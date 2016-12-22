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Губернатор Ивановской области уйдет в отставку
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Губернатор Ивановской области уйдет в отставку
Отставки губернаторов, 19:53
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Губернатор Ивановской области уйдет в отставку
Губернатор Ивановской области Павел Коньков уйдет со своего поста в рамках осенней ротации глав регионов. Об этом сообщили РБК три источника, близкие к федеральному правительству и руководству области
Павел Коньков (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

О том, что глава Ивановской области Павел Коньков станет одним из губернаторов, которые уйдут в ближайшее время, РБК рассказал источник близкий к федеральному правительству. «Коньков уйдет», — подчеркнул он.

Собеседник РБК в правительстве региона на условиях анонимности подтвердил информацию о скорой отставке Конькова. «Уходит. Не сам, конечно, а [его] уходят из Кремля. [Глава Минстроя России Михаил] Мень его отстаивал», — отметил он. ​Мень возглавлял область в 2005–2013 годы, до назначения министром строительства и ЖКХ, и поддерживал губернатора на федеральном уровне, объяснили источники РБК.

Одним из главных факторов, который может способствовать отставке Конькова, — коррупционные скандалы в регионе, пояснил РБК источник в областном правительстве. «За недолгое правление Конькова возбуждены уголовные дела в отношении четырех его заместителей. Андрей Кабанов (его обвинили во взятке от экс-начальника комитета по лесному хозяйству. — РБК) уже «на этапе», три других вице-губернатора — под следствием», — напомнил собеседник РБК. Кроме того, у Конькова «не сложились отношения» с сенаторами от Ивановской области — Валерием Васильевым и Владимиром Бочковым, добавил источник РБК. Активность правоохранителей трудно компенсировать политическим весом, прокомментировал РБК президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Среди других причин отставки источник РБК в областном правительстве назвал сложное социально-экономическое положение и проблемы с реализацией в регионе программы по переселению из аварийного жилья. По программе сорваны сроки (ее предполагалось закончить к 1 сентября 2017 года). «Есть проблемы и с реализацией программы развития туризма в Ивановской области в целом и возведения объектов в ее рамках, в частности. А в эту программу входит туристическо-рекреационный кластер «Плес», — добавил он. Ранее оппозиционер Алексей Навальный публиковал видеосъемку резиденции около Плеса, которая, как он утверждал, принадлежала структурам, связанным с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова говорила, что глава правительства только пользуется дачей в Плесе.

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Начальник управления пресс-службы правительства Ивановской области Анна Николаева заявила РБК, что губернатор Павел Коньков не писал заявление об уходе. «Губернатор в регионе, работает. Мы сегодня были в рабочей поездке [по области]», — добавила она. 2 октября на оперативном совещании с подчиненными Павел Коньков прокомментировал появляющиеся сообщения о своей возможной отставке, назвав их «слухами и домыслами». «Некоторым горячим головам, которые на фоне информационной волны здесь в регионе пытались нагнетать обстановку, посоветовал бы сосредоточиться на своей работе, на решении профессиональных задач во благо жителей области и региона в целом. Это в любом случае было бы более продуктивно», — заявил он.

Скорую отставку губернатора Ивановской области еще один источник РБК, близкий к администрации региона, связывает с обострившейся в последние годы конкуренцией федеральных лоббистов. «Коньков не имеет широкой сети покровителей на федеральном уровне, он оказался довольно уязвимой фигурой в этой борьбе», — отметил источник. Губернатор слишком сильно погрузился в решение проблем региона и «недооценил» роль политической борьбы на местном и федеральном уровнях, добавил источник.

По словам собеседника РБК, лоббируя решение об отставке Конькова, его оппоненты воспользовались возрастом губернатора. Главе региона — 59 лет, в то время как Кремль объявил тренд на омоложение губернаторского корпуса.

В то же время, по словам источника, по принципиальным для Кремля показателям (электоральная управляемость, протестный уровень, социальное самочувствие) регион выглядит «вполне уверенно», несмотря на малые ресурсы области. К Конькову у Кремля нет особых претензий, прокомментировал РБК политический консультант Дмитрий Фетисов. «Он средний губернатор, не допускающий каких-либо провалов, и вполне достойно справляется со своей работой», — заметил эксперт. По его словам, есть регионы, где куда более остро стоит кадровый вопрос и которые больше интересуют крупные корпорации в плане лоббирования собственных кандидатов в губернаторы.

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29 сентября холдинг «Минченко Консалтинг» выпустил доклад, в котором прогнозировал возможную отставку Конькова. В рейтинге устойчивости он получил штрафные баллы за федеральные и региональные конфликты, а также за аресты и уголовные дела в регионе. Агентство «Интерфакс» прочило на место главы региона замминистра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса. Источник РБК, близкий к Минстрою, отрицает возможное назначение Чибиса главой региона.

В начале сентября источники РБК сообщали, что этой осенью могут смениться главы десяти регионов. За последнюю неделю должностей «по собственному желанию» лишились главы Дагестана, Нижегородской и Самарской областей, Красноярского края и Ненецкого автономного округа Рамазан Абдулатипов, Валерий Шанцев, Николай Меркушкин, Виктор Толоконский и Игорь Кошин.

Авторы: Владимир Дергачев, Дмитрий Серков, Мария Истомина, Кирилл Сироткин.
Теги: Ивановская область , отставки губернаторов , Павел Коньков
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