НМТП чист перед ФАС

Арбитражный суд отменил штраф на 10 млрд руб.

Крупнейшая российская портовая группа НМТП оспорила решение ФАС о монопольно высоких ценах на услуги перевалки в Новороссийском порту. Арбитражный суд Москвы отменил штраф почти на 10 млрд руб.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Арбитражный суд Москвы в пятницу, 21 июля, признал недействительным решение ФАС, поручившей НМТП перечислить в бюджет доход в сумме 9,74 млрд руб., полученный в результате злоупотребления доминирующим положением на рынке, а также перевести тарифы из валюты в рубли. Об этом сообщает ТАСС.

В конце 2015 года президент Владимир Путин возмутился, что услуги в российских портах осуществляются в иностранной валюте и поручил разобраться в этом вопросе. В рамках исполнения этого поручения ФАС провела исследование рынка стивидорных услуг в российских морских портах в период с 2013 по 2016 год. В итоге летом 2016 года антимонопольная служба возбудила ряд дел, в том числе и в отношении НМТП.

Антимонопольная служба также получила жалобы «Роснефти» и «РуссНефти», которые заявляли о завышенных тарифах НМТП. ​

В итоге комиссия ФАС установила, что группа НМТП устанавливает тарифы за услуги ​перевалки в долларах, а во-вторых, повышала тарифы с января 2015 года без объективных оснований. Поскольку НМТП является субъектом естественной монополии, такое повышение тарифов — злоупотребление ​доминирующим положением, решила антимонопольная служба и присудила штраф на 9,74 млрд руб. Это решение НМТП и оспорила в Арбитражном суде Москвы, который полностью встал на ее сторону. ​По данным агентства «Интерфакс», прения сторон касались методов проведения анализа рынка и определения его географических границ. Представитель НМТП на заседании заявил, что ФАС ненадлежащим образом провела анализ конкурентного рынка и неправильно определила его границы. Представитель ФАС, в свою очередь, попыталась опровергнуть доводы порта и просила суд отказать в иске.

Представитель ФАС заявил РБК, что они планируют обжаловать решение суда.

После появления новостей о победе НМТП ее акции на Московской бирже выросли на 4%, до 7,4 руб. за штуку, капитализация составила 142,5 млрд руб. (на 17:20 МСК).

В июне группа НМТП выиграла у ФАС аналогичное дело по одному из своих терминалов в порту Приморск. Регулятор в ноябре 2016 года предписал перевести все цены на перевалку нефти в порту Приморск из долларов в рубли и снизить их до уровня 2014 года с учетом инфляции и прогнозов правительства. Но группа оспорила это решение.

НМТП — крупнейшая в России портовая группа. Ее основные терминалы находятся в Новороссийске и Приморске. Основным грузом для группы являются нефть и нефтепродукты, на долю которых приходится 78% от общего грузооборота. Акции компании торгуются на Московской и Лондонской биржах.

Правительство отменило госрегулирование тарифов в российских портах в 2013–2014 годах.