Российская государственная библиотека разрабатывает пилот по сохранению данных о спецоперации из интернет-СМИ и телеграм-каналов. Ее директор Вадим Дуда рассказал РБК о влиянии санкций и судьбе фондов новых территорий

Вадим Дуда (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Российская государственная библиотека (большинство читателей привыкли называть ее просто «Ленинка») еще с начала пандемии была вынуждена быстро и значительно поменять классическую модель работы и перевести основной функционал в диджитал-среду. Для «Ленинки», фокус внимания которой смещен на архивные материалы, старинные документы и взаимодействие с учеными, вынужденная трансформация оказалась вызовом. Тогда РГБ разработала и запустила сервис удаленной доставки оцифрованных документов читателям, благодаря которому удалось сохранить контакт с научным сообществом.

В 2022 году, после начала спецоперации, «Ленинка» столкнулась с необходимостью адаптироваться под новые требования времени, на этот раз геополитические. Так, компания Clarivate Analytics, владеющая одной из крупнейших баз данных со сведениями о публикациях в научных журналах и патентах Web of Science, закрыла доступ для российских пользователей. Аналогичная ситуация произошла и с базой Scopus. Крупнейшие иностранные авторы и издательства объявили о прекращении отношений с российским рынком. А европейские санкции и сложности с поставками бумаги и оборудования привели к аномальному росту цен на печатную продукцию.

О том, как Российская государственная библиотека адаптируется к геополитической ситуации, о сохранении архивных фондов на новых территориях и работе с западными учеными в интервью РБК рассказал директор «Ленинки», экс-глава Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино Вадим Дуда.

Чем известна «Ленинка» Рос­сий­ская го­су­дар­ствен­ная биб­лио­те­ка — круп­ней­шая пуб­лич­ная библиотека Рос­сии и Ев­ро­пы, вто­рая в ми­ре по ве­ли­чи­не фон­дов. Ее история началась в середине XIX века с коллекции графа Николая Румянцева, который собирал исторические книги и рукописи, составлял летописи древних русских городов, издавал памятники древнерусской письменности. В 1861 году на базе коллекции Румянцевского музеума был учрежден первый в Москве общедоступный музей с публичной библиотекой, включавший отделения рукописей, редких книг, отделения изящных искусств и другие. С того же года в библиотеку стал поступать обязательный экземпляр издаваемых книг — до 1917 года эти поступления составляли 80% фонда. Также коллекция пополнялась за счет частных дарений и пожертвований (одним из главных дарителей был император Александр II). После революции библиотека Государственного Румянцевского музея становится государственным книгохранилищем. В 1925 году на ее базе была создана Государственная библиотека СССР имени В.И. Ленина. По уже заведенной практике в библиотеку попадали обязательные экземпляры всех издаваемых на территории СССР книг, поэтому она выполняла не только функцию «собирания и хранения книжных фондов», но и «обслуживания книгой широких масс населения». В 1941 году начался переезд «Ленинки» в новое здание на Воздвиженке, построенное по проекту академика Владимира Щуко, в котором она располагается и сегодня. Современное название Российская государственная библиотека носит с января 1992 года. Сейчас общий объем фондов «Ленинки» составляет 135 тыс. кв. м площадей в центре Москвы и в Химках, еще около 20 тыс. занимает новое хранилище в Можайске. Численность сотрудников РГБ достигает 1750 человек, а количество посетителей — 1 млн читателей в год. Еще около 30 млн человек ежегодно пользуются услугами библиотеки дистанционно. В ее архивах хранится примерно 200 млн документов, включая книги, диссертации, периодические издания, изоиздания, карты и др.

Про пилот по сохранению информации о спецоперации из интернета

Ключевая функция «Ленинки», в отличие от большинства библиотек, по словам Дуды, мемориальная — сохранение «действительно великого наследия». И за год, прошедший с начала специальной военной операции России на Украине, специалисты РГБ пришли к пониманию необходимости сохранить для исследователей будущего максимум точной документальной информации о происходящих событиях. Одной из главных проблем стало создание архивов информации, получившей распространение только в интернете.

Вадим Дуда (Фото: Андрей Любимов / РБК)

«Когда к нам приходят исследователи, которые пишут о Великой Отечественной войне, им доступен некий документальный фонд, посвященный этому периоду: есть огромное количество газет, как отечественных, так и зарубежных, — объясняет Дуда. — Речь идет не об интерпретации фактов, а о достоверном знании. Пожелтевшая газетная полоса может быть очень точно атрибутирована, и работающий с ней ученый знает, что никто на этой полосе не изменил ни одну запятую. Это позволяет документально подтвердить определенный информационный фон того периода. Но в наше время 99% информации распространяется в интернете и не попадает на печатные носители. На что будут опираться исследователи, которые через 5–10 лет будут писать о сложном периоде специальной военной операции? Ведь даже если, например, РБК предоставит таким исследователям полный архив своего сайта, где гарантия, что каждая страничка, к которой они получат доступ, каждый HTML остались в первоначальном виде?» — рассуждает глава РГБ.

Понимая новые реалии информационных технологий, «Ленинка» инициировала пилотный проект по сохранению архивов наиболее значимой информации о спецоперации, распространяемой в интернете, рассказал Дуда. На текущем этапе эксперты разрабатывают методику отбора действительно важных источников информации и систему фильтров публикуемых материалов. Существует проблема отбора информации — что из цифрового пространства «достойно того, чтобы остаться в вечности, как сохранить, в каком формате», указывает Дуда. «Я против идеи выкачивания всего, что есть в интернете, — утверждает глава РГБ. — Нужен очень осмысленный подход к тому, что было на самом деле значимым и оказало влияние на людей. Мы понимаем, что количество информационных источников за последние лет 20 увеличилось по экспоненте. А наши когнитивные способности особенно не изменились. В этом диком информационном потоке есть очень небольшое количество квантов информации, которые оставили какой-то след и изменили мнение сообщества. Именно их и надо научиться искать, фильтровать и сохранять в неизменном виде. Система отбора — это первый наш вызов».

Второй вызов, продолжает Дуда, — это комплектование базы данных, которое должно идти по гибридной модели. Отбор определенной информации, по мнению главы РГБ, вполне можно сделать автоматическим, с помощью нейросетей. Работу с другими информационными материалами лучше осуществлять в ручном режиме. Ключевым же звеном выступит библиограф, который будет вручную «связывать определенные кусочки информации».

Третьим вызовом, с которым потенциально столкнется проект РГБ, Дуда называет действующее законодательство. «Я сейчас скажу абсолютнейший атавизм для ИТ-специалистов: а может быть, какие-то важные веб-сайты, переписки в соцсетях нужно распечатывать? И ставить на такую распечатку штамп библиографа? Не целиком, но отдельные тексты — да. В этом есть определенный смысл: бумага обладает свойствами, позволяющими установить дату публикации, а штамп библиографа «Ленинки», подтверждающий дату и факт публикации, тоже может сказать о многом», — поясняет Дуда. Но сайты — лишь малая часть информационного потока, напоминает глава РГБ: «А что делать с телеграм-каналами, чья аудитория сопоставима с аудиторией крупнейших СМИ? Если мы сейчас сохраним чей-то телеграм-канал, а потом будем предоставлять к нему доступ в библиотеке, нас могут попросту засудить. Поэтому надо создавать определенную технологическую и нормативную базу, чтобы это все можно было законно сохранять».

На текущий момент решаются организационные вопросы: создание проектного офиса, утверждение "дорожной карты" проекта и формирование экспертного совета, который приступит к формированию определенных критериев и механики отбора сохраняемой информации. «Возможно, комбинация цифровых и аналоговых методов — то, что нужно для сохранения достоверного информационного исторического среза нашей эпохи», — добавляет Дуда.

Представлять пилот перед профильным Министерством культуры РГБ планирует летом 2024 года, уточняет Дуда: «Уверен, что министерство нас поддержит. Дело не в политике на самом деле, а в очень спокойном, холодном, нейтральном подходе к тому, что мы не можем допустить искажения истории. Если мы этого не сделаем, кто-то ее перепишет за нас, и сделает это в электронном виде».

Вадим Дуда — о сохранении рукописей: «В какой-то мере мы последнее поколение, которое после себя оставит какие-то документы. Все безжалостно уходит в цифровое пространство и соцсети. А великих людей что, стало меньше? Нет, конечно. И очень хочется придумать какой-то новый подход для отдела рукописей, чтобы личное наследие современных великих людей — письма, фотографии, комментарии, социальные сети — тоже сохранить для будущих поколений на законных основаниях». О влиянии библиотек на регионы: «Ленинка» — это настоящий возмутитель спокойствия. Посмотрите на проект модельных библиотек (сеть современных библиотек нового типа, совместный проект Минкультуры и РГБ, запущенный в 2019 году. — РБК): каждый раз, когда губернатор какого-нибудь региона приезжает на открытие такой библиотеки в один из своих городов, у него сначала падает челюсть от того, как там все красиво. А потом он собирается, включает режим чиновника и начинает: «А вот тут дороги плохие, а вот тут забор не покрашен». И вся территория, весь город начинают преображаться». О посетителях: «Иногда мы теряемся в количественном анализе и недостаточно много внимания уделяем анализу качественному. Когда мы говорим о национальной библиотеке, не все можно померить потоком. Если будет не 2 тыс. человек, а 20, но очень крупных ученых, мы должны для них закрыть двери? Или поговорим о библиотеке в небольшом селе: если там всего пять жителей, они что, не должны получать доступ к культурным благам и возможности читать книги?» О запрете ЛГБТ-пропаганды: «По федеральному закону «Ленинка» получает все, что печатается в нашей стране, и мы все должны сохранить. То есть исключена ситуация, когда где-то на входе мы скажем: «Нет, это ЛГБТ, мы не берем». Пока, на мой взгляд, отсутствует какая-то нормативная практика применения этого закона. Никаких инструкций или указаний от Минкультуры о необходимости изъятия чего-то с полок мы пока не получали. В выдаче доступны все книги. Моя субъективная позиция по поводу этого закона: я сторонник разумных ограничений. Для детей, для молодежи, для подростков они должны быть несколько более жесткими, чем для людей зрелых, с определенной системой мировоззрения».

Вадим Дуда (Фото: Андрей Любимов / РБК)

«Архивам библиотек новых территорий нанесен огромный ущерб»

Вопрос сохранения библиотечных фондов новых территорий (Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей) — проблема, решение которой пока не разработано, признает Дуда. Оценить нанесенный архивам ущерб на данный момент невозможно, в будущем это потребует системной работы по сопоставлению инвентарных книг и каталогов с фактическими документами. «Я думаю, ущерб был нанесен огромный», — предполагает глава РГБ.

Сейчас на новых территориях, по информации главы «Ленинки», находятся около 2 тыс. библиотек. И обновление их фондов было фактически приостановлено на несколько лет. Поэтому одна из текущих программ РГБ — поставка в эти библиотеки новых книг (о каком количестве изданий идет речь, Дуда не уточняет). Подобная помощь, по словам Дуды, должна носить системный характер: «В каждую из этих библиотек должна поступать хотя бы 1 тыс. книг в год — совокупно это порядка 2–4 млн. Это приличный объем даже для всего нашего книжного рынка».

Архивы с новых территорий не вывозились, утверждает Дуда: «Наши коллеги там каждый день совершают подвиг. Это очень сложно — попытаться сохранить книги, фонды, когда вокруг идут фактически военные действия. Мы находимся в контакте со многими коллегами с новых территорий и очень серьезно будем думать о том, чем еще «Ленинка» сможет помочь».

Два года назад РГБ выступила инициатором мониторинга состояния национального библиотечного фонда. Для этой работы пришлось отказаться от классического подхода социологов, основывающих свои выводы на небольшой выборке, анализ которой экстраполируется на всю сферу. «Одна только Ленинская библиотека — это 200 млн документов. Даже 5% этого массива — выборка в 2,5 млн, попробуйте это изучить и систематизировать. А в России порядка 250 крупных библиотек. Нам удалось разработать очень непростую методику, как провести такой мониторинг. Согласно его данным, на сегодняшний день около 9 млн единиц хранения редких документов нуждаются в срочной реставрации. При этом лишь чуть более 400 человек в исследуемых библиотеках непосредственно связаны со сферой реставрации. Такой же мониторинг важно будет провести на новых территориях».

Глава «Ленинки» — о трех главных чертах библиотеки будущего Первый компонент библиотеки будущего — раскрытие фондов . Необходимо встроить в некую цифровую среду не просто информацию о наличии у нас определенных документов, а полные сведения о содержании этих документов. Фантастическая вещь, но кто мешает нам «скормить» полные тексты какой-нибудь нейросети? И такая нейросеть очень внимательно, в отличие от человека, проанализирует каждый документ, вычленит из него даты, имена, ключевые слова или что-то более сложное и составит полный индекс, с помощью которого читатель сможет найти любую информацию.

. Необходимо встроить в некую цифровую среду не просто информацию о наличии у нас определенных документов, а полные сведения о содержании этих документов. Фантастическая вещь, но кто мешает нам «скормить» полные тексты какой-нибудь нейросети? И такая нейросеть очень внимательно, в отличие от человека, проанализирует каждый документ, вычленит из него даты, имена, ключевые слова или что-то более сложное и составит полный индекс, с помощью которого читатель сможет найти любую информацию. Второе — мы должны научиться создавать абсолютно новый справочно-библиографический аппарат для навигации по нашим фондам. Здесь нужно двигаться в сторону опять-таки нейросети или искусственного интеллекта, который будет позволять совершенно по-другому искать фонды. Читатель будущего не будет знать антологию научных знаний, не будет понимать некую классификацию, рубрикацию, он будет искать то, что ему нужно, по запросу. А запрос может звучать, например, так: «Зеленая книжечка про птиц». Система навигации должна позволять такие запросы обрабатывать.

по нашим фондам. Здесь нужно двигаться в сторону опять-таки нейросети или искусственного интеллекта, который будет позволять совершенно по-другому искать фонды. Читатель будущего не будет знать антологию научных знаний, не будет понимать некую классификацию, рубрикацию, он будет искать то, что ему нужно, по запросу. А запрос может звучать, например, так: «Зеленая книжечка про птиц». Система навигации должна позволять такие запросы обрабатывать. И третье: успешная библиотека должна научиться быть в интернете. Мы должны оказывать огромное количество наших услуг удаленным образом. Безусловно, с исключительным уважением ко всему спектру интеллектуальных прав.

«Санкции ударили по консервации и реставрации фондов»

Начало спецоперации России на Украине поставило РГБ перед необходимостью трансформации привычных моделей работы и утвержденной стратегии, признает Дуда. В первую очередь это коснулось «очевидных», по словам главы «Ленинки», областей: ИТ и цифровой трансформации библиотеки. «Дело не только в прикладных решениях и софте, — объясняет Дуда. — Это некая более сложная экосистема, поскольку серверы для хранения информации завязаны в сложные облачные структуры». Детали об экосистеме хранения информации глава РГБ не уточняет, добавляя лишь, что масштаб проблем, связанных с переходом к импортозамещению в сфере ИТ, только предстоит осознать.

Неочевидной областью, по которой ударили санкции, стала консервация и реставрация библиотечных фондов, говорит Дуда. Эта сфера требует большого количества специфичного оборудования: материалов, химии, микроскопов и исследовательских устройств. И поставки этого оборудования из западных стран уже прекратились.

«В конце 2022 года у нас была такая очень амбициозная задача: мы открыли два филиала по направлению реставрации и консервации библиотечных фондов в Рязани и в Нижнем Новгороде, — рассказывает Дуда. — Я бы сказал, что нам удалось решить проблемы, связанные с импортозамещением. Но сделано это не силами отечественных производителей, а благодаря новым поставщикам и новым для нас рынкам, не участвующим в санкционном давлении на Россию. Прежде всего, речь о Китае. Конечно, при переходе на их оборудование будут определенные потери, это несомненно так. Но пока что кажется, что никаких критичных для работы изменений не должно произойти».

Вадим Дуда (Фото: Андрей Любимов / РБК)

«Небольшие страны чаще ведут себя истерично»

На взаимодействии с глобальным профессиональным сообществом библиотекарей геополитическая ситуация сказалась в меньшей степени, отмечает Дуда. «Приведу такой пример: есть очень крупная организация, Международная федерация библиотечных ассоциаций, — объясняет глава РГБ. — Понятно, что нашлись некоторые страны, не буду их называть, которые требовали чуть ли не публичного сожжения российских участников. Но абсолютно удивительно, что большая часть наших коллег из даже недружественных стран, таких как Америка и Великобритания, заняли очень спокойную позицию. Они считают, что книги, библиотеки и культурное сотрудничество все-таки надо сохранить в максимально полном объеме. И благодаря этому мы нашли определенный компромисс, как можно поддерживать рабочие отношения. Конечно, такого глубокого сотрудничества, как было два года назад, очевидно, в ближайшие годы не предвидится. Но Россия остается в ассоциации, и это уже показатель».

Не отразились санкции и на взаимодействии с иностранными издательствами, но в этой области в большей степени сказалась специфика работы самой «Ленинки», утверждает Дуда. «Мы все-таки национальная библиотека нашей страны, и основной поток поступлений — это закон об обязательном экземпляре (по этому закону в РГБ поступает один экземпляр каждого издающегося в России печатного материала, будь то книга, газета или научная диссертация — РБК), — отмечает глава РГБ. — Поэтому иностранные издательства нас волнуют чуть меньше. В любом случае, пока никаких особых проблем в этой области мы не заметили».

А вот на чем сказались обостренные геополитические отношения напрямую, так это на взаимодействии с иностранными учеными и научными организациями. Во-первых, 2022 году РГБ столкнулась с отказом на продление подписок на определенные базы данных, говорит глава библиотеки, не уточняя, о каких именно базах идет речь. «Пока мы предоставляем эти услуги и находим компромиссы с поставщиками информационных услуг, но это очень тонкая тема, — объясняет Дуда. — Каких-то общих подходов по этой части нет. Есть страны, которые ведут себя абсолютно истерично. И скажу дипломатично, обычно это не очень большие страны. А вот крупные коллеги, имеющие долгосрочное видение ситуации, ведут себя гораздо более осмотрительно и взвешено».

Во-вторых, количество контактов с западными учеными за последний год существенно сократилось. В противовес этому нарастает взаимодействие с учеными Востока, например, из Китая и Индии. Причем одним из закономерных трендов последнего года стал рост интереса к диссертациям на темы, так или иначе связанные с Украиной и историей ее взаимоотношений с Россией, добавляет Дуда.

«Доля внебюджетных поступлений уже достигает 15%»

Несмотря на то, что ключевым источником финансирования Российской государственной библиотеки остается профильное Министерство культуры, «Ленинке» удалось выработать и механизмы самостоятельного заработка (например, организации экскурсий) и привлечения меценатов. Сейчас объем этих поступлений достигает 15% от всей выручки библиотеки. «В 2021 году мы получили целевой транш в размере нескольких десятков миллионов рублей от бизнеса на реставрацию нашего рукописного фонда, — рассказал Дуда, сославшись на NDA (соглашение о неразглашении) при ответе на вопрос о том, кто выделил эти средства. — На эти деньги мы смогли купить современное оборудование. В прошлом году, несмотря на сложную экономическую обстановку, нас достаточно серьезным грантом поддержали РЖД. Эти деньги пошли на оцифровку и реставрацию коллекции, имеющей отношение к истории железных дорог. И я думаю, что эта доля внебюджетных поступлений в идеале должна вырасти хотя бы до 30%».

Одна из актуальных задач, стоящих перед РГБ, — расширение фондов хранения документов и книг, отмечает Дуда: «У нас очень большой поток документов. Чтобы понимать масштаб бедствия, мы получаем примерно 200 тыс. экземпляров книг каждый год, а с учетом Книжной палаты, с которой мы объединились в 2022 году, эта цифра достигла 300 тыс. Это примерно 250 тыс. газет, 60 тыс. журналов и 10 тыс. диссертаций — очень большой объем, который действительно требует достаточно серьезных инвестиций в хранение».

Крупнейший газетный фонд РГБ сейчас находится в Химках, рассказывает Дуда: он включает около 850 тыс. годовых комплектов газет. Определенный задел площади, на которую «Ленинка» планирует перенести некоторые фонды, находится в Можайске. Этот имущественный комплекс был построен в 1998 году и был передан РГБ в процессе слияния с Российской книжной палатой. «Это уже работающий комплекс, — объясняет Дуда. — Но часть этого комплекса находится в очень далеком от идеального состоянии. И поэтому нам придется сейчас заниматься проектированием и капитальным ремонтом достаточно больших новых площадей. На это уйдет порядка 5 лет».

Вадим Дуда (Фото: Андрей Любимов / РБК)