Спорт⁠,
0

Российская теннисистка объяснила амбициями переход под флаг Узбекистана

Российская теннисистка Рахимова объяснила амбициями переход под флаг Узбекистана
Камила Рахимова заявила, что сменила спортивное гражданство ради развития карьеры
Камилла Рахимова
Камилла Рахимова (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Российская теннисистка Камила Рахимова, занимающая 97-ю строчку в мировом рейтинге WTA, заявила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что решение перейти в сборную Узбекистана было непростым, но правильным шагом в профессиональном и личном плане.

«Мое решение основано на моих амбициях, целях в карьере и на том, что, как я чувствую, даст мне наилучшие возможности для развития как спортсменки», — написала Рахимова.

Она отметила, что смена гражданства «не стирает» ее корни и уважение к предыдущей команде и федерации.

Решившая выступать за Узбекистан россиянка выиграла турнир WTA 125 в Анже
Спорт
Камилла Рахимова

Федерация тенниса Узбекистана объявила о переходе теннисистки в конце ноября.

В воскресенье, 7 декабря, Рахимова выиграла турнир WTA-125 во французском Анже.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис смена гражданства Камилла Рахимова
