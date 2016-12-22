Путин отправил в отставку десятого губернатора

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ивановской области Павла Конькова, который примерно за две недели стал десятым главой региона, покинувшим свой пост «по собственному желанию».
Источники РБК в Кремле ранее предупреждали о скорой отставке около десяти глав регионов в рамках курса на изменение губернаторского корпуса и формирование нового поколения управленцев.
Временно исполняющим обязанности главы Ивановской области назначен заместитель министра экономического развития Станислав Воскресенский. О своем решении Путин сообщил на состоявшейся во вторник в Кремле встрече с замминистра.
Ранее РБК сообщал, что Воскресенский был одним из участников проведенного администрацией президента РФ тренинга по подготовке кадров на руководящие посты в регионах.
«Назначить Воскресенского Станислава Сергеевича временно исполняющим обязанности Губернатора Ивановской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Ивановской области», — говорится в указе Путина.
О том, что Павел Коньков точно уйдет в отставку стало известно за несколько дней до ее фактического объявления, рассказал РБК источник в правительстве Ивановской области.
«В его рабочем кабинете сняли шторы, чтобы постирать, так как они были сильно прокурены. На даче в Ломах два дня делали генеральную уборку. Велась полномасштабная подготовка ко встрече нового губернатора», — добавил собеседник РБК.
Коньков родился в Иваново в 1958 году, окончил Московский текстильный институт и вернулся в Иваново, где с 1984 года работал в объединении «Ивтекмаш». Затем занимал посты президент компании «Мегаполис», гендиректора Колобовской ткацкой фабрики и главы Ивановского текстильного объединения.
В 2003-2004 годах Коньков был главой Законодательного собрания Ивановской области, в 2008 году был назначен первым заместителем председателя правительства Ивановской области, в 2013-м указом президента назначен врио губернатора. На выборах в 2014 году Коньков победил на выборах губернатора, собрав свыше 80% голосов.
В конце сентября 2017 года глава Ивановской области попал в список «губернаторов на вылет», представленный «Минченко Консалтинг», заняв в нем тринадцатое место.
Воскресенский родился в 1976 году в Москве. В 1998 году он окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова, в 2004-2008 годах работал в Экспертном управления президента России, дослужившись до заместителя начальника. В 2008 году Воскресенский был назначен заместителем министра экономического развития, в 2012-м перешел на пост заместителя полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, в 2014-м — вернулся в Минэкономразвития, где вновь занял пост заместителя министра.
С назначением Станислава Воскресенского врио Ивановской области экс-губернатор области, глава Минстроя России Михаил Мень фактически потерял контроль над регионом, заявил собеседник РБК в правительстве Ивановской области.
«[Станислав] Воскресенский – точно не человек [Михаила] Меня. Команда Конькова была зачищена еще раньше, на четырех его заместителей были заведены уголовные дела», - добавил источник РБК в ивановском правительстве.
Павел Коньков стал десятым за последние две недели руководителем региона, который ушел в отставку по собственному желанию. Ранее свои посты покинули губернатор Самарской области Николай Меркушкин, глава Нижегородской области Валерий Шанцев, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, руководитель Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, глава Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий и глава Омской области Виктор Назаров.