Huawei предсказала потерю $30 млрд выручки из-за санкций США

В ближайшие годы выручка просто перестанет расти, заявил президент Huawei. Источники Bloomberg говорят, что в компании ожидают спада продаж смартфонов примерно на четверть

Фото: Qilai Shen / Bloomberg

Президент китайского производителя смартфонов и оборудования для мобильной связи Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что из-за санкций США продажи компании в 2019 и 2020 годах не будут расти и останутся на уровне около $100 млрд, передает Bloomberg. Потенциальный рост выручки на протяжении этих двух лет мог бы составить $30 млрд.

Компания постарается не сокращать расходы на научные исследования и опытно-конструкторские работы, а также попытается избежать сокращений и продажи активов, добавил Жэнь.

«Мы не ожидали, что США так решительно атакуют Huawei. Мы не ожидали, что они так масштабно ударят по нашей цепочке поставок, блокируя не только поставки комплектующих, но и наши возможности участвовать в международных организациях. Из-за этого наша выручка в этом и следующем году составит около $100 млрд», — сказал основатель компании.

Он добавил, что Huawei не ожидала, что ущерб от санкций будет столь существенным. Говоря о том, насколько компания была готова к такому развитию событий, он провел аналогию с самолетом. «Мы защитили только двигатель и топливные баки и не смогли защитить другие части», — сказал он.

Bloomberg также сообщил, ссылаясь на осведомленные источники, что менеджеры Huawei прогнозируют, что в 2019 году объем продаж смартфонов может упасть на 40–60 млн шт. Для сравнения, в 2018 году компания поставила 206 млн устройств (рост составил 33,6%), почти половина пошла на зарубежные рынки.

Как сказали источники агентства, компания может сократить поставки флагманской модели Honor 20. Ее продажи во Франции, Великобритании и других странах Европы стартуют 21 июня, но, если смартфон будет продаваться плохо, Huawei может отменить новые поставки.

Власти США считают, что Китай через оборудование для сетей 5G, которые поставляет в том числе и Huawei, занимается шпионажем. В мае 2018 года Минторг США внес в санкционный список Huawei и около 70 связанных с ней организаций, введя запрет на покупку технологий и оборудования у американских компаний, например ОС Android, которую разрабатывает Google. В конце месяца власти США выдали компании временную лицензию сроком на 90 дней, которая разрешает Huawei поддерживать существующие сети и устройства и обновлять ПО.