Александр Бречалов Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской республики

В начале апреля Путин назначил секретаря Общественной палаты Александра Бречалова и.о. главы Удмуртии. В интервью РБК Бречалов рассказал о проблемах Удмуртии, борьбе с коррупцией и «пропаже интереса» к Навальному

​«У нас очень большой штат чиновников»

— Вы пришли работать в довольно проблемный регион: ​дефицит бюджета Удмуртии в 2016 году составил 12,2% (к примеру, дефицит в соседней Чувашии в три раза меньше — 4,7%). Как планируете бороться с дефицитом?

— У нас есть задача как минимум сократить дефицит, а потом, конечно, вывести бюджет в профицитный. Я не могу сейчас гарантировать, что мы это сделаем до конца года. То, что дефицит сокращен будет, — это однозначно, мы не можем с дефицитным бюджетом заканчивать год.

Мы уже находим те статьи, которые расходуются неэффективно, какие-то расходы приостанавливаем. Речь не идет об увеличении налоговых поступлений от предпринимателей, речь идет о работе с теми поступлениями, которые есть. У нас очень большой штат чиновников, мы лидеры в Приволжском федеральном округе по количеству чиновников: на 10 тыс. человек приходится 12 чиновников. Если бы эта численность конвертировалась в развитие региона, я бы понимал. Но этого не происходит, поэтому мы будем…

— Сокращать штат?

— Безусловно. Но это не сокращение ради сокращения — мы будем оптимизировать структуру под те задачи и с учетом тех компетенций людей, которые у нас есть. И не только сокращать. Какие-то отделы будем усиливать. Например, уже несколько предпринимателей говорили об экспортном центре, он очевидно нужен. Для того​ чтобы в информационном поле России и мира Удмуртия звучала, нужна очень сильная не только пресс-служба правительства и главы, но и очень сильное медиапространство, медиаинструменты в руках правительства. И здесь тоже возможно перераспределение усилий.

— У Удмуртии вообще есть инвестиционный потенциал?

— Он огромный. Не потому, что я так или иначе должен «продать» эту тему, нет. Во-первых, огромный потенциал в промышленности и в производстве, у нас много неиспользуемых площадей, при этом с большими мощностями, с хорошей логистикой.

Второе: безусловно, у нас больше 50% территории сельскохозяйственного назначения, поэтому сельское хозяйство и животноводство — это крайне перспективная отрасль. Вы знаете, что по производству молока мы — вторые в ПФО и третьи в России, мы здесь конкурентоспособные. Бизнес в сегменте переработки продуктов развивается активно, но не настолько, чтобы мы могли серьезно представлять на российском рынке брендов.

И потом, вся Удмуртия — огромный туристический кластер, я вам абсолютно искренне говорю, я не знаю еще такой территории. Да, с нами может, естественно, соперничать по природе Дальний Восток, Кавказ…

— Один из местных амбициозных проектов со скандальной предысторией — это строительство Камского моста. Именно из-за взятки, полученной от строивших его компаний, попал в СИЗО предыдущий глава республики Александр Соловьев. Мост откроют, как и планировалось, в июле?

— Открытие планируется 17 июля. Ожидаем визит министра транспорта Максима Соколова. Вот мы с вами сейчас говорим, а целая группа работает на объекте. Проект очень непростой. Но, как меня уверяют и концессионер ВТБ, и наши строители, 17 июля основные работы по поверхности, которые позволят поставить пункты оплаты, будут закончены. Сейчас остаются небольшие объемы работ по подъездам, съездам, опорам и так далее.

Движение по мосту есть, сейчас он бесплатный. Я проехал по нему недавно абсолютно спокойно. Как проезжее полотно он готов. Поэтому сейчас людям очень комфортно: они ездят по новому мосту и ничего не платят. К официальному открытию моста мы найдем оптимальное решение по тарифам на отплату проезда с концессионером.

— А за самим делом Соловьева следите? Может быть, помогаете ему как-то, с адвокатами?

— Я не слежу особенно за его делом, потому что нет времени. Чем я могу помочь? Я его не очень хорошо знал, мы один-два раза ненадолго пересекались, у нас даже диалога не было. По-человечески я желаю ему здоровья, никаких иных эмоций у меня здесь нет. Правоохранительные органы во всем разберутся, а помощь — это прерогатива семьи. Я запретил правительству и коллегам как-либо спекулировать на этой теме. Мы ни в коем случае не можем и не должны говорить: вот они там в прошлом делали всё неправильно, а мы сделаем правильно. В Удмуртии сделано очень многое при предыдущих руководителях региона.

4 апреля предшественник Бречалова на посту губернатора Удмуртии Александр Соловьев был задержан по подозрению в получении взятки. Следствие предполагает, что он незаконно получил около 139 млн руб. от компаний, которые строили мосты через реки Кама и Буй у города Камбарки. В тот же день президент России Владимир Путин снял его с губернаторского поста «в связи с утратой доверия». Возглавить регион он предложил Бречалову. Владимир Путин и Александр Бречалов (слева направо) Фото: Михаил Климентьев / ТАСС Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

«Многие спрашивают: «У вас же точно это пересидеть»

— У вас большая часть министров остались из «соловьевских». Как вам с ними работается?

— Для меня неважно, с кем работал человек вчера, для меня важно, чтобы он работал сегодня. Я ни в коем случае не буду делить: это «волковские» (бывший глава Удмуртии Александр Волков, занимал этот пост до Соловьева. — РБК), это «соловьевские», это бизнес-элита местная, это еще какая-то. Это путь в никуда. Если мы хотим развивать Удмуртию, у нас должен быть один простой принцип: у власти во всех структурах должны работать лучшие. Я не знаю, например, откуда у меня министр энергетики, ЖКХ и тарифов Иван Маринин, но он же местный, наверное, его кто-то пригласил. Если его пригласил Соловьев, это, что, клеймо на всю жизнь? Нет, конечно.

— А вам самому сложно работать, будучи «варягом» для команды?

— У меня есть только один интерес — это Удмуртия. Сейчас это дело всей моей жизни. У меня нет параллельно каких-то еще оставшихся историй в Общественной палате, в ОНФ, еще где-то. Только Удмуртия, и всё нацелено на этот большой проект длиной, надеюсь, в несколько лет. Я не ставлю себе горизонт за пять лет сделать это и потом куда-то дальше. У меня нет вообще такой мысли. Многие спрашивают: «У вас же точно это пересидеть». Всё, что у меня есть сейчас, я ставлю в Удмуртию.

Я прошел все этапы восприятия моей работы в информпространстве, ОНФ и Общественную палату: и хвалили, и ругали, и врали. Если что-то появляется на каких-то «сливных» ресурсах, не обращаю на это внимания. По всем вопросам, которые мне когда-либо задавались, я всегда отвечал открыто, и здесь мне нечего скрывать. Поэтому у меня проблем никаких нет с тем, что я «варяг». Честность и открытость в отношениях, ответственность и эффективность — мои главные принципы.

— То есть вы видите себя главой региона через лет семь-восемь?

— Мы исходим от​ цели, чтобы Удмуртия, жизнь людей становились лучше, а это прямая конверсия в более высокую конкурентную экономику. Понятно, что за три года эту цель не достичь, мы не волшебники. Это реальный план на семь-десять лет. И надо быть честным с людьми. Знаете, как мне писали: «Уже месяц на посту, ну что, какие-нибудь дела реальные будут? Где хайвеи и так далее?» — этого не будет. Поэтому горизонт у меня вот такой.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской республики

— Любой вариант возможен?

— Я об этом даже не рассуждаю. У меня все в Удмуртии, я жду, когда дети закончат школу в Москве, они уже и в Ижевске вузы рассматривают для поступления, и супруга большую часть времени сейчас проводит здесь.

— Вы возглавляли федеральный общественный орган, а сейчас оказались в регионе — объективно не самом крупном, не самом медийном и с большим количеством проблем. Считаете ли вы это аппаратным понижением? Были ли у вас до назначения амбиции федерального уровня?

— Для меня предложение главы государства возглавить Удмуртскую Республику — это вызов, большая честь и доверие. О каких-то историях с понижениями или повышениями я не думаю, а полностью сосредоточен на работе. После почти трехлетней работы в Общественной палате предстоит решать еще более сложные задачи, связанные с развитием целого региона. Удмуртия — самобытный и уникальный регион, с большим экономическим потенциалом, великой историей и культурой. Сейчас еще есть проблемы с позиционированием и маркетингом территории, но уверен: через несколько лет вы точно измените свое представление о ней.

«По большинству направлений нынешнему составу Общественной палаты России ставлю 5»

— Вы говорите, что не готовы отвечать на критику анонимных источников, но на официальные комментарии и на критику в СМИ готовы ответить. В феврале эксперты экс-министра финансов Алексея Кудрина из Комитета гражданских инициатив проанализировали работу Общественной палаты и сделали вывод, что она работает неэффективно. Как можете на эту критику ответить?

— Мне очень жаль, что эти псевдоэксперты прикручивают к своим исследованиям имя Алексея Леонидовича Кудрина, я с ним поговорил, он не разделяет эту позицию. Они для меня похоронили себя как эксперты. Настолько глупо и настолько некомпетентно. Есть простые показатели эффективности, которые можно оцифровать. Если эксперты смогут вокруг Общественной палаты объединить те 25 тыс. некоммерческих организаций и гражданских активистов, которых мы объединили в рамках форумов «Сообщество» и проекта «Перспектива», сделать больше, я им скажу спасибо. Критиковать и что-то там оценивать — унижение интеллекта.

В середине февраля эксперты Комитета гражданских инициатив и Общероссийского гражданского форума — структур, связанных с Кудриным, — опубликовали опрос о деятельности Общественной палаты, тогда возглавляемой Бречаловым. Работа палаты, по результатам опроса, была оценена в целом негативно. 51% респондентов оценили работу ОП на один-три балла из десяти, 44% опрошенных заявили, что палата плохо представляет интересы институтов гражданского общества.

Ведь история развивалась очень просто: еще в декабре была инсайдерская информация. Мне звонили, говорили: «А вы знаете о том, что эксперты КГИ хотят опросить 500 экспертов о деятельности ОП РФ?». Я говорю: а давайте сделаем по-другому, давайте опросим 25,5 тыс. экспертов, давайте их спросим. Не захотели. Сделали кулуарно. Мы приглашали их на все наши площадки, чтобы сами пришли и увидели результаты работы и после этого попробовали прокомментировать и покритиковать, что Общественная палата ничего не сделала или неэффективно работала. Их у нас не было. А те вопросы, которые у нас в палате поднимались, — да дай Бог смелости им поднять такие темы. Например, пригласить дальнобойщиков, выступающих против системы оплаты проезда по федеральным трассам «Платон». Это у нас на площадке происходило. И у меня были потом звонки: «Вы зачем пригласили дальнобойщиков?» Мы всегда так старались строить свою работу.

Я уже не говорю о тех законодательных изменениях, которых мы добились за эти годы, — они глобальные. И закон об общественном контроле, и закон о формировании региональных общественных палат, и выделение нового статуса для социально ориентированных некоммерческих организаций. Я очень редко даю положительную оценку работе, но по большинству направлений нынешнему соcтаву Общественной палаты ставлю 5 и горжусь, что я работал с такими уникальными людьми, как Вячеслав Бочаров, Диана Гурцкая, Лео Бокерия и многие другие.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской республики

«К господину Навальному у меня интерес пропал»

— Еще не будучи врио главы региона, в интервью Ксении Собчак на «Дожде» вы сказали, что если бы к вам обратился Навальный и предложил сделать общую антикоррупционную программу, то вы бы, возможно, это предложение рассмотрели. Вы говорите сами, что вам все равно, с кем человек был до, от кого он…

— Главное, чтобы он работал сейчас, — совершенно верно. Но к господину Навальному у меня интерес пропал после того, как он из блогера превратился в политика. Мы тогда с Ксенией Собчак разговаривали достаточно открыто, я же ее вынудил [ответить]: «Вы уверены, что то, что делает Алексей Навальный, — это факт?» Она не дала прямой ответ, она говорит: «[Вопрос] по тем расследованиям [Навального], которые якобы основаны на фактах». Якобы основаны на фактах. Я ценности в работе фонда [борьбы с коррупцией] и господина Навального не вижу сейчас никакой, потому что там все «якобы».

Я не раз говорил, что господин Навальный — это предприниматель без образования юридического лица, он классно монетизирует тему протеста. Сейчас он ни мне не интересен, ни большинству граждан России, потому что уже все поняли, во-первых, что у него много лжи открытой, глупой, дешевые расследования. К примеру, у нас на территории Удмуртии есть жесткие принципиальные общественники, которые мне очень серьезно помогают бороться с коррупцией.

Поэтому с гражданскими активистами, которые борются против коррупции в Удмуртии, с ними в коммуникациях проблем не будет. Они все в обойме, и мы сотрудничаем. Общественный и гражданский контроль — это основа моей работы.

— Если в Удмуртии будет открыт штаб Навального, вы будете гарантировать его безопасность? Что не будет обливаний зеленкой.

— Никого обливать зеленкой у нас не будут, и я настоятельно прошу всех, даже кого очень сильно раздражает Навальный, этого не делать. Это глупо, это только повышает его узнаваемость. Человек уже опустился до такого уровня, он о себе напоминает зеленкой, еще чем-то... Я не делю, Навальный или кто-то еще, любое некоммерческое, общественное объединение, национально-культурное и так далее, чья деятельность соответствует российским законам, имеет право на законных основаниях открывать офисы, представительства, нанимать штат. Никаких установок нет, не было и не будет в отношении кого бы то ни было.

— Стоит ли перед вами цель обеспечить для себя на сентябрьских выборах победу в первом туре? И впоследствии на президентских выборах обеспечить определенный процент голосов — наши источники, например, говорили о 70% — за кандидата от власти?

— Ни в коем случае. Никаких установок на процент явки, процент на выборах главы региона, определенное количество мандатов из 60 в Госсовет Удмуртии не будет. Могу сказать, что даже некоторые сюрпризы ожидаю. Иллюзий на этот счет я не питаю, я пришел только в апреле, но моя установка — честная и открытая борьба. Я принял решение участвовать в выборах главы Удмуртской Республики, но какие-то ориентиры по цифрам для себя не ставлю. Давайте будем исходить из того, насколько действительно заслужу доверие жителей республики. Этот вопрос пробежками и отставками не решишь. Людям нужно показать горизонт планирования, например, что в городе Можге в 2018 году появится Ледовый дворец, а вопросы жителей Балезинского района Удмуртии мы решим до конца года, и только путем таких малых дел мы сможем сделать жизнь граждан лучше.

— «Газета.ру» сообщала, что ОНФ будет участвовать в президентской кампании, что каким-то образом он должен будет влиять на явку.

— Что сделал Народный фронт, я могу сказать: это очень серьезный проект «За честные закупки» и независимый мониторинг исполнения указов президента. Нам удалось консолидировать вокруг президента, лидера ОНФ, ту реактивную часть населения, у которой есть запрос на справедливость. Это десятки тысяч человек. Мне говорили: «Я Навальному это направил, но, видимо, это мелкий вопрос, его не интересует, а вы мне решили эту тему». Работа Фронта, уверен, усилит не только позиции Владимира Владимировича Путина, я думаю, это повлияет и на явку. Люди понимают через эти механизмы, через эти проекты, которые мы смогли реализовать: власти не все равно, что они думают и что они делают.

И до сих пор не верят журналисты, но дело губернатора Сахалина Александра Хорошавина инициировали люди, были сотни замечаний и жалоб, годами. Только когда ОНФ включился, это сыграло роль серьезную в дальнейшем развитии событий. Конечно, люди увидели, что на их запрос есть конкретная реакция, они себя чувствуют вовлеченными в развитие страны. Вот это, я считаю, действительно главным достижением Фронта, и это должно побудить людей пойти на выборы и поддержать, естественно, президента.