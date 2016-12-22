Ким Чен Ын отметил банкетом успешные испытания водородной боеголовки

В Пхеньяне прошел банкет в честь успешных испытаний ядерного взрывного устройства 3 сентября. На нем лидер КНДР Ким Чен Ын поставил перед учеными задачу развивать ядерное оружие и усиливать «потенциал сдерживания»

Ким Чен Ын (в центре) (Фото: KCNA / Reuters)

Северный корейский лидер Ким Чен Ын в честь успешных испытания ядерного взрывного устройства, организовал прием с банкетом, на котором поздравил всех присутствующих с «великой победой», передает агентство Yonhap.

Агентство уточняет, что дата проведения мероприятия неизвестна, однако предполагается, что это была суббота, 9 сентября. На банкете присутствовали высшие руководители партии, армии и правительства.

Как передает агентство Reuters, банкет был устроен для ученых, которые участвовали в разработке ядерного оружия. Празднование совпало с 69-летием со дня образования Северной Кореи, которое отмечается 9 сентября. При этом северокорейский лидер поставил задачу продолжать работу по совершенствованию ядерного оружия.

«Нам необходимо и дальше продвигать научные разработки для усиления ядерного потенциала сдерживания, необходимого для самообороны», — приводит ТАСС слова Ким Чен Ына, которые передало государственного агентство КНДР ЦТАК. Шестое ядерное испытание, по словам лидера Северной Кореи, это «большая победа корейского народа и доказательство того, что КНДР является ядерной державой, обладающей межконтинентальной баллистической ракетой с водородным зарядом».

КНДР сообщила об успешном испытании водородной бомбы 3 сентября. Термоядерный взрыв спровоцировал подземные толчки магнитудой около 6, которые зафиксировали сейсмические станции США, России, Китая, Южной Кореи и Японии. Японские сейсмологи заявили, что мощность заряда превышала, по меньшей мере, в десять раз тот, что был испытан 9 сентября 2016 года. За день до этого Северная Корея заявила о создании водородной боеголовки, пригодной к установке на баллистические ракеты.

В МАГАТЭ назвали испытание водородной бомбы «печальным фактом». МИД России призвал «хладнокровно» отнестись к этим испытаниям. Китая осудил проведенный КНДР термоядерный взрыв, а президент США Дональд Трамп заявил о готовности использовать ядерное оружие в отношении Северной Кореи. Минфин США призвал «экономически отрезать» КНДР от внешнего мира. Идею ужесточить санкции в отношении Пхеньяна поддержали Германия и Франция. США, в то же время, дали согласие на многомиллиардные поставки вооружений Южной Корее.

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