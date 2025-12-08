В Чечне объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности введен на всей территории Чеченской Республики, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пишет издание «Чечня сегодня».
В сообщении говорится, что «возможны перебои мобильного интернета».
Представитель Росавиации Артем Кореняко написал в своем телеграм-канале о временном ограничении на прием и отправку самолетов в аэропорту Грозного. Сообщение об этом появилось в 14:53 мск.
Ранее, 5 декабря, глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что украинские БПЛА ударили по одному из высотных зданий комплекса «Грозный-Сити» в центре чеченской столицы. По его словам, тогда никто не пострадал.
