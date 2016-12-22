Путин назначил бывшего мэра Самары ио губернатора области

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин ушел в отставку «по собственному желанию». Владимир Путин сегодня же назначил его спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. О такой должности раньше ничего не было известно.
Временно исполняющим обязанности губернатора назначен сенатор, бывший мэр Самары Дмитрий Азаров. Путин провел рабочую встречу с Азаровым, на которой и сообщил ему о назначении.
О том, что Меркушкин покинет свой пост, РБК ранее сообщили три источника, близких к Кремлю. Губернатора Самарской области меняют в рамках осенних перестановок в губернаторском корпусе. Всего источники РБК прогнозировали отставки до десяти глав регионов.
Меркушкин мог покинуть должность губернатора еще весной, но тогда отставка не состоялась, так как на место главы Самарской области не нашли компромиссную фигуру, говорил РБК один из близких к Кремлю.
Новому губернатору области Дмитрию Азарову 47 лет, он родился в Самарской области. В 1990-х Азаров Самарский государственный технический университет, а затем Бузулукский финансово-экономический колледж. В 1998 — 2001 годах Азаров работал замдиректора завода «Синтезкаучук» и в производственном объединении «Волгапромхим». С 2001 по 2006 годы был гендиректором ООО «Средневолжская газовая компания».
Следующие два года Азаров занимал должность заместителя Главы городского округа Самара, городом тогда руководил Виктор Тархов. В 2010 году Азаров был избран мэром Самары, набрав 66,94% голосов избирателей.
В 2014 году Азаров стал сенатором от Самарской области.
Николаю Меркушину 66 лет, он 17 лет возглавлял республику Мордовию, а с 2012 — губернатор Самаркой области.