В Испании 17-летний чемпион по мотокроссу погиб во время тренировки
Мотогонщик сборной Испании Энцо Баденас погиб в возрасте 17 лет в результате аварии во время тренировки, сообщается на сайте Специализированного центра подготовки в мотоспорте (CETDM) в Валенсии.
Баденас, выступавший в соревнованиях по мотокроссу, умер 7 декабря.
В 2022 году Баденас выиграл титул чемпиона Испании в классе 85cc, после чего присоединился к CETDM и вошел в национальную сборную. Гонщик принимал участие в национальных и международных соревнованиях, включая чемпионат Европы.
Пресс-служба чемпионата мира по мотокроссу (MXGP) отметила, что Баденаса ждала «долгая и многообещающая карьера».
Соболезнования в связи со смертью Баденаса выразило правительство провинции Валенсия.
