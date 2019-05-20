Почему Google решила прекратить сотрудничество с Huawei

15 мая после внесения в черный список Департамент торговли США объяснил свое решение так: «Такое решение было принято на основе полученной департаментом информации, которая дает […] причины сделать вывод, что Huawei причастна к действиям, которые противоречат интересам национальной безопасности США». В частности, Министерство юстиции США располагает данными о предоставлении Ирану финансовых услуг в обход американского законодательства, уточнили в торговом ведомстве.

Попадание Huawei в Entity List означает, что американские компании не смогут продавать ей технологии без получения специальной лицензии от Бюро промышленности и безопасности (часть Департамента торговли). На практике большинство ходатайств о выдаче таких лицензий отклоняется, утверждает The Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников, курирующих контроль над экспортом из США.

Как это отразится на пользователях устройств

По данным IDC, в первом квартале этого года производители по всему миру отгрузили в каналы продаж 310,8 млн смартфонов. Лидером рынка была южнокорейская Samsung с долей 23,1%. Следом шли Huawei (19%), американская Apple (11,7%) и китайские Xiaomi (8%), Vivo (7,5%) и OPPO (7,4%). Среди перечисленных компаний лишь у Huawei и Vivo поставки выросли по сравнению первым кварталом 2018 года.

В России в первом квартале 2019 года, по данным сети «Связной» — «Евросеть», было продано 6,7 млн смартфонов на общую сумму 107 млрд руб., что на 8% больше в натуральном выражении и на 13% — в денежном, чем годом ранее. На Huawei пришлось 9% проданных гаджетов, на Honor — 26%. Их совокупная выручка составила 29% указанной суммы. В третьем квартале 2018 года Huawei впервые стала лидером российского рынка смартфонов по количеству проданных устройств. Ее доля составляла 28,3%, а у Samsung, который до этого был лидером рынка, — 24,8%, у Apple — 11,7%.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил, что для владельцев Huawei ситуация означает, что они не будут получать обновления для своих смартфонов и патчи безопасности. «Нельзя сказать, что эти последствия критичны. Другой вопрос — новые пользователи. Те, кто успеет купить смартфоны в ближайшие три месяца, еще смогут активировать устройства. Для остальных активация нового гаджета будет уже невозможна», — сказал он.

Глава «Связной» — «Евросеть» Александр Малис отметил, что говорить о последствиях для пользователей пока рано. «Кажется, что должен будет найтись компромиссный вариант, позволяющий использовать Android на устройствах Huawei», — уверен он.

Как это отразится на Huawei

По мнению Муртазина, для Huawei ситуация означает потерю доли рынка. «По данным компании, в прошлом году они продали 60 млн аппаратов по миру. Можно прогнозировать падение продаж примерно на 25%. В России Huawei занимает треть рынка, и, естественно, заявление Google сильно повлияет на позицию производителя в нашей стране. Новые аппараты, скорее всего, просто не будут поступать в продажу, так как на них не будет спроса», — уверен аналитик.

По его словам, выход для Huawei — это выпуск на рынок собственной операционной системы, но степень ее готовности пока под вопросом. «Если учесть, что у компании есть и средства, и технические возможности, и большой охват аудитории, их операционная система вполне сможет заменить Android в перспективе двух-трех лет», — отметил Эльдар Муртазин.

В 2018 году выручка Huawei выросла более чем на 19% по сравнению с показателем 2017 года, до 721,2 млрд юаней ($105,19 млрд), а чистая прибыль — на 25%, до 59,345 млрд юаней ($8,656 млрд). 48% выручки компании приходилось на продажи смартфонов и других устройств потребителям, чуть меньше (40,8%) — на продажу телекоммуникационного оборудования. В своем отчете компания отмечала, что ее продукцией пользуется более 500 млн человек в 170 странах мира. Компания разрабатывает собственные сервисы для просмотра видео, прослушивания музыки, платежную систему для мобильных устройств и т.д. и является одним из крупнейших в мире держателей патентов (на конец 2018 года имела 87,8 тыс. патентов).

Как это отразится на Google

Для Google последствия также будут негативными, предполагает Муртазин. «Очевидно, что другие производители гаджетов более активно начнут разрабатывать собственные операционные системы, альтернативные. А это означает потерю рынка для Google», — пояснил он.

Однако старший аналитик по телекоммуникациям и медиа Райффайзенбанка Сергей Либин считает, что для Google последствия будут некритичными. «Не стоит забывать, что большая часть выручки Google приходится на их поисковый бизнес. И даже если Huawei разработает свою операционную систему, скорее всего, пользователи смогут, как и раньше, загружать на нее поисковик Google. Этот факт значительно смягчает последствия для компании», — полагает Либин.

По его словам, вероятность, что альтернативная система сможет заменить Android в ближайшее время, очень мала. «На данный момент удачных примеров, которые могли бы конкурировать с Android или IOS, нет», — заключил аналитик.