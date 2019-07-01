Samsung вернула себе первое место на российском рынке смартфонов

Компания Samsung восстановила лидерство на российском рынке, опередив бренд Honor. Владельцу последнего — китайской Huawei — могут запретить сотрудничать с поставщиками из США, но это пока не влияет на долю компании на рынке

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

По итогам первого полугодия 2019 года южнокорейский бренд Samsung вернул себе лидерство на российском рынке, опередив китайский бренд Honor (принадлежит компании Huawei) и заняв 30% рынка смартфонов. Об этом сообщил РБК представитель группы «М.Видео-Эльдорадо».

Еще в первом квартале 2019 года Honor занимал 27,1%, опередив Samsung. Как пояснил РБК директор по закупкам объединенной компании «Связной-Евросеть» Михаил Комков, Samsung восстановила лидерство по количеству проданных смартфонов уже во втором квартале 2019-го, второе и третье места по объему продаж занимали Honor и Apple. «В денежном выражении лидирует Samsung, следом расположились Apple и Honor», — сказал он.

В целом в период с января по июнь продажи смартфонов в России выросли на 6% и составили 13,5 млн устройств, объем этого рынка увеличился на 12%, до 216 млрд руб., оценили в «М.Видео-Эльдорадо». Таким образом, средняя цена смартфона составила порядка 16 тыс. руб.

При этом совокупная суммарная доля Huawei и Honor в первом полугодии 2019 года достигла порядка 33% в штучном выражении. По данным источника в одной из сетей, продающих смартфоны, бренд Honor занял долю в 25% рынка. Другие производители из пятерки лидеров — Apple и Xiaomi — 10 и 9% соответственно. В денежном выражении бренд Apple лидирует на российском рынке — 31%. На втором месте — Samsung с долей 30%, на третьем — Honor (20%). Доля Huawei составляет 8%, а Xiaomi — 6%.