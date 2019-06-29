Трамп пообещал разрешить компаниям из США торговать с Huawei

Американские компании смогут продавать свое оборудование китайской Huawei, если такие сделки не представляют угрозы для нацбезопасности страны, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите G20, передает Business Insider.

По словам Трампа, после введения ограничений, торговать с Huawei могли лишь некоторые компании, а те, кто не смог получить разрешение, были недовольны. «Наши компании были очень расстроены. Это отличные компании, вы их знаете», — заявил Трамп и добавил, что теперь им разрешают торговать с Huawei.

Минторг США внес Huawei в черный список в мае, таким образом для сделок с ней американским компаниям нужно было получать разрешение. Позже Huawei выдали лицензию, позволившую покупать у контрагентов из США оборудование для поддержания работы уже существующих сетей. По данным NYT, многим ИT-компаниям, включая Intel, удалось обойти запреты властей США.

Huawei попала в черный список Минторга США после того, как Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации для защиты сетей связи. В соответствии с указом президента, власти могут блокировать транзакции между американскими и иностранными компаниями. В Вашингтоне неоднократно обвиняли Huawei в производстве шпионского оборудования. Трамп называл эту компанию очень сомнительной с точки зрения безопасности.