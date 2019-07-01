Samsung вернула себе первое место на российском рынке смартфонов

Представитель «М.Видео-Эльдорадо» отметил, что рынок продолжает концентрироваться вокруг лидеров — совокупная доля пяти ведущих производителей смартфонов в денежном выражении составила 92%, а в штучном — 82%. Для сравнения: в первом полугодии 2018-го общая доля лидеров рынка составляла 65%, в 2017 году — 51%.
«Российские покупатели все чаще отдают предпочтение уже известным брендам, которые имеют высокий уровень доверия, предлагают широкий выбор моделей в различных ценовых сегментах, а также качественное сервисное обслуживание. Наиболее активно среди лидеров растет влияние китайских производителей — Huawei, Honor и Xiaomi, которые гибко подходят к ценообразованию, активно инвестируют в маркетинговую поддержку, при этом предлагают функциональные устройства со всеми необходимыми техническими решениями», — отмечает руководитель департамента «Мобильная техника» группы «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.
Смена лидера на фоне проблем Huawei
Второй квартал 2019-го для Huawei был непростым. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в стране режима чрезвычайной ситуации для защиты коммуникационных сетей. Данный указ расширил полномочия властей США и позволил им блокировать транзакции между американскими компаниями и их иностранными поставщиками. В итоге руководство компании Google заявило об отказе сотрудничества с Huawei. Это должно было привести к тому, что китайская компания лишилась бы доступа к обновлениям операционной системы Android, а пользователи смартфонов Huawei не смогли бы пользоваться приложениями Google Play Store и Gmail. Президент Huawei Жэнь Чжэнфэй также заявил, что американские санкции могут привести к потере около $30 млрд выручки компании и остановке ее роста. Однако на саммите G20 Дональд Трамп заявил, что американские компании все же смогут продавать свое оборудование китайской Huawei, если такие сделки не представляют угрозы для нацбезопасности США. «Наши компании были очень расстроены. Это отличные компании, вы их знаете», — прокомментировал он свое заявление.
По мнению экспертов «М.Видео-Эльдорадо», Samsung удалось вернуть первенство благодаря поступившим в продажу моделям Galaxy S10 и смартфонам серии Galaxy А.
Во втором квартале 2019 года в продажу на российском рынке поступили сразу несколько моделей смартфонов от Samsung в ценовом сегменте от 10 тыс. до 20 тыс. руб. — A10, A30 и A50. Как отмечают специалисты «М.Видео-Эльдорадо», это наиболее популярный ценовой сегмент среди российских потребителей.
В пресс-службе «ВымпелКом» (бренд «Билайн») подтвердили, что Samsung действительно стал самым популярным брендом смартфонов в рознице и интернет-магазине «Билайн».
Представитель МТС согласился с оценкой рынка «М.Видео-Эльдорадо». «Доля Samsung начала значительно расти благодаря появлению обновленной A-серии. Новая линейка смартфонов Galaxy пополнилась моделями, в которых удачно сочетаются доступная цена и интересные технические характеристики. В топ-10 самых продаваемых гаджетов как на рынке, так и в салонах МТС вошли такие модели, как Samsung Galaxy A10, A30 и A50», — отметил он.
Как пояснил Михаил Комков, во втором квартале 2019 года Samsung обновила линейки смартфонов в среднем и низком ценовых сегментах, а именно A- и J-серии. «На смену им пришла новая A-серия — от A10 до A70, стоимость которых в сравнении с прошлым годом более чем конкурентная. Каждая новая модель очень позитивно воспринималась рынком, продажи росли быстрее, чем мы наблюдали в прошлом году. В результате этого по итогам второго квартала смартфон Samsung Galaxy A50 стал самым популярным на российском рынке в штуках и в деньгах», — отметил он. Комков также добавил, что на второй квартал пришлись и наиболее высокие продажи флагманских моделей Galaxy S10, которые были запущены в марте этого года, что также позволило Samsung улучшить свои позиции в большинстве ценовых сегментов.