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Устроивший стрельбу в Ивантеевке школьник доставлен в суд
Общество, 12:28
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Устроивший стрельбу в Ивантеевке школьник доставлен в суд

Ученик девятого класса, устроивший стрельбу в школе подмосковной Ивантеевки, доставлен в Басманный суд Москвы, заявила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По словам представителя суда, следствие ходатайствует об аресте подростка до 5 ноября. «Подозреваемый доставлен, в ближайшее время суд начнет заседание об избрании меры пресечения», — сообщила пресс-секретарь суда.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) дополнил дело о нападении на учителя ученика девятого класса в одной из школ подмосковного города Ивантеевка ч. 3 ст. 30, п. «а», «б», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). До этого в отношении 15-летнего подростка СК возбудил дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Что известно о стрельбе в подмосковной школе
Общество

Инцидент в ивантеевской школе № 1 произошел 5 сентября. Учащийся школы, 15-летний подросток Михаил пришел на занятия с опозданием в берцах и длинном плаще. Учитель информатики сделала ему замечание за внешний вид. Они вышли в коридор, школьник начал угрожать женщине, а затем устроил стрельбу из травматического оружия. В здании подросток разбросал дымовые шашки. Несколько учеников выпрыгнули из окон, чтобы спастись от стрельбы. Они были доставлены в больницу города. Ситуацию с происшествием взял под личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава Общественного совета при МВД, адвокат Анатолий Кучерена заявил, что причиной инцидента мог стать «недостаток внимания» у подростка. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова заявила, что учащиеся предупреждали директора школы о готовящемся нападении. Глава Минобрнауки Ольга Васильева в связи с инцидентом в Ивантеевке заявила о необходимости вернуть в школы штатных психологов.

Случаи применения учениками оружия в российских школах

3 февраля 2014 года старшеклассник пришел с ружьем в московскую школу № 263 и выстрелил в учителя географии, который скончался на месте. Услышавший шум школьный охранник незамедлительно сообщил о случившемся в полицию. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, подросток начал стрелять в них. При этом был убит один сотрудник полиции, еще один получил ранение. Подростку было предъявлено обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведенной экспертизы старшеклассника признали невменяемым, суд отправил его на принудительное лечение. Этот инцидент был первым в России случаем стрельбы в школе из гражданского оружия по «американскому сценарию».

В декабре 2014 года в раздевалке спортивного зала одной из школ Брянска 15-летний подросток достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в стены и пол. Одна из пуль рикошетом попала в ногу его одноклассницы. Изначально школьница умолчала об инциденте: она обратилась в травмпункт, где рассказала, что травму получила на улице по пути из школы. Врачи диагностировали у несовершеннолетней касательное пулевое ранение мизинца стопы и сообщили в полицию.

В марте 2017 года в одной из гимназий подмосковного города Люберцы во время урока физкультуры один из учеников активировал устройство для отпугивания собак, в результате чего контузии получили четыре человека. Устройство было украдено у другого школьника.

24 апреля 2017 года в компьютерном зале школы дагестанского села Агвали произошел взрыв. В СК сообщили, что причиной взрыва стала принесенная одним из школьников граната. В результате  два человека погибли, 11 пострадали. Подросток нашел гранату на улице.

5 сентября 2017 года ученик устроил стрельбу из пневматического пистолета в школе № 1 в подмосковной Ивантеевке и разбросал дымовые шашки. При стрельбе пострадали учительница и три школьника.
 

Теги: уголовное дело , стрельба , Басманный суд , Ивантеевка
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