Открыто голосование за номинантов Премии РБК 2017

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

2 октября началось открытое голосование за номинантов Премии РБК 2017. В этом году в шорт-лист шести номинаций вошли 22 кандидата. Шорт-лист был сформирован по итогам первого заседания экспертного совета премии, которое состоялось 14 сентября.

В экспертный совет Премии РБК входят президент московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов, инвестор и предприниматель Александр Шульгин, директор ЦЭНКИ Рано Джураева, серийный предприниматель в области медиа Дерк Сауэр, топ-менеджер Avito Эрик Финнас, основатель Doc+ Руслан Зайдуллин, директор и основатель Yota Devices Владислав Мартынов, а также представители РБК — руководитель объединенной редакции Елизавета Голикова, главный редактор журнала РБК Валерий Игуменов, управляющий директор телеканала РБК Игорь Полетаев.

В номинацию «Предприниматель» вошли четыре бизнесмена. Генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож номинирован за крупные сделки с Uber и Сбербанком и рост показателей компании, в том числе выручки, на 24%. Владелец группы компаний «Дочки-сыночки» Александр Бондяшов был включен в шорт-лист за расширение сети до 160 магазинов, что позволило «Дочкам-сыночкам» выйти на лидирующие позиции на рынке онлайн-торговли детскими товарами страны. Совладелец холдинга «Новапорт» Роман Троценко номинирован за инвестиции в аэропортовую инфраструктуру и рост показателей (за 2016 год пассажиропоток вырос на 35%). Самый необычный номинант «Предпринимателя» — Александр Тимарцев, основатель баттл-площадки Versus, которому удалось вывести проект в уходящем году на новый уровень, обогнав по количеству просмотров и подписчиков даже англоязычные видеоблоги.

Номинация «Менеджер» представлена тремя кандидатами. Генеральный директор группы «Черкизово» Сергей Михайлов получил номинацию за крупные сделки по расширению бизнеса и увеличение прибыли группы в 5 раз. Исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман был включен в шорт-лист благодаря рекордным показателям рентабельности и росту выручки в 27% (напомним, что в прошлом году победителем Премии РБК в номинации «Менеджер» стала еще один представитель X5 Retail Group — гендиректор «Пятерочки» Ольга Наумова). Третий кандидат — председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, которому удалось решить ситуацию с проблемными активами ВЭБ и провести ряд крупных инвестиций в инновационные отрасли.

Номинация «Стартапер» объединила больше всего участников — пять кандидатов. В шорт-лист вошел Ярослав Гончаров, чье приложение на основе нейронной сети FaceApp скачали более 40 млн пользователей. Среди номинантов также Никита Чен-Юн-Тай, создавший строительный 3D-принтер, который привлек внимание ГК «ПИК» и других девелоперов. Также вошли в шорт-лист основатель Stafory Владимир Свешников, который получил номинацию за разработку автоматизированного сервиса по поиску сотрудников «Робот Вера», и создатель Waves Platform Александр Иванов, который был высоко оценен экспертным советом премии за создание децентрализованной блокчейн-платформы, собравшей в ходе ICO более $16 млн. Самый «хайповый» кандидат номинации — главный редактор Sports.ru Юрий Дудь, собравший 90 млн просмотров в Youtube на интервью со знаменитостями своего видеоблога «вДудь».

В номинации «Инвестор» за выход в финал премии будут бороться основатель фонда ru-Net Леонид Богуславский, глава Tactics Group Павел Шишкин и управляющий директор фонда «Лидер-инновации» Сергей Кербер. Богуславский заработал около €50 млн на продаже акций сервиса по доставке еды Delivery Hero, Шишкин выгодно продал долю в проекте реновации фабрики «Большевик» (сумма сделки, по разным оценкам, могла составить $55–60 млн), а фонд «Лидер-инновации» под управлением Сергея Кербера продал 25% в российском проекте CDNvideo, специализирующемся на обработке видеоконтента.

В шорт-лист новой номинации «Визионер» экспертный совет включил четырех кандидатов. Виталик Бутерин номинирован за развитие блокчейн-технологий и платформы Ethereum, руководитель Google Advanced Technology and Projects Иван Пупырев — за инновационные разработки во главе одного из подразделений Google. Директор Российского квантового центра Руслан Юнусов вошел в шорт-лист благодаря успешным исследованиям центра в области криптографии. Дмитрий Морозов, президент Biocad, отмечен номинацией за создание препаратов нового поколения против рака (в прошлом году Морозов получил Премию РБК в категории «Выбор аудитории РБК» как кандидат, набравший больше всего голосов в ходе открытого голосования номинации «Менеджер»).



Шорт-лист номинации «Менеджер в благотворительности» представлен в этом году тремя кандидатами. Основатель и директор проекта «Русь сидящая» Ольга Романова номинирована за помощь осужденным и их семьям. В шорт-лист вошла исполнительный директор фонда «Память поколений» Екатерина Круглова за помощь ветеранам и акцию «Красная гвоздика». Также экспертный совет включил в номинацию представителей фонда «Справедливая помощь» — нынешнего директора Ксению Соколову и, посмертно, основательницу фонда Елизавету Глинку, погибшую в декабре 2016 года в результате крушения авиалайнера самолета под Сочи.



Голосование на странице премии продлится со 2 октября до 1 ноября. По итогам голосования в каждой номинации будут выбраны два финалиста, набравшие наибольшее количество голосов. Победителей премии выберут в ходе тайного голосования члены Экспертного совета, их имена станут известны 6 декабря.