Устроивший стрельбу в Ивантеевке школьник доставлен в суд

Ученик девятого класса, устроивший стрельбу в школе подмосковной Ивантеевки, доставлен в Басманный суд Москвы, заявила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По словам представителя суда, следствие ходатайствует об аресте подростка до 5 ноября. «Подозреваемый доставлен, в ближайшее время суд начнет заседание об избрании меры пресечения», — сообщила пресс-секретарь суда.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) дополнил дело о нападении на учителя ученика девятого класса в одной из школ подмосковного города Ивантеевка ч. 3 ст. 30, п. «а», «б», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). До этого в отношении 15-летнего подростка СК возбудил дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Инцидент в ивантеевской школе № 1 произошел 5 сентября. Учащийся школы, 15-летний подросток Михаил пришел на занятия с опозданием в берцах и длинном плаще. Учитель информатики сделала ему замечание за внешний вид. Они вышли в коридор, школьник начал угрожать женщине, а затем устроил стрельбу из травматического оружия. В здании подросток разбросал дымовые шашки. Несколько учеников выпрыгнули из окон, чтобы спастись от стрельбы. Они были доставлены в больницу города. Ситуацию с происшествием взял под личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава Общественного совета при МВД, адвокат Анатолий Кучерена заявил, что причиной инцидента мог стать «недостаток внимания» у подростка. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова заявила, что учащиеся предупреждали директора школы о готовящемся нападении. Глава Минобрнауки Ольга Васильева в связи с инцидентом в Ивантеевке заявила о необходимости вернуть в школы штатных психологов.



