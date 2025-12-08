Российская теннисистка объяснила амбициями переход под флаг Узбекистана
Российская теннисистка Камила Рахимова, занимающая 97-ю строчку в мировом рейтинге WTA, заявила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что решение перейти в сборную Узбекистана было непростым, но правильным шагом в профессиональном и личном плане.
«Мое решение основано на моих амбициях, целях в карьере и на том, что, как я чувствую, даст мне наилучшие возможности для развития как спортсменки», — написала Рахимова.
Она отметила, что смена гражданства «не стирает» ее корни и уважение к предыдущей команде и федерации.
Федерация тенниса Узбекистана объявила о переходе теннисистки в конце ноября.
В воскресенье, 7 декабря, Рахимова выиграла турнир WTA-125 во французском Анже.
