирования сообщений пользователей невозможно технически. Дуров также сказал, что спецслужба пытается расширить свое влияние за счет конституционного права граждан
Павел Дуров (Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg)

Требования ФСБ предоставить доступ к переписке пользователей мессенджера Telegram «не реализуемы технически» и нарушают конституционное право россиян на тайну переписки, написал создатель мессенджера Павел Дуров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Стремление ФСБ получить доступ к личной переписке является попыткой расширить свое влияние за счет конституционного права граждан», — подчеркнул он, комментируя решение, вынесенное ранее в понедельник, 16 октября, Мещанским судом Москвы. Компанию Telegram Messenger LLP признали виновной в неисполнении своих обязанностей как организатора распространения информации. Компания не предоставила ФСБ информацию для декодирования сообщений пользователей.

Telegram Messenges LLP оштрафовали на 800 тыс. руб., представители компании на рассмотрение дела не явились.

Советник президента России по интернету Герман Клименко заявил РБК, что в Роскомнадзоре пытались «принудить Telegram к миру», но, «судя по решению суда», эти попытки успехом не завершились.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать решение суда по Telegram. Он сказал, что о блокировке мессенджера «речи не идет» и «никто речи и не вел».

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Летом Telegram предоставил Роскомнадзору данные, необходимые для включения мессенджера в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Этому предшествовал публичный конфликт между Дуровым и главой РКН Александром Жаровым. 23 июня Жаров потребовал от Дурова предоставить данные для регистрации как ОРИ, в противном случае мессенджер мог быть заблокирован. Дуров в ответ заявил, что после блокировке Telegram чиновникам придется вести переписку в «контролируемых США» мессенджерах. Такая ситуация стала бы, по словам Дурова, «неким саботажем государственных интересов».

Но в итоге разработчики мессенджера предоставили в РКН необходимые данные для включения в реестр ОРИ. Дуров заявил, что разработчики не намерены выполнять законы, «не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности» мессенджера.

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«Другими словами, давая согласие на внесение в реестр, мы исходим из соответствия истине заявления главы Роскомнадзора («на этом точка») и не берем на себя каких-либо дополнительных обязательств», — написал тогда Дуров.

Жаров заявил, что включение в реестр не означает доступа властей к переписке пользователей. 

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: ФСБ , Павел Дуров , Telegram
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