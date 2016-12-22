Устроивший стрельбу в подмосковной Ивантеевке школьник раскаялся

Девятиклассник, устроивший стрельбу в школе подмосковной Ивантеевки, раскаялся и публично попросил извинения у пострадавших, заявил адвокат школьника Виктор Запрудский. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Михаил сожалеет о содеянном и просит публичного извинения у потерпевших», — сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что 15-летний Михаил П., устроивший стрельбу в школе Ивантеевки, доставлен в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения. Он подозревается в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30, п. «а», «б», «е», «и» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство) и ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Инцидент в подмосковной Ивантеевке произошел 5 сентября. Ученик 9-го класса Михаил П. пришел в школу № 1 на занятие по информатике с опозданием в берцах и длинном плаще. В ответ на замечания учителя он начал препираться с ним, а затем открыл стрельбу из пневматического оружия. Также он бросил несколько дымовых шашек. Несколько учеников выпрыгнули из окон, спасая свою жизнь. Они были доставлены с травмами различной степени тяжести в больницу города, двое пострадавших отправлены в Москву. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял инцидент под личный контроль.