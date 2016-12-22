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Путин сменил губернатора Псковской области
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Путин сменил губернатора Псковской области
Отставки губернаторов, 13:11
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Путин сменил губернатора Псковской области
Главой региона вместо Андрея Турчака назначен замполпреда президента в СЗФО Михаил Ведерников
Михаил Ведерников (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака, который примерно за полмесяца стал одиннадцатым главой региона, покинувшим свой пост «по собственному желанию».

Временно исполняющим обязанности главы Псковской области назначен 42-летний заместитель полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

О своем решении назначить его врио главы Псковской области Путин сообщил Ведерникову на прошедшей в Сочи встрече.

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Ранее источники РБК в Кремле прогнозировали отставку примерно десяти глав регионов в рамках курса на изменение губернаторского корпуса и формирование нового поколения управленцев. 11 октября источник РБК в Кремле сообщил, что ротация губернаторов практически завершена и одиннадцатым отставником станет Андрей Турчак.

Как и предсказывали источники РБК, после ухода с губернаторского поста Турчак был переведен на пост главы генерального совета «Единой России», сменив Сергея Неверова, ставшего руководителем фракции партии в Госдуме. О назначении Турчака объявил в четверг председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

 «В соответствии с уставом я сейчас вас назначаю исполняющим обязанности секретаря Генерального совета, а впоследствии вашу кандидатуру рассмотрит съезд партии», - сказал Медведев на встрече с Турчаком (цитата по ТАСС).

Турчак был назначен врио губернатора Псковской области в 2009 году. На момент назначения Турчаку было 33 года, что сделало его одним из самых молодых глав регионов России. В конце февраля 2009 года Турчак был утвержден в должности губернатора Псковским областным собранием, а в  сентябре 2014 года - победил на выборах губернатора. Во пребывания на посту губернатора к Турчаку не было претензий, но он «сам тяготился этой работой и хотел бы уйти», говорил ранее федеральный чиновник в беседе с РБК.

Депутат Псковского областного собрания от партии «Яблоко» Лев Шлосберг заявил РБК, что за восемь лет, что Андрей Турчак возглавлял Псковскую область, «он полностью рассыпал бюджет региона». «Худшего бюджетного положения в Псковской области не было никогда за всю ее постсоветскую историю. [Андрей Турчак] создал колоссальный, рекордный за всю историю региона государственный долг. Он сейчас приблизился к цифре в 16 млрд руб. Когда в феврале 2009 года Турчак принял Псковскую область ее госдолг составлял ноль рублей. Общий бюджет области – 26 млрд. руб., собственные доходы региона равны госдолгу. Псковская область сейчас находится под особым контролем Минфина России, как неблагополучный регион в бюджетном отношении», - пояснил Шлосберг.

По его словам, Турчак «пришел в Псковскую область как на кадровый трамплин». «И только это его в Псковской области интересовало. Он не был готов к государственной работе. Все свои 8 лет Турчак жил здесь на чемоданах, в ожидании будущего перехода на некие высокие должности в Москве или Санкт-Петербурге», - добавил депутат.

До назначения губернатором Турчак был членом Совета Федерации от Псковской области, депутатом заксобрания Псковской области, председателем координационного совета «Молодой гвардии Единой России».

Его отец, Анатолий Турчак, — старший руководитель объединения, затем холдинговой компании «Ленинец». Он является президентом Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, входит в правление РСПП и исполком Российского футбольного союза. В 1990-х годах был заместителем Владимира Путина по петербургскому региональному совету движения «Наш дом — Россия». Журнал «Огонек» писал, что Турчак-старший был спарринг-партнером Путина по дзюдо. Турчак-младший является членом попечительского совета петербургского клуба дзюдо «Турбостроитель», в котором в 1980-х тренировался Путин.

В 2010 году неизвестными людьми был жестоко избит журналист Олег Кашин. Сам Кашин называл заказчиком нападения Андрея Турчака: незадолго до того между ними произошел конфликт в «Живом журнале». Губернатор в ответ на оскорбительную реплику журналиста потребовал принести извинения, однако Кашин этого не сделал, после чего Турчак потребовал извиниться в течение суток, но извинений снова не последовало. Уже после нападения губернатор отрицал свою связь с избиением журналиста.

Ведерников родился в 1975 году в Ленинградской области, в 1998-м окончил Северо-Западную академию государственной службы Российской академии государственной службы при Президенте России, после чего стал первым заместителем глава РО ООО «Молодежное Единство» Ленинградской области.

В 2001-2009 годах Ведерников был муниципальным депутатом - сначала в Собрании Выборгского района, затем в Собрании Выборга. Параллельно он занимал посты председателя Общественной молодежной палаты при Законодательном Собрании Ленинградской области и замглавы Регионального исполкома Ленинградского областного регионального отделения «Единой России». Позднее работал в Управлении делами президента России по внутренней политике, в 2012 году был назначен заместителем полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе, в 2017-м - заместителем полпреда в Северо-Западном федеральном округе.

Комментируя назначение Ведерникова Шлосберг заявил, что он «не хозяйственный руководитель, не политик, человек для области новый». «Как и Турчак он вышел из «Молодой гвардии» «Единой России». Это не отвечает потребностям Псковской области. Наш регион устал от варягов», - констатировал он.

Андрей Турчак стал одиннадцатым за примерно две недели руководителем региона, который ушел в отставку по собственному желанию. Ранее свои посты покинули губернатор Самарской области Николай Меркушкин, глава Нижегородской области Валерий Шанцев, губернатор Красноярского кр​ая Виктор Толоконский, руководитель Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, глава Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, глава Омской области Виктор Назаров и губернатор Ивановской области Павел Коньков.


 

Авторы: Евгений Калюков, Полина Химшиашвили, Мария Истомина.
Теги: Путин , Псковская область , Андрей Турчак
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