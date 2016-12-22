Год отставок: каких губернаторов и почему сменили в последнее время

После череды зимних отставок пришло время отставок осенних. За четыре дня покинули свои посты главы пяти регионов — Самарской и Нижегородской областей, Красноярского края, НАО и Дагестана. По мнению экспертов, последние отставки связаны с тем, что Кремль меняет немолодых губернаторов, не имеющих федеральной поддержки, на выдвиженцев «Ростеха».
Год отставок — в обзоре РБК.
Возраст: 51 год
Срок в занимаемой должности: с 28 июля по 6 октября 2016 года
Официальная причина: просьба перевести на другую работу по семейным обстоятельствам
Причина, которую называли СМИ: не нашел себя в губернаторской работе
Следующая должность: заместитель директора ФСБ
Преемник: Антон Алиханов, 31 год
Возраст: 70 лет
Срок в занимаемой должности: c 13 декабря 2006 года по 12 января 2017 года
Официальная причина отставки: в связи с истечением срока полномочий, попросил об отставке сам
Причина, которую называли СМИ: высокий уровень присутствия во власти клана Тхакушинова
Следующая должность: государственный советник Республики Адыгея
Преемник: Мурат Кумпилов, 44 года
Возраст: 60 лет
Срок в занимаемой должности: 5 мая 2012 года — 6 февраля 2017 года
Официальная причина отставки: по собственному желанию, заявил о необходимости дать преемнику время до выборов
Причина, которую называли СМИ: постоянные межэлитные конфликты в регионе, которые якобы не устраивали администрацию президента
Следующая должность: глава Ространснадзора
Преемник: Максим Решетников, 38 лет
Возраст: 61 год
Срок в занимаемой должности: 12 мая 2012 года — 7 февраля 2017 года
Официальная причина: по собственному желанию, заявил о необходимости дать преемнику время до выборов
Причина, которую называли СМИ: конфликты элиты, сомнения в возможности уверенно выиграть грядущие выборы
Следующая должность: сенатор от Бурятии
Преемник: Алексей Цыденов, 41 год
Возраст: 66 лет
Срок в занимаемой должности: 7 августа 2007 года — 13 февраля 2017 года
Официальная причина отставки: по собственному желанию
Причина, которую называли СМИ: конфликт с элитами
Следующая должность: сенатор от Новгородской области
Преемник: Андрей Никитин, 37 лет
Андрей Никитин — РБК: «Я немножко знаю Новгородскую область»
Возраст: 69 лет
Срок в занимаемой должности: 12 апреля 2008 года — 14 февраля 2017 года
Официальная причина отставки: по собственному желанию, выполнение всех поставленных задач
Причина, которую называли СМИ: проблемы со здоровьем и слабая экономика в регионе
Следующая должность: сенатор от Рязанской области
Преемник: Николай Любимов, 45 лет
Возраст: 61 год
Срок в занимаемой должности: 24 мая 2012 года — 15 февраля 2017 года
Официальная причина отставки: по собственному желанию, заявил о необходимости дать преемнику время до выборов
Причина, которую называли СМИ: неумение договориться с местными элитами, низкий рейтинг
Следующая должность: вошел в состав совета директоров АО «Усть-Луга Ойл»
Преемник: Артур Парфенчиков, 52 года
Возраст: 67 лет
Срок в занимаемой должности: 22 сентября 2014 года — 4 апреля 2017 года
Официальная причина отставки: в связи с утратой доверия, был задержан по делу о взятке на 139 млн руб. Находится под следствием.
Преемник: Александр Бречалов, 43 года
Александр Бречалов — РБК: «Есть проблемы с позиционированием Удмуртии»
Возраст: 54 года
Срок в занимаемой должности: 17 января 2001 года — 6 апреля 2017 года
Официальная причина отставки: по собственному желанию. Через неделю после отставки было возбуждено уголовное дело. Маркелова обвинили в получении взятки 235 млн руб.
Преемник: Александр Евстифеев, 59 лет
Возраст: 66 лет
Срок в занимаемой должности: 12 мая 2012 года — 25 сентября 2017 года
Официальная причина отставки: по собственному желанию
Причина, которую называли СМИ: конфликт с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым, высокий антирейтинг
Следующая должность: спецпредставитель президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов
Преемник: Дмитрий Азаров, 47 лет
Возраст: 70 лет
Срок в занимаемой должности: 8 августа 2005 года — 26 сентября 2017 года
Официальная причина отставки: по собственному желанию
Причина, которую называли СМИ: трения региональных элит
Преемник: Глеб Никитин, 40 лет
Возраст: 64 года
Срок в занимаемой должности: 26 сентября 2014 года — 27 сентября 2017 года
Официальная причина отставки: по собственному желанию
Причина, которую называли СМИ: внутренних причин для отставки в крае нет, скорее, она связана с естественным процессом ротации губернаторов, в том числе из-за возраста
Возраст: 71 год
Срок в занимаемой должности: 1 января 2014 года — 27 сентября 2017 года
Официальная причина отставки: возраст, написал заявление по собственному желанию
Причина, которую называли СМИ: курс на омоложение кадров
Возраст: 43 года
Срок в занимаемой должности: 14 сентября 2014 года — 28 сентября 2017 года
Официальная причина отставки: по собственному желанию
Причина, которую называли СМИ: в рамках ротации губернаторского корпуса, из-за проблем с реализацией майских указов президента о повышении зарплат бюджетникам и низких темпах строительства социальных объектов в регионе