Вся Европа в одном офисе: как живет кампус Huawei в Китае

20 мая агентство Reuters сообщило, что Google приостановила сотрудничество с производителем смартфонов Huawei после обострения торговой войны между Китаем и США: производителя смартфонов могут включить в черный список американского Министерства торговли. Такое решение может осложнить жизнь владельцам устройств. Huawei — один из крупнейших производителей гаджетов с представительствами в более чем в десяти странах. Как устроена жизнь в одном из кампусов компании, занимающем 906 га, — в фотогалерее РБК.