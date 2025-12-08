В Испании 17-летний чемпион по мотокроссу погиб во время тренировки

В Испании 17-летний чемпион по мотокроссу Баденас погиб во время тренировки

Энцо Баденас в 2022-м выиграл первенство Испании по мотокроссу, после чего вошел в сборную и выступал на чемпионате Европы. Он погиб на тренировке 7 декабря

Энцо Баденас (Фото: circuitricardotormo.com)

Мотогонщик сборной Испании Энцо Баденас погиб в возрасте 17 лет в результате аварии во время тренировки, сообщается на сайте Специализированного центра подготовки в мотоспорте (CETDM) в Валенсии.

Баденас, выступавший в соревнованиях по мотокроссу, умер 7 декабря.

В 2022 году Баденас выиграл титул чемпиона Испании в классе 85cc, после чего присоединился к CETDM и вошел в национальную сборную. Гонщик принимал участие в национальных и международных соревнованиях, включая чемпионат Европы.

Пресс-служба чемпионата мира по мотокроссу (MXGP) отметила, что Баденаса ждала «долгая и многообещающая карьера».

Соболезнования в связи со смертью Баденаса выразило правительство провинции Валенсия.