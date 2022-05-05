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Владелец базы Web of Science объяснил отключение доступа российским вузам

В компании Clarivate Analytics, которая владеет базой научных публикаций, сообщиили, что из-за событий на Украине закрыли доступ к ней для российских пользователей и больше не будут оценивать работы в новых научных журналах России
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Доступ российских клиентов к базе данных Web of Science со сведениями о публикациях в научных журналах и патентах приостановлен из-за событий на Украине, сообщили РБК в компании Clarivate Analytics, которая владеет платформой.

«Мы приняли решение закрыть наш офис и прекратить коммерческую деятельность в России из-за нападения России на Украину. Это означает, что доступ российских клиентов Web of Science был приостановлен», — сообщили в компании.

Там сообщили, что приостановили оценку работ в новых научных журналах из России и Белоруссии. Решение не коснется авторов статей в изданиях, которые уже есть в базе Web of Science или выпускаются за рубежом.

О том, что российские институты и вузы лишились доступа к международной базе данных Web of Science, 4 мая сообщил вице-президент Российской академии наук Алексей Хохлов. По его словам, в России оказались недоступны все сервисы Clarivate Analytics, которая обеспечивает работу Web of Science.

В начале марта Clarivate Analytics анонсировала закрытие своего офиса в России и прекращение коммерческой деятельности.

Web of Science — глобальная база цитирования научных публикаций и журналов. Там собрано почти 2 млрд цитируемых ссылок более чем из 170 млн записей, с базой работают 9 тыс. учреждений и миллионы исследователей, говорится на сайте Clarivate Analytics.

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В середине марта правительство России приостановило до конца года учет индексаций публикаций российских ученых в международных базах данных. Глава Минобрнауки Валерий Фальков объяснил это необходимостью «обеспечить поддержку российских научных изданий, а также снизить удельный вес библиометрических и наукометрических показателей в оценке научных коллективов, которые занимаются фундаментальными, прикладными и социогуманитарными исследованиями».

Министр отметил, что российским ученым не запрещают размещать свои публикации в международных системах цитирования Scopus и Web of Science. Фальков выразил мнение, что Россия должна учитывать свои национальные интересы и «оставаться на фронтире мировой науки».

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Теги
Кирилл Соколов, Любовь Порываева Любовь Порываева
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