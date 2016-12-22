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Путин сменил губернатора Омской области
Отставки губернаторов, 14:51
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Путин сменил губернатора Омской области
Временно исполняющим обязанности губернатора Омской области назначен справедливоросс Александр Бурков
Виктор Назаров (Фото: Евгений Кармаев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин своим указом принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова, ставшего девятым главой региона, покинувшим свой пост «по собственному желанию».

Временно исполняющим обязанности губернатора Омской области назначен Александр Бурков, которому о новом назначении Путин сообщил во время рабочей встречи.

«Назначить Буркова Александра Леонидовича временно исполняющим обязанности Губернатора Омской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Омской области», — говорится в указе Путина.

По данным РБК, Бурков был одним из участников проведенного администрацией президента РФ тренинга по подготовке кадров на руководящие посты в регионах. В 1999 году Бурков участвовал в выборах губернатора Свердловской области и даже вышел во второй тур выборов, в настоящее время является депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия», занимает пост первого заместителя главы фракции и председателя Свердловского отделения партии.

О том, что губернатор попрощался со своими подчиненными, несмотря на то что решения Кремля об его отставке еще не было, стало известно 2 октября. По словам источников местного издания Оm1.ru, об этом было объявлено на утреннем совещании, однако пресс-секретарь главы региона эту информацию опровергла, заявив, что это «после выходных всегда проводится аппаратная, вот это и была рядовая аппаратная».

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В то же время источники РБК рассказали, что Назаров попрощался с командой, пояснив, что решение Кремля об его отставке будет принято до конца текущей недели.

«Виктор Иванович всё», — сообщил РБК близкий к властям региона источник 30 сентября.

В конце сентября 2017 года глава Омской области попал в список «губернаторов на вылет», представленный «Минченко Консалтинг», заняв в нем девятое место. Проблемными точками Назарова политологи назвали региональные конфликты.

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Сам Назаров 28 сентября опроверг слухи о своей отставке. «По поводу своей отставки ничего не слышал. Никаких предложений о новой работе пока ни от кого не получал. Комментировать пока нечего», — заявил он после пленарного заседания форума ШОС.

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Виктор Назаров был назначен губернатором Омской области в мае 2012 года, сменив на этом посту Леонида Полежаева, который возглавлял регион в течение 20 лет. В 2015 году Назарова избрали на пост главы области — за него проголосовали 60,02% избирателей.​

Авторы: Ася Сотникова, Евгений Калюков.
Теги: отставка , Омская область , Виктор Назаров , губерантор
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