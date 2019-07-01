Samsung вернула себе первое место на российском рынке смартфонов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,03 -0,22 EUR Бирж. 71,20 -0,64 Brent 64,85 -2,74% USD Нал. 63,50 62,31 EUR Нал. 72,05 70,69 USD ЦБ 63,05 -0,02 EUR ЦБ 71,40 -0,42 EUR/USD 1,1297 -0,0069 BTC/USD Бирж. 10 329,00 -416,00 IMOEX 2 803,31 +1,35% RTSI 1 401,64 +1,53% DJIA 26 697,61 +0,37% Nasdaq 8 088,82 +1,03%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,9%) прогноз Финам к 31.12.19
Яндекс ₽2 884,41 (+16,19%) прогноз HSBC к 22.04.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,9%) прогноз Финам к 31.12.19
Яндекс ₽2 884,41 (+16,19%) прогноз HSBC к 22.04.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 63,05 (-0,02) Quote, 13:20
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 71,4 (-0,42) Quote, 13:20
Неискренность всегда заметна: 5 правил Аполлона для инстаграм-блогера РБК Стиль и HUAWEI, 19:44 Посольство усомнилось в правдивости текста о третьем отравителе Скрипалей Политика, 19:42 «Аэрофлот» получил «пять звезд» за пунктуальность от агентства OAG​ Пресс-релиз, 19:38 Навального арестовали на 10 суток за участие в шествии в Москве Общество, 19:33 Россия объяснила превышение Ираном запасов низкообогащенного урана Политика, 19:29 Медведев объявил о запуске системы учета доходов каждого бедного в России Экономика, 19:20 Руин-пабы, винтаж, стрит-арт: куда сходить и чем заняться в Будапеште РБК и ОТП Банк, 19:15 XENOS, «В.Е.Р.А.» и фестиваль «Вдохновение»: культурные события июля Стиль, 19:10 СКР возбудил уголовное дело из-за нападения на полицейских в Чечне Общество, 19:10 Суд вынес приговор участвовавшим в атаке на Дагестан членам банды Басаева Общество, 19:08 В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран Политика, 18:55 Кикабидзе поддержал отказавшуюся выступать в России певицу Нино Катамадзе Общество, 18:51 РФС назвал сроки заседания по расторжению контракта Павла Мамаева Спорт, 18:48 Бизнес победителей: как увидеть северное сияние в тепле и комфорте РБК и ВТБ, 18:45
Технологии и медиа ,  
0 
Samsung вернула себе первое место на российском рынке смартфонов
Компания Samsung восстановила лидерство на российском рынке, опередив бренд Honor. Владельцу последнего — китайской Huawei — могут запретить сотрудничать с поставщиками из США, но это пока не влияет на долю компании на рынке
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

По итогам первого полугодия 2019 года южнокорейский бренд Samsung вернул себе лидерство на российском рынке, опередив китайский бренд Honor (принадлежит компании Huawei) и заняв 30% рынка смартфонов. Об этом сообщил РБК представитель группы «М.Видео-Эльдорадо».

Еще в первом квартале 2019 года Honor занимал 27,1%, опередив Samsung. Как пояснил РБК директор по закупкам объединенной компании «Связной-Евросеть» Михаил Комков, Samsung восстановила лидерство по количеству проданных смартфонов уже во втором квартале 2019-го, второе и третье места по объему продаж занимали Honor и Apple. «В денежном выражении лидирует Samsung, следом расположились Apple и Honor», — сказал он.

В целом в период с января по июнь продажи смартфонов в России выросли на 6% и составили 13,5 млн устройств, объем этого рынка увеличился на 12%, до 216 млрд руб., оценили в «М.Видео-Эльдорадо». Таким образом, средняя цена смартфона составила порядка 16 тыс. руб.

Технологии и медиа
Российские сим-карты запустят на чипах Samsung

При этом совокупная суммарная доля Huawei и Honor в первом полугодии 2019 года достигла порядка 33% в штучном выражении. По данным источника в одной из сетей, продающих смартфоны, бренд Honor занял долю в 25% рынка. Другие производители из пятерки лидеров — Apple и Xiaomi — 10 и 9% соответственно. В денежном выражении бренд Apple лидирует на российском рынке — 31%. На втором месте — Samsung с долей 30%, на третьем — Honor (20%). Доля Huawei составляет 8%, а Xiaomi — 6%.

Представитель «М.Видео-Эльдорадо» отметил, что рынок продолжает концентрироваться вокруг лидеров — совокупная доля пяти ведущих производителей смартфонов в денежном выражении составила 92%, а в штучном — 82%. Для сравнения: в первом полугодии 2018-го общая доля лидеров рынка составляла 65%, в 2017 году — 51%.

«Российские покупатели все чаще отдают предпочтение уже известным брендам, которые имеют высокий уровень доверия, предлагают широкий выбор моделей в различных ценовых сегментах, а также качественное сервисное обслуживание. Наиболее активно среди лидеров растет влияние китайских производителей — Huawei, Honor и Xiaomi, которые гибко подходят к ценообразованию, активно инвестируют в маркетинговую поддержку, при этом предлагают функциональные устройства со всеми необходимыми техническими решениями», — отмечает руководитель департамента «Мобильная техника» группы «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.

Смена лидера на фоне проблем Huawei

Второй квартал 2019-го для Huawei был непростым. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в стране режима чрезвычайной ситуации для защиты коммуникационных сетей. Данный указ расширил полномочия властей США и позволил им блокировать транзакции между американскими компаниями и их иностранными поставщиками. В итоге руководство компании Google заявило об отказе сотрудничества с Huawei. Это должно было привести к тому, что китайская компания лишилась бы доступа к обновлениям операционной системы Android, а пользователи смартфонов Huawei не смогли бы пользоваться приложениями Google Play Store и Gmail. Президент Huawei Жэнь Чжэнфэй также заявил, что американские санкции могут привести к потере около $30 млрд выручки компании и остановке ее роста. Однако на саммите G20 Дональд Трамп заявил, что американские компании все же смогут продавать свое оборудование китайской Huawei, если такие сделки не представляют угрозы для нацбезопасности США. «Наши компании были очень расстроены. Это отличные компании, вы их знаете», — прокомментировал он свое заявление.

Новые модели Samsung

По мнению экспертов «М.Видео-Эльдорадо», Samsung удалось вернуть первенство благодаря поступившим в продажу моделям Galaxy S10 и смартфонам серии Galaxy А.

Бизнес
Главный дизайнер Apple Джони Айв решил уйти в отставку

Во втором квартале 2019 года в продажу на российском рынке поступили сразу несколько моделей смартфонов от Samsung в ценовом сегменте от 10 тыс. до 20 тыс. руб. — A10, A30 и A50. Как отмечают специалисты «М.Видео-Эльдорадо», это наиболее популярный ценовой сегмент среди российских потребителей.

В пресс-службе «ВымпелКом» (бренд «Билайн») подтвердили, что Samsung действительно стал самым популярным брендом смартфонов в рознице и интернет-магазине «Билайн».

Представитель МТС согласился с оценкой рынка «М.Видео-Эльдорадо». «Доля Samsung начала значительно расти благодаря появлению обновленной A-серии. Новая линейка смартфонов Galaxy пополнилась моделями, в которых удачно сочетаются доступная цена и интересные технические характеристики. В топ-10 самых продаваемых гаджетов как на рынке, так и в салонах МТС вошли такие модели, как Samsung Galaxy A10, A30 и A50», — отметил он.

Как пояснил Михаил Комков, во втором квартале 2019 года Samsung обновила линейки смартфонов в среднем и низком ценовых сегментах, а именно A- и J-серии. «На смену им пришла новая A-серия — от A10 до A70, стоимость которых в сравнении с прошлым годом более чем конкурентная. Каждая новая модель очень позитивно воспринималась рынком, продажи росли быстрее, чем мы наблюдали в прошлом году. В результате этого по итогам второго квартала смартфон Samsung Galaxy A50 стал самым популярным на российском рынке в штуках и в деньгах», — отметил он. Комков также добавил, что на второй квартал пришлись и наиболее высокие продажи флагманских моделей Galaxy S10, которые были запущены в марте этого года, что также позволило Samsung улучшить свои позиции в большинстве ценовых сегментов.

Автор: Евгения Баленко
Теги: Samsung, Huawei, смартфоны
Материалы по теме
Samsung объявила о создании сверхбыстрой зарядки для смартфонов
Технологии и медиа
В Белом доме объяснили решение Трампа разрешить торговлю с Huawei
Бизнес
Трамп пообещал разрешить компаниям из США торговать с Huawei
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter