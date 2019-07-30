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Технологии и медиа ,  
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Поставки Huawei в первом полугодии выросли на 24% вопреки санкциям США
В первом полугодии китайская Huawei поставила 118 млн смартфонов, что на 24% больше, чем в том же периоде 2018 года. Росту продаж не помешали введенные против компании санкции США — исправить положение помог китайский рынок
Производство мобильных телефонов на заводе компании Huawei (Фото: Tyrone Siu / Reuters)

Поставки смартфонов Huawei вместе с устройствами принадлежащего ей бренда Honor в первом полугодии 2019 года составили 118 млн штук, что на 24% превышает показатель аналогичного периода 2018-го. Об этом во вторник, 30 июля, заявил председатель совета директоров Huawei Лян Хуа на пресс-конференции в Шэньчжэне. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте Huawei.

Рост произошел несмотря на то, что в мае этого года Минторг США внес Huawei в черный список, поскольку деятельность компании «противоречит интересам национальной безопасности США». В результате местные компании не могли продавать высокотехнологичные товары и передавать технологии без получения специальной экспортной лицензии от властей США. В частности, руководство Google заявило об отказе сотрудничества с Huawei.

В конце июня после встречи с китайским лидером на саммите G20 в японской Осаке президент США Дональд Трамп заявил, что американские компании смогут продавать свое оборудование Huawei, если такие сделки не будут нести угрозы нацбезопасности страны. Министерство торговли будет выдавать разрешения на продажу Huawei некоторых товаров.

Как сообщал президент Huawei Жэнь Чжэнфэй, американские санкции могут привести к потере около $30 млрд выручки и остановке роста компании. Из-за санкций продажи компании в 2019 и 2020 годах не будут расти и останутся на уровне около $100 млрд.

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На презентации во вторник Лян Хуа заявил, что действия США привели к «снижению потребительского доверия», но компания все равно показала рост в первом полугодии. Общая выручка Huawei за этот период составила 401,3 млрд юаней ($58,3 млрд), что на 23,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Выручка потребительского подразделения Huawei, куда относится бизнес, связанный с продажей смартфонов, составила 220,8 млрд юаней ($32,1 млрд).

Выручка от поставок телекоммуникационного оборудования, включая 5G-оборудование, достигла 146,5 млрд юаней ($21,3 млрд), а корпоративное отделение Huawei, куда входят облачные сервисы, искусственный интеллект, дата-центры, интернет вещей и другие, принесло компании 31,6 млрд юаней ($4,6 млрд).

«Благодаря той базе, которую мы заложили в первом полугодии, рост можно было наблюдать даже после того, как нас добавили в санкционный список. Нельзя сказать, что мы не ждем трудностей в будущем. Мы их ждем, и они могут повлиять на рост компании в краткосрочной перспективе», — отметил Лян Хуа. Он также добавил, что компания продолжает инвестировать в развитие — в этом году вложения Huawei в исследования и разработки в общем составят 120 млрд юаней ($17,4 млрд).

Ранее в понедельник компания Canalys опубликовала статистику по китайскому рынку смартфонов, из которой следует, что во втором квартале Huawei увеличил свою долю на нем на 10 процентных пунктов, до 38%. При этом доли других крупных производителей в Китае, наоборот, снижались. На Китай пришлось 64% от общего количества поставок смартфонов Huawei в мире.

Cогласно статистике IDC, в первом квартале 2019 года (последние доступные данные) Huawei занимала 18,9% в общих поставках смартфонов в мире, уступая лишь южнокорейской Samsung (23%). Следом шли Apple (11,8%), Xiaomi (8,9%), Vivo и OPPO (по 7,4%). При этом по итогам четвертого квартала 2018 года Huawei была третьей с долей 16,2%. Компанию опережали Samsung (18,8%) и Apple (18,3%).

В России по итогам первого полугодия доля Huawei с учетом бренда Honor составляла 33%, у Samsung было 30%.

Автор: Евгения Баленко
Теги: Huawei, финансовая отчетность, смартфоны, Санкции
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