 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1 5 x 4,3 2 1,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Олимпиакос Пирей 1 6,4 x 4,4 2 1,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Галатасарай 1 2,2 x 3,9 2 2,95 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Барселона Айнтрахт Франкфурт 1 1,16 x 8,5 2 14 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Ливерпуль 1 2,1 x 3,7 2 3,3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Аякс 1 1,95 x 3,95 2 3,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Манчестер Сити 1 2,45 x 3,9 2 2,55 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Наполи 1 2,3 x 3,3 2 3,15 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Боруссия Дортмунд Буде/Глимт 1 1,3 x 5,7 2 10 Хоккей Кубок Первого Канала. Новосибирск Беларусь Казахстан 1 1,14 x 11 2 11,5 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,8 x 24 2 1,2
Спорт⁠,
0

В Испании 17-летний чемпион по мотокроссу погиб во время тренировки

В Испании 17-летний чемпион по мотокроссу Баденас погиб во время тренировки
Энцо Баденас в 2022-м выиграл первенство Испании по мотокроссу, после чего вошел в сборную и выступал на чемпионате Европы. Он погиб на тренировке 7 декабря
Энцо Баденас
Энцо Баденас (Фото: circuitricardotormo.com)

Мотогонщик сборной Испании Энцо Баденас погиб в возрасте 17 лет в результате аварии во время тренировки, сообщается на сайте Специализированного центра подготовки в мотоспорте (CETDM) в Валенсии.

Баденас, выступавший в соревнованиях по мотокроссу, умер 7 декабря.

В 2022 году Баденас выиграл титул чемпиона Испании в классе 85cc, после чего присоединился к CETDM и вошел в национальную сборную. Гонщик принимал участие в национальных и международных соревнованиях, включая чемпионат Европы.

Пресс-служба чемпионата мира по мотокроссу (MXGP) отметила, что Баденаса ждала «долгая и многообещающая карьера».

Соболезнования в связи со смертью Баденаса выразило правительство провинции Валенсия.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
мотогонки
Материалы по теме
В Италии 25-летний велогонщик умер после сердечного приступа
Спорт
Российский парапланерист Грибанов разбился о скалы в Турции
Общество
Сын легенды сборной Англии разбился насмерть на тракторе в 21 год
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 16:36 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 16:36
АвтоВАЗ объявил о скидках на все модели Lada в декабре Авто, 16:41
Как биллинговые системы стимулируют развитие подписочной модели бизнеса Отрасли, 16:40
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
В НХЛ ответили Третьяку на идею пригласить «Вашингтон» на турнир в России Спорт, 16:34
Как угольные предприятия повышают безопасность инфраструктуры Отрасли, 16:32
Мировые цены на медь выросли до нового рекорда из-за страха дефицита Инвестиции, 16:32
В Чечне объявили режим беспилотной опасности Политика, 16:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Маршрут к возможностям: как поддержать бизнес в креативных индустриях Отрасли, 16:30
Лоукостер «Победа» запустит услугу по провозу увеличенной ручной клади Технологии и медиа, 16:29
Что происходит с рынком промышленной автоматизации России Тренды, 16:23
Устойчивое строительство: как уменьшить нагрузку на энергосистему и ЖКХ Отрасли, 16:19
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 16:19
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:19