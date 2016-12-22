Путин сменил губернатора Ненецкого автономного округа

Губернатор НАО Игорь Кошин ушел в отставку «по собственному желанию». Руководить регионом до выборов будет 38-летний замминистра экономического развития Александр Цыбульский

Игорь Кошин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина. Официально он, назначенный врио губернатора НАО в 2014 году и в том же году избранный главой региона, ушел «по собственному желанию», однако ранее источники РБК сообщали, что Кошин покинет свой пост в рамках ротации губернаторского корпуса.

Федеральный центр обращал внимание Кошина на проблемы с реализацией майских указов президента о повышении зарплат бюджетникам и на низкие темпы строительства социальных объектов в регионе, рассказал РБК федеральный чиновник.

В предыдущие несколько дней посты глав Нижегородской и Самарской областей и Красноярского края оставили Валерий Шанцев, Николай Меркушкин и Виктор Толоконский, также ушедшие «по собственному желанию». Заявление об отставке написал и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

26 сентября вице-премьер правительства России Дмитрий Козак предсказал продолжение отставок глав регионов. «Я думаю, что их будет несколько», — сказал он.

В начале сентября источники РБК, в том числе чиновники федерального уровня, сообщали, что этой осенью могут смениться главы десяти регионов.

Временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа до проведения в регионе выборов указом Путина назначен Александр Цыбульский, ранее занимавший пост заместителя министра экономического развития.

Занять пост главы НАО Путин предложил Цыбульскому в ходе состоявшейся в четверг в Ново-Огарево встречи.

Цыбульский родился в 1979 году, окончил Военный университет Минобороны и Московский институт международного бизнеса, в 2006–2013 годах занимал разные должности в Минэкономразвития, Минрегионразвития и аппарате правительства. В 2014-м был назначен заместителем главы Минэкономразвития. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II степени.