Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Версальские смотрины Вчера, 23:07 Какой должна быть внешняя политика нового президента России Вчера, 20:23 Турция остается в положении Вчера, 19:15 Как Трамп начал сокращать военный бюджет США Вчера, 20:12 Чечня на себе не экономит Вчера, 22:04 НПФ испугались стресс-тестов 00:01 «Может, когда-то лучшие вина будут делать в Сибири» Вчера, 19:35 Окно в астрал Вчера, 15:12 Кошелек найдется в Google Вчера, 20:13 ОПЕК вселяет оптимизм Вчера, 19:25
Александр Удодов покидает землю
Лента новостей 3:15 МСК
Лучшие предложения рынка наличной валюты  03:00   USD НАЛ. Покупка 56,80 Продажа 56,75 EUR НАЛ. 63,70 63,65 Взрывы на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании. Фоторепортаж Фотогалерея, 02:49 WP узнала о планах Трампа нанять адвокатов для «российского дела» Политика, 02:42 NBC сообщил о 20 погибших и «сотнях» пострадавших на «Манчестер Арене» Общество, 02:35 Полиция заявила о погибших и пострадавших на стадионе в Манчестере Общество, 01:54 СМИ сообщили о возможных взрывах на стадионе в Манчестере Общество, 01:29 Флинн отказался предоставить сенату документы по «российскому делу» Политика, 01:09 Матвиенко предложила ввести запрет на участие детей в протестных акциях Политика, 00:45 Совбез ООН осудил запуск баллистической ракеты КНДР Политика, 00:25 Пенсионные фонды попросили ЦБ смягчить условия стресс-тестов Финансы, 00:01 Избитого в Мексике россиянина выписали из реанимации Общество, Вчера, 23:59 «Блок Петра Порошенко» выступил против введения визового режима с Россией Политика, Вчера, 23:44 В Химках неизвестный открыл стрельбу из оружия Общество, Вчера, 23:24 Суд заочно арестовал бизнесмена по делу экс-главы Марий Эл Общество, Вчера, 23:08 Версальские смотрины: зачем Путин едет к новому президенту Франции Политика, Вчера, 23:07 Путин наградил сотрудников метро Петербурга за действия во время теракта Общество, Вчера, 23:05 Moody's повысило прогноз роста ВВП России до 1,5% Экономика, Вчера, 22:33 Бизнесмена объявили в международный розыск по делу экс-главы Марий Эл Политика, Вчера, 22:18 Бывшая жена Потанина подала иск к экс-супругу на 849 млрд рублей Бизнес, Вчера, 22:17 Проблемы с госзакупками помогли Крыму стать самым «экономным» регионом Экономика, Вчера, 22:04 Reuters узнал о наличии у Венесуэлы 5 тыс. российских ракет для ПЗРК Политика, Вчера, 21:56 Росгвардия опровергла данные о создании собственного уголовного розыска Общество, Вчера, 21:47 Отток капитала из ориентированных на Россию фондов продолжился Финансы, Вчера, 21:42 Путин наградил Турчака и Лепса за заслуги перед Отечеством Политика, Вчера, 21:35 Президент компании Torres предсказал дефицит вина на европейском рынке Бизнес, Вчера, 21:17 Киев заявил о невозможности полностью заблокировать российские соцсети Политика, Вчера, 21:08 Путин смягчил ограничения оборота огнестрельного оружия во время ЧМ-2018 Общество, Вчера, 21:08 Рогозин поручил проработать создание космической станции БРИКС Технологии и медиа, Вчера, 21:02
Газета № 086 (2583) (2305) Вчера, 10:00
Алексей Пастушин
Александр Удодов покидает землю
Владелец люксового ТЦ «Гименей» продаст свои девелоперские проекты
Фото: Борис Кавашкин / ТАСС
Александр Удодов, которому принадлежит люксовый ТЦ «Гименей» в центре Москвы, решил продать два участка под строительство жилья на юге и западе столицы. Недавно бизнесмен оформил на них разрешительную документацию и теперь перепродает в несколько раз дороже, чем купил

Бумажный девелопер

О намерении предпринимателя Александра Удодова продать два своих девелоперских проекта в Москве РБК рассказали два риелтора, специализирующиеся на операциях с землей, и подтвердил генеральный директор компании «Гео Девелопмент» Максим Лещев. Речь идет о проектах в общей сложности на 135 тыс. кв. м жилья, разделенных примерно поровну между двумя участками — в 1-м Сетуньском проезде, вл. 6–10 (2,2 га), и на пересечении Симоновской набережной и Автозаводской улицы (2,1 га). Продавец хочет получить 2,3 млрд руб. за первый участок на западе Москвы и 1,5 млрд руб. за второй, на юге столицы, говорят собеседники РБК.

По словам Лещева, в данном случае Удодов выступает как «бумажный девелопер», который зарабатывает на том, что покупает землю без документов, оформляет разрешительную документацию и перепродает в несколько раз дороже. По первому проекту в конце декабря 2016 года уже получен ГПЗУ (копия есть в распоряжении РБК). По второму имеется положительное решение рабочей группы ГЗК (копия также есть у РБК). Цену продажи Лещев считает адекватной современным рыночным реалиям, указывая при этом, что продавец рассматривает различные варианты выхода из проекта — как единовременную продажу за деньги, так и в рассрочку.

Согласно выписке из ЕГРП, участки принадлежат ООО «Кроссбилл» и ООО «Нева Информ» соответственно. Право собственности по обоим участкам было зарегистрировано в середине апреля 2016 года, говорится в документе. В базе СПАРК указано, что генеральным директором обеих компаний является Александр Удодов, который также контролирует по 50% уставного капитала в каждой из этих компаний. Вторые 50% принадлежат некоему Михаилу Давидянцу. Опрошенные РБК участники рынка недвижимости говорят, что в переговорах по продаже участков никогда не упоминалось имя Давидянца и они не слышали о нем ранее.

Получить комментарии Александра Удодова в пятницу вечером не удалось.

За рекой и ТТК

В материалах, которые есть в распоряжении РБК, указано, что в 1-м Сетуньском проезде предусмотрено строительство в общей сложности 67,2 тыс. кв. м жилья. На Симоновской набережной может быть построено чуть больше — 68 тыс. кв. м, из которых продаваемая площадь квартир составит 43,4 тыс. кв. м, говорится в презентации проекта (есть у РБК). При затратах на строительство в 5,5 млрд руб. выручка от продажи квартир на набережной составит 9 млрд руб., следует из документа.

Начальник отдела исследований «ИРН-Консалтинг» Татьяна Бокачева сомневается в подобных расчетах. Проект на Симоновской набережной столкнется с серьезной конкуренцией с «Зилартом», который сейчас строит рядом компания ЛСР, поясняет эксперт. «С учетом того, что он [участок, принадлежащий Удодову] отрезан от внешнего мира рекой, ТТК и расположенным рядом ТЦ «Ривьера», девелоперу будет достаточно сложно его продавать, если он не пойдет на демпинг», — считает Бокачева.

По ее мнению, проект в районе 1-го Сетуньского проезда выглядит более привлекательно. Сейчас здесь мало предложения жилья в новостройках, а имеющиеся продаются по 500 тыс. руб. за 1 кв. м и выше, рассуждает Бокачева. Правда, участок расположен в промзоне в непосредственной близости к ТТК, поэтому квартиры будут продаваться здесь в среднем по 250 тыс. руб. за 1 кв. м, считает эксперт. Таким образом, при ориентировочном объеме жилья 43 тыс. кв. м выручка от его продажи может достичь около 10,8 млрд руб. Затраты на строительство при этом примерно составят 5,6 млрд руб.

Brioni и шампиньоны

Александр Удодов является единственным владельцем ТЦ «Гименей», писали «Ведомости» в 2014 году. На территории торгового центра площадью около 15 тыс. кв. м представлены бутики Armani Collezioni, Brioni и других люксовых брендов. В марте 2015 года Удодов купил у «Детского мира» расположенную рядом «детскую галерею на Якиманке» (около 8,8 тыс. кв. м), которую позже закрыл на реконструкцию, чтобы превратить в люксовый торговый центр. В частности, здесь должны были разместиться магазины под брендами компании Mercury. Первоначально планировалось, что торговый центр вновь откроется в конце 2015 года, но реконструкция затянулась,

Портфель недвижимости Александра Удодова также включает торгово-развлекательный комплекс «У Речного» (более 15 тыс. кв. м) и ТРЦ «Апрель» в Обнинске (почти 13 тыс. кв. м). В апреле 2017 года также стало известно, что предприниматель занялся выращиванием шампиньонов: его компания «Грибная радуга» получила кредит Альфа-банка в размере около 1 млрд руб. и к 2019 году должна производить 12 тыс. т грибов ежегодно. 

Теги
жилье, люкс, квартиры, Земля, новостройки
Другие материалы по теме
Россияне возобновили приобретение люксовых товаров
Made for China: продавцы люксовых брендов готовятся к наплыву китайцев
Крупнейшие российские застройщики отчитались о падении продаж
СМИ узнали об отсутствии роста спроса на парковки в новостройках
Другие материалы РБК
Курс выживания в Грузии: застолья, деликатесы, мифы и жители
Дочь московского чиновника блеснула на вечеринке в Турции (фото)
Сразу 16 компаний изменили цены на автомобили в России за месяц
Новый фильм, собравший в прокате уже $200 млн, стал мировым хитом
9 районов Москвы с самым быстро дешевеющим жильем
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав