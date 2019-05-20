Вся Европа в одном офисе: как живет кампус Huawei в Китае

20 мая агентство Reuters сообщило, что Google приостановила сотрудничество с производителем смартфонов Huawei после обострения торговой войны между Китаем и США: производителя смартфонов могут включить в черный список американского Министерства торговли. Такое решение может осложнить жизнь владельцам устройств. Huawei — один из крупнейших производителей гаджетов с представительствами в более чем в десяти странах. Как устроена жизнь в одном из кампусов компании, занимающем 906 га, — в фотогалерее РБК.
Одно из новых представительств компании расположено в городском округе Дунгуань в Китае. Оно занимает площадь более 906 га
Есть здесь и копия моста между Китаем и Северной Кореей
Сотрудники спят во время обеденного перерыва
Садовник кормит черных лебедей, которых содержит основатель компании Рен Женфей. Его состояние Forbes оценивает в $1,7 млрд
Копия Версаля