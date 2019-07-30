Поставки Huawei в первом полугодии выросли на 24% вопреки санкциям США

В первом полугодии китайская Huawei поставила 118 млн смартфонов, что на 24% больше, чем в том же периоде 2018 года. Росту продаж не помешали введенные против компании санкции США — исправить положение помог китайский рынок

Производство мобильных телефонов на заводе компании Huawei (Фото: Tyrone Siu / Reuters)

Поставки смартфонов Huawei вместе с устройствами принадлежащего ей бренда Honor в первом полугодии 2019 года составили 118 млн штук, что на 24% превышает показатель аналогичного периода 2018-го. Об этом во вторник, 30 июля, заявил председатель совета директоров Huawei Лян Хуа на пресс-конференции в Шэньчжэне. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте Huawei.

Рост произошел несмотря на то, что в мае этого года Минторг США внес Huawei в черный список, поскольку деятельность компании «противоречит интересам национальной безопасности США». В результате местные компании не могли продавать высокотехнологичные товары и передавать технологии без получения специальной экспортной лицензии от властей США. В частности, руководство Google заявило об отказе сотрудничества с Huawei.

В конце июня после встречи с китайским лидером на саммите G20 в японской Осаке президент США Дональд Трамп заявил, что американские компании смогут продавать свое оборудование Huawei, если такие сделки не будут нести угрозы нацбезопасности страны. Министерство торговли будет выдавать разрешения на продажу Huawei некоторых товаров.

Как сообщал президент Huawei Жэнь Чжэнфэй, американские санкции могут привести к потере около $30 млрд выручки и остановке роста компании. Из-за санкций продажи компании в 2019 и 2020 годах не будут расти и останутся на уровне около $100 млрд.