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Путин отправил в отставку десятого губернатора
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Путин отправил в отставку десятого губернатора
Отставки губернаторов, 11:22
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Путин отправил в отставку десятого губернатора
Временно исполняющим обязанности главы Ивановской области вместо ушедшего в отставку Павла Конькова назначен замглавы Минэкономразвития Станислав Воскресенский
Павел Коньков (Фото: Александр Мурашкин / пресс-служба кинофестиваля имени А.Тарковского / ТАСС)

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ивановской области Павла Конькова, который примерно за две недели стал десятым главой региона, покинувшим свой пост «по собственному желанию».

Источники РБК в Кремле ранее предупреждали о скорой отставке около десяти глав регионов в рамках курса на изменение губернаторского корпуса и формирование нового поколения управленцев.

Временно исполняющим обязанности главы Ивановской области назначен заместитель министра экономического развития Станислав Воскресенский. О своем решении Путин сообщил на состоявшейся во вторник в Кремле встрече с замминистра.

Ранее РБК сообщал, что Воскресенский был одним из участников проведенного администрацией президента РФ тренинга по подготовке кадров на руководящие посты в регионах.

«Назначить Воскресенского Станислава Сергеевича временно исполняющим обязанности Губернатора Ивановской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Ивановской области», — говорится в указе Путина.

О том, что Павел Коньков точно уйдет в отставку стало известно за несколько дней до ее фактического объявления, рассказал РБК источник в правительстве Ивановской области.

«В его рабочем кабинете сняли шторы, чтобы постирать, так как они были сильно прокурены. На даче в Ломах два дня делали генеральную уборку. Велась полномасштабная подготовка ко встрече нового губернатора», — добавил собеседник РБК.

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Коньков родился в Иваново в 1958 году, окончил Московский текстильный институт и вернулся в Иваново, где с 1984 года работал в объединении «Ивтекмаш». Затем занимал посты президент компании «Мегаполис», гендиректора Колобовской ткацкой фабрики и главы Ивановского текстильного объединения.

В 2003-2004 годах Коньков был главой Законодательного собрания Ивановской области, в 2008 году был назначен первым заместителем председателя правительства Ивановской области, в 2013-м указом президента назначен врио губернатора. На выборах в 2014 году Коньков победил на выборах губернатора, собрав свыше 80% голосов.

В конце сентября 2017 года глава Ивановской области попал в список «губернаторов на вылет», представленный «Минченко Консалтинг», заняв в нем тринадцатое место.

Воскресенский родился в 1976 году в Москве. В 1998 году он окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова, в 2004-2008 годах работал в Экспертном управления президента России, дослужившись до заместителя начальника. В 2008 году Воскресенский был назначен заместителем министра экономического развития, в 2012-м перешел на пост заместителя полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, в 2014-м — вернулся в Минэкономразвития, где вновь занял пост заместителя министра.

С назначением Станислава Воскресенского врио Ивановской области экс-губернатор области, глава Минстроя России Михаил Мень фактически потерял контроль над регионом, заявил собеседник РБК в правительстве Ивановской области.

«[Станислав] Воскресенский – точно не человек [Михаила] Меня. Команда Конькова была зачищена еще раньше, на четырех его заместителей были заведены уголовные дела», - добавил источник РБК в ивановском правительстве.

Павел Коньков стал десятым за последние две недели руководителем региона, который ушел в отставку по собственному желанию. Ранее свои посты покинули губернатор Самарской области Николай Меркушкин, глава Нижегородской области Валерий Шанцев, губернатор Красноярского кр​ая Виктор Толоконский, руководитель Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, глава Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий и глава Омской области Виктор Назаров.

Авторы: Евгений Калюков, Мария Истомина.
Теги: Ивановская область
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