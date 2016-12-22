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Год отставок: каких губернаторов и почему сменили в последнее время
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Год отставок: каких губернаторов и почему сменили в последнее время
Отставки губернаторов, 17:08
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Год отставок: каких губернаторов и почему сменили в последнее время

После череды зимних отставок пришло время отставок осенних. За четыре дня покинули свои посты главы пяти регионов — Самарской и Нижегородской областей, Красноярского края, НАО и Дагестана. По мнению экспертов, последние отставки связаны с тем, что Кремль меняет немолодых губернаторов, не имеющих федеральной поддержки, на выдвиженцев «Ростеха».

Год отставок — в обзоре РБК.

И.о. губернатора Калининградской области Евгений Зиничев
Фото: Борис Регистер / «Коммерсантъ»

Возраст: 51 год

Срок в занимаемой должности: с 28 июля по 6 октября 2016 года

Официальная причина: просьба перевести на другую работу по семейным обстоятельствам

Причина, которую называли СМИ: не нашел себя в губернаторской работе

Следующая должность: заместитель директора ФСБ

Преемник: Антон Алиханов, 31 год

Глава Адыгеи Аслан Тхакушинов
Фото: Василий Максимов / «Коммерсантъ»

Возраст: 70 лет

Срок в занимаемой должности: c 13 декабря 2006 года по 12 января 2017 года

Официальная причина отставки: в связи с истечением срока полномочий, попросил об отставке сам

Причина, которую называли СМИ: высокий уровень присутствия во власти клана Тхакушинова​

Следующая должность: государственный советник Республики Адыгея

Преемник: Мурат Кумпилов, 44 года



 

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин
Фото: Максим Кимерлинг / «Коммерсантъ»

Возраст: 60 лет

Срок в занимаемой должности: 5 мая 2012 года — 6 февраля 2017 года

Официальная причина отставки: по собственному желанию, заявил о необходимости дать преемнику время до выборов

Причина, которую называли СМИ: постоянные межэлитные конфликты в регионе, которые якобы не устраивали администрацию президента

Следующая должность: глава Ространснадзора​

Преемник: Максим Решетников, 38 лет

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын
Фото: Александр Сидоров / «Коммерсантъ»

Возраст: 61 год

Срок в занимаемой должности: 12 мая 2012 года — 7 февраля 2017 года

Официальная причина: по собственному желанию, заявил о необходимости дать преемнику время до выборов

Причина, которую называли СМИ: конфликты элиты, сомнения в возможности уверенно выиграть грядущие выборы

Следующая должность: сенатор от Бурятии

Преемник: Алексей Цыденов, 41 год
 

Губернатор Новгородской области Сергей Митин
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Возраст: 66 лет

Срок в занимаемой должности: 7 августа 2007 года — 13 февраля 2017 года

Официальная причина отставки: по собственному желанию

Причина, которую называли СМИ: конфликт с элитами

Следующая должность: сенатор от Новгородской области

Преемник: Андрей Никитин, 37 лет

Андрей Никитин — РБК: «Я немножко знаю Новгородскую область»

 

Губернатор Рязанской области Олег Ковалёв
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Возраст: 69 лет

Срок в занимаемой должности: 12 апреля 2008 года — 14 февраля 2017 года

Официальная причина отставки: по собственному желанию, выполнение всех поставленных задач

Причина, которую называли СМИ: проблемы со здоровьем и слабая экономика в регионе

Следующая должность: сенатор от Рязанской области

Преемник: Николай Любимов, 45 лет

Глава Карелии Александр Худилайнен
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Возраст: 61 год

Срок в занимаемой должности: 24 мая 2012 года — 15 февраля 2017 года

Официальная причина отставки: по собственному желанию, заявил о необходимости дать преемнику время до выборов

Причина, которую называли СМИ: неумение договориться с местными элитами, низкий рейтинг

Следующая должность: вошел в состав совета директоров АО «Усть-Луга Ойл»

Преемник: Артур Парфенчиков, 52 года





 

Глава Удмуртии Александр Соловьёв
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Возраст: 67 лет

Срок в занимаемой должности: 22 сентября 2014 года — 4 апреля 2017 года

Официальная причина отставки: в связи с утратой доверия, был задержан по делу о взятке на 139 млн руб. Находится под следствием.

Преемник: Александр Бречалов, 43 года

Александр Бречалов — РБК: «Есть проблемы с позиционированием Удмуртии»

 

Глава Марий Эл Леонид Маркелов
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Возраст: 54 года

Срок в занимаемой должности: 17 января 2001 года — 6 апреля 2017 года

Официальная причина отставки: по собственному желанию. Через неделю после отставки было возбуждено уголовное дело. Маркелова обвинили в получении взятки 235 млн руб.

Преемник: Александр Евстифеев, 59 лет


 

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Возраст: 66 лет

Срок в занимаемой должности: 12 мая 2012 года — 25 сентября 2017 года

Официальная причина отставки: по собственному желанию

Причина, которую называли СМИ: конфликт с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым, высокий антирейтинг

Следующая должность: спецпредставитель президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов

Преемник: Дмитрий Азаров, 47 лет

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев
Фото: Денис Русинов / ТАСС

Возраст: 70 лет

Срок в занимаемой должности: 8 августа 2005 года — 26 сентября 2017 года

Официальная причина отставки: по собственному желанию

Причина, которую называли СМИ: трения региональных элит

Преемник: Глеб Никитин, 40 лет

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Возраст: 64 года

Срок в занимаемой должности: 26 сентября 2014 года — 27 сентября 2017 года

Официальная причина отставки: по собственному желанию

Причина, которую называли СМИ: внутренних причин для отставки в крае нет, скорее, она связана с естественным процессом ротации губернаторов, в том числе из-за возраста

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Возраст: 71 год

Срок в занимаемой должности: 1 января 2014 года — 27 сентября 2017 года

Официальная причина отставки: возраст, написал заявление по собственному желанию

Причина, которую называли СМИ: курс на омоложение кадров

Губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин
Фото: Мария-Луиза Тирмастэ / «Коммерсантъ»

Возраст: 43 года

Срок в занимаемой должности: 14 сентября 2014 года — 28 сентября 2017 года

Официальная причина отставки: по собственному желанию

Причина, которую называли СМИ: в рамках ротации губернаторского корпуса, из-за проблем с реализацией майских указов президента о повышении зарплат бюджетникам и низких темпах строительства социальных объектов в регионе

Авторы: Алена Махукова, Юлия Сапронова.
Теги: мультимедиа , отставки губернаторов
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