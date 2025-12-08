 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

Лоукостер «Победа» запустит услугу по провозу увеличенной ручной клади

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Авиакомпания «Победа» анонсировала запуск услуги «Увеличенная ручная кладь» с 15 декабря, эта услуга предоставит пассажирам право на дополнительное место для ручной клади на борту. Об этом сообщила пресс-служба лоукостера на сайте.

Стоимость услуги составит от 3 499 руб. Она предоставит право провозить дополнительную ручную кладь габаритами не более 55x40x25 см без ограничения по весу. Услуга будет доступна при покупке билета на сайте, а также при регистрации в аэропорту.

Услуга «Увеличенная ручная кладь» предоставляется на рейс в ограниченном количестве. Для каждого пассажира доступно не более одного места, уточнила компания.

Авиакомпания «Победа» изменила правила провоза ручной клади
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

«Решение о добавлении данной услуги мы приняли на основе нашей аналитики, которая подтвердила, что на многих рейсах с учетом фактического размера вещей, принесенных на борт клиентами, есть свободное пространство, которое в ограниченном количестве мы решили предоставить для удобства желающих», — отметила пресс-служба.

Требования к багажу входят в пятерку главных факторов выбора рейса, отметила «Победа» со ссылкой на данные ВЦИОМ. Почти половина опрошенных (49%) либо подбирают вещи в ручную кладь «по обстоятельствам» (28%), либо стремятся уместить максимум (21%). Для удовлетворения их потребностей и была создана новая услуга «Увеличенная ручная кладь», уточнила компания.

В сентябре «Победа» изменила правила провоза ручной клади. Ручная кладь больше не ограничена по весу. Сверх ручной клади разрешили провозить ноутбук или планшет в мягком чехле и зонт-трость. Без доплаты к провозу в салоне принимаются также букет цветов, верхняя одежда, один костюм в портпледе, детское питание, лекарства, кресло-коляска, трости и костыли.

В июне Щербинский суд Москвы признал действующие габариты ручной клади «Победы» незаконными и постановил установить норму бесплатного провоза ручной клади в виде одного места габаритами не менее 36×30×27 см и весом не менее 5 кг. В суд с иском обратился московский прокурор.

