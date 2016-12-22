Турчак стал основным кандидатом на пост главы генсовета «Единой России»

Губернатор Псковской области Андрей Турчак стал основным кандидатом на пост секретаря генсовета «Единой России», рассказали источники РБК. Чтобы получить пост в партии, Турчаку придется покинуть губернаторское кресло

Андрей Турчак (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Новый лидер единороссов

О том, что новым секретарем генсовета «Единой России» может стать губернатор Псковской области Андрей Турчак, РБК рассказали два источника, близких к Кремлю. Турчак — наиболее вероятная кандидатура на один из ключевых постов в партии власти, подчеркнули оба собеседника РБК. Один из источников отметил, что есть и другие кандидаты на этот пост, но именно Турчак имеет наибольшие шансы стать главой генсовета.

Чтобы стать секретарем генсовета «Единой России», Турчаку придется покинуть губернаторский пост. Это может произойти в самое ближайшее время, сказал один из близких к Кремлю собеседников РБК. О том, что новым секретарем генсовета «Единой России» станет «один из губернаторов», РБК также сказал федеральный чиновник, но фамилию не назвал.

В настоящее время секретарем генсовета «Единой России» является Сергей Неверов, но, как ранее сообщал РБК, он покинет партийный пост, чтобы занять должность лидера думской фракции партии власти. Эта позиция стала вакантной после назначения прежнего главы фракции Владимира Васильева и. о. главы Дагестана.

Согласно уставу «Единой России», секретарем генсовета может стать только член этого партийного органа. Турчак членом генсовета не является. Устав позволяет назначить и. о. секретаря генсовета в случае, если прежний глава досрочно покинул свой пост. При этом в документе не проговаривается, что и. о. главы генсовета обязательно должен быть членом этого органа, соответственно, можно назначить представителя партии, который в генсовет не входит, поясняет собеседник РБК в «Единой России». Ввести исполняющего обязанности в состав генсовета и избрать его в качестве полноправного секретаря возможно только на съезде. Ближайший съезд «Единой России» запланирован на конец декабря.

Андрею Турчаку 42 года. Губернаторский пост он занимает с 2009 года. К Турчаку нет претензий как к главе региона, но он «сам тяготился этой работой и хотел бы уйти», говорил ранее федеральный чиновник в беседе с РБК.

Пресс-секретарь Турчака Оксана Ширан заявила РБК, что информацией о его новом назначении не обладает и не может ее прокомментировать.

Губернатор не ответил на звонки и сообщения РБК.

«Молодая гвардия» и дело Кашина

До назначения губернатором Турчак был членом Совета Федерации от Псковской области, депутатом заксобрания Псковской области, председателем координационного совета «Молодой гвардии «Единой России».

Его отец, Анатолий Турчак — старший руководитель объединения, затем холдинговой компании «Ленинец». Он является президентом Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, членом исполкома РФС, возглавляет Совет директоров Энергомашбанка. В 90-х годах был заместителем Владимира Путина по петербургскому региональному совету движения «Наш дом — Россия». Издание «Деловой Петербург» в биографической справе о Турчаке-старшем сообщала, что он бывший спарринг-партнер Путина по дзюдо. Турчак-младший является членом попечительского совета петербургского клуба дзюдо «Турбостроитель», в котором в 1980-х тренировался Путин.

В сентябре 2015 года журналист Олег Кашин сообщил о раскрытии дела о нападении на него в ночь на 6 ноября 2010 года, когда его жестоко избили неизвестные. Журналист назвал фамилии нескольких обвиняемых по делу — все они сотрудники охраны петербургского «Механического завода», который входит в холдинг «Ленинец». По данным базы Kartoteka.ru, основными акционерами «Заслона» в декабре 2014 года были ЗАО «Система», принадлежащее Александру Горбунову, и управляющая компания (УК) «Ленинец», которая, в свою очередь, принадлежит супруге псковского губернатора Кире Турчак.

Организатором нападения на себя Олег Кашин называл именно управляющего АО «Заслон» (так позже стал называться холдинг «Ленинец») Александра Горбунова. Во время расследования процесса над Горбуновым гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов дал ему положительную характеристику. В интервью РБК Чемезов называл процесс над Горбуновым инсценировкой ради захвата бизнеса Горбунова.

Сам Кашин называл заказчиком нападения Андрея Турчака. Незадолго до нападения, в «Живом журнале» у Кашина произошел с ним конфликт. Губернатор в ответ на оскорбительную реплику журналиста потребовал принести извинения, однако Кашин этого не сделал, после чего Турчак потребовал извиниться в течение суток, но извинений не последовало. Уже после нападения губернатор свою связь с избиением журналиста отрицал.

Расследование дела Кашина под личный контроль брал в то время президент страны Дмитрий Медведев, который с 2011 года является лидером «Единой России». Он поручал генпрокурору Юрию Чайке и Министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву взять под особый контроль расследование преступления.