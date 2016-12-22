Путин назначил бывшего мэра Самары ио губернатора области

Президент принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, он ушел «по собственному желанию», как ранее и анонсировал РБК

Владимир Путин и Николай Меркушкин (слева направо) (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин ушел в отставку «по собственному желанию». Владимир Путин сегодня же назначил его спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. О такой должности раньше ничего не было известно.

Временно исполняющим обязанности губернатора назначен сенатор, бывший мэр Самары Дмитрий Азаров. Путин провел рабочую встречу с Азаровым, на которой и сообщил ему о назначении.

О том, что Меркушкин покинет свой пост, РБК ранее сообщили три источника, близких к Кремлю. Губернатора Самарской области меняют в рамках осенних перестановок в губернаторском корпусе. Всего источники РБК прогнозировали отставки до десяти глав регионов.

Дмитрий Азаров (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Меркушкин мог покинуть должность губернатора еще весной, но тогда отставка не состоялась, так как на место главы Самарской области не нашли компромиссную фигуру, говорил РБК один из близких к Кремлю.

Новому губернатору области Дмитрию Азарову 47 лет, он родился в Самарской области. В 1990-х Азаров Самарский государственный технический университет, а затем Бузулукский финансово-экономический колледж. В 1998 — 2001 годах Азаров работал замдиректора завода «Синтезкаучук» и в производственном объединении «Волгапромхим». С 2001 по 2006 годы был гендиректором ООО «Средневолжская газовая компания».

Следующие два года Азаров занимал должность заместителя Главы городского округа Самара, городом тогда руководил Виктор Тархов. В 2010 году Азаров был избран мэром Самары, набрав 66,94% голосов избирателей.

В 2014 году Азаров стал сенатором от Самарской области. ​

Николаю Меркушину 66 лет, он 17 лет возглавлял республику Мордовию, а с 2012 — губернатор Самаркой области.