Устроивший стрельбу в подмосковной Ивантеевке школьник раскаялся

Девятиклассник, устроивший стрельбу в школе подмосковной Ивантеевки, раскаялся и публично попросил извинения у пострадавших, заявил адвокат школьника Виктор Запрудский. Об этом сообщает корреспондент РБК.
«Михаил сожалеет о содеянном и просит публичного извинения у потерпевших», — сказал адвокат.
Ранее сообщалось, что 15-летний Михаил П., устроивший стрельбу в школе Ивантеевки, доставлен в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения. Он подозревается в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30, п. «а», «б», «е», «и» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство) и ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Инцидент в подмосковной Ивантеевке произошел 5 сентября. Ученик 9-го класса Михаил П. пришел в школу № 1 на занятие по информатике с опозданием в берцах и длинном плаще. В ответ на замечания учителя он начал препираться с ним, а затем открыл стрельбу из пневматического оружия. Также он бросил несколько дымовых шашек. Несколько учеников выпрыгнули из окон, спасая свою жизнь. Они были доставлены с травмами различной степени тяжести в больницу города, двое пострадавших отправлены в Москву. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял инцидент под личный контроль.
3 февраля 2014 года старшеклассник пришел с ружьем в московскую школу № 263 и выстрелил в учителя географии, который скончался на месте. Услышавший шум школьный охранник незамедлительно сообщил о случившемся в полицию. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, подросток начал стрелять в них. При этом был убит один сотрудник полиции, еще один получил ранение. Подростку было предъявлено обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведенной экспертизы старшеклассника признали невменяемым, суд отправил его на принудительное лечение. Этот инцидент был первым в России случаем стрельбы в школе из гражданского оружия по «американскому сценарию».
В декабре 2014 года в раздевалке спортивного зала одной из школ Брянска 15-летний подросток достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в стены и пол. Одна из пуль рикошетом попала в ногу его одноклассницы. Изначально школьница умолчала об инциденте: она обратилась в травмпункт, где рассказала, что травму получила на улице по пути из школы. Врачи диагностировали у несовершеннолетней касательное пулевое ранение мизинца стопы и сообщили в полицию.
В марте 2017 года в одной из гимназий подмосковного города Люберцы во время урока физкультуры один из учеников активировал устройство для отпугивания собак, в результате чего контузии получили четыре человека. Устройство было украдено у другого школьника.
24 апреля 2017 года в компьютерном зале школы дагестанского села Агвали произошел взрыв. В СК сообщили, что причиной взрыва стала принесенная одним из школьников граната. В результате два человека погибли, 11 пострадали. Подросток нашел гранату на улице.
5 сентября 2017 года ученик устроил стрельбу из пневматического пистолета в школе № 1 в подмосковной Ивантеевке и разбросал дымовые шашки. При стрельбе пострадали учительница и три школьника.