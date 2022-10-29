Как работают СМИ в регионах на военном положении. Что важно знать

Глава СПЧ Валерий Фадеев призвал власти разработать правила работы журналистов в субъектах, на территории которых введено военное положение. РБК спросил юристов, как действующие законы влияют на работу СМИ в новых регионах

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ «О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей». Сенаторы Совета Федерации указ единогласно утвердили.

После введения военного положения, как следует из закона, на новых территориях возможны: усиление охраны общественного порядка и стратегических объектов, введение принудительных работ для нужд обороны, комендантский час, изъятие имущества граждан и частных организаций с последующей компенсацией его стоимости, ограничение въезда, выезда и свободы передвижения, а также ряд других мер. Объявление военного положения подразумевает и возможность введения военной цензуры средств массовой информации.

Глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев 20 октября призвал правительство оперативно утвердить правила для журналистов в «новых условиях». Однако в пресс-службе Минцифры в ответ на запрос РБК сообщили, что ст. 47.1 закона «О СМИ» уже регулирует вопросы, касающиеся выполнения журналистами поручения редакции в особых условиях (в частности, это обучение сотрудников редакции мерам безопасности, а также компенсации в случае причинения вреда жизни или здоровью, смерти. — РБК). К особым условиям, как пояснили в Минцифры, относится в том числе и работа в субъектах, находящихся на военном положении.

В Роскомнадзоре также сообщили РБК, что «необходимость в разработке каких-либо дополнительных правил работы СМИ отсутствует». Все необходимые нормы, определяющие работу СМИ в условиях военного положения, есть в действующем законодательстве, уточнили в ведомстве.

РБК попросил экспертов разъяснить, как действующее законодательство о военном положении регламентирует работу журналистов и какие обязанности накладывает на редакции.

Что изменилось в работе российских СМИ после начала спецоперации В день начала спецоперации на Украине — 24 февраля — Роскомнадзор опубликовал уведомление о том, что СМИ при подготовке публикаций, касающихся проведения спецоперации, «обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников», отметив, что именно они «располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию». 4 марта президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях российских военных в рамках спецопераций и призывы к антироссийским санкциям. В Уголовном кодексе появились статьи за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России (до 15 лет лишения свободы), за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности (штраф до 100 тыс. руб.), а также за призывы к санкциям (штраф 500 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до трех лет). В середине июля 2022 года вступили в силу поправки в закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которые, в частности, ввели и конкретизировали понятие «контрсанкционная информация». Это сведения «любого характера» о сделках, «совершенных или планируемых к совершению российскими физическими и (или) юридическими лицами — участниками внешнеторговой деятельности», распространение которых «может повлечь за собой введение в отношении сторон таких сделок» санкций со стороны иностранных государств. Теперь СМИ имеют право публиковать такие сведения только с письменного согласия «участника внешнеторговой деятельности, совершившего или планирующего совершение сделки». Кроме того, в июле Путин подписал закон, вносящий поправки о внесудебной приостановке деятельности российского СМИ в случае публикации им фейков или призывов к участию в несанкционированных акциях. Причем на время приостановления деятельности «редакция, главный редактор, журналист, издатель и распространитель» СМИ не вправе осуществлять профессиональную деятельность. В день объявления частичной мобилизации — 21 сентября — Роскомнадзор проинформировал СМИ о необходимости при подготовке и публикации материалов, касающихся проведения мобилизационных мероприятий, «использовать информацию и данные, полученные исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти».

Как закон ограничивает работу журналистов в условиях военного положения?

Федор Кравченко, глава Коллегии медиаюристов: «Нормы федерального конституционного закона «О военном положении» сформулированы максимально общим образом. Так, ст. 7 этого закона позволяет вводить «особый режим работы коммуникаций и связи, вводить контроль за их работой», «контроль за работой типографий, СМИ и использовать их работу для нужд обороны», «военную цензуру сообщений, передаваемых с помощью телекоммуникационных систем». На территориях, где введено военное положение, возглавляемые губернаторами штабы смогут «вводить дополнительные меры, направленные на усиление режима секретности», и «создавать органы цензуры, непосредственно занимающиеся данными вопросами».

Алексей Добрынин, управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper: «Свобода распространения массовой информации в условиях военного положения может быть ограничена. Это задекларировано в Конституции (ст. 87) и в федеральном конституционном законе от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении» (ст. 7). Целью такого ограничения является обеспечение обороны страны и безопасности государства. В связи с этим СМИ не смогут писать обо всем, что, по мнению органов военной цензуры, сможет подорвать обороноспособность и безопасность государства».

Георгий Иванов, директор правового департамента АО «Коммерсантъ»: «По закону «О военном положении» существует возможность введения военной цензуры, но только за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем. Однако возможно введение и других мер цензуры как на этих, так и на других территориях. Кроме того, по закону «О чрезвычайном положении» также существует возможность введения ограничения работы СМИ, может быть изъята любая техника и установлены новые условия аккредитации. Однако пока таких требований нет».

Есть ли ограничения публикаций СМИ?

Федор Кравченко: «Само по себе введение военного положения не запрещает публикацию каких-то конкретных видов материалов, но дает почти абсолютную власть новым органам управления разрешать и запрещать что-то журналистам, блогерам и СМИ. Не исключено, что силовики придут в редакцию того или иного СМИ и потребуют предъявить им готовящиеся материалы или не выпускать их без предварительного одобрения с их стороны. Причем они при этом не обязаны объяснять критерии и основания, по которым они что-либо делают или запрещают».

Алексей Добрынин: «Какого-либо перечня запрещенных либо разрешенных к освещению в СМИ тем не имеется. Данный вопрос относится только к компетенции органов цензуры».

Георгий Иванов: «Пока таких требований нет, по факту регламентируется только запрет на публикацию недостоверной информации».

Какая ответственность предусмотрена для журналистов в условиях военного положения и за что?

Федор Кравченко: «Сохраняется и усиливается ответственность по многочисленным статьям, которые в огромном количестве вводились в последние годы в УК и КоАП за различные «информационные» правонарушения. Например, ст. 63 УК говорит, что обстоятельством, отягчающим наказание, является «совершение преступления в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий». Кроме того, закон о военном положении позволяет по очень широкому перечню оснований задерживать граждан на срок до 30 суток. Хотя формально такое задержание не относится к мерам ответственности, власти могут применять его как способ ограничения работы и наказания «неудобных» журналистов и блогеров».

Алексей Добрынин: «Какой-либо специальной ответственности для журналистов в условиях военного положения не установлено. Но в силу специфики деятельности журналистов и особенностей режима военного положения ответственность работника СМИ может наступить за нарушение закона при сборе, обработке и распространении информации. Так, журналиста могут привлечь к уголовной ответственности за действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России или исполнения государственными органами России своих полномочий (ст. 280.3 УК РФ), воспрепятствование исполнению органами власти и их должностными лицами своих полномочий по обеспечению безопасности РФ (ст. 280.4 УК РФ), разглашение государственной тайны (ст. 283 УК РФ) или незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну (ст. 283.1 УК РФ)».

Георгий Иванов: «Каких-то специфичных норм ответственности нет».

Обязана ли редакция согласовывать материалы с властями?

Федор Кравченко: «Само по себе введение военного положения не обязывает редакции сразу начинать согласовывать свои материалы. Но если будут созданы органы цензуры, они смогут предъявлять любые требования к редакциям, журналистам, типографиям, телевышкам, почте и т.д. Например, они могут запретить им распространять тиражи и эфир СМИ, которые не получили разрешение органов цензуры».

Алексей Добрынин: «Фактически до момента надлежащего законодательного урегулирования работы СМИ в условиях военного положения органам СМИ следует согласовывать материалы, касающиеся проведения военной операции, с департаментом информации и массовых коммуникаций Минобороны России».

Георгий Иванов: «Обязана, но только если официально установлена цензура или иные специфичные ограничения».

Какие источники информации могут использовать журналисты?

Федор Кравченко: «Формально, как и до введения военного положения, пока можно использовать любые источники при условии, что журналист проверяет достоверность сообщаемой им информации. Но фактически, если дело дойдет до создания органов цензуры, они могут произвольно запретить, например, публиковать любые новости, кроме тех, которые сообщают государственные информагентства».

Алексей Добрынин: «Здесь может использоваться аналогия с ситуацией, когда на территории отдельных субъектов России вводится режим проведения контртеррористической операции. Порядок сбора информации журналистами на территории или объекте проведения контртеррористической операции определяется руководителем такой операции. При этом не допускается использование СМИ в целях совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов (ст. 4 закона «О СМИ»).

Также при освещении контртеррористической операции запрещается распространение в средствах массовой информации сведений о специальных средствах, технических приемах и тактике проведения такой операции. Или, например, сведений о сотрудниках специальных подразделений, лицах, оказывающих содействие в проведении такой операции».

Георгий Иванов: «Если цензура не введена, то формальных ограничений нет. Но с оговоркой о запрете распространения информации, дискредитирующей Вооруженные силы».

Что еще регламентирует законодательство в части работы журналистов и СМИ в условиях военного положения?

Федор Кравченко: «Остальные ограничения могут появляться на уровне подзаконных актов — указов президента, постановлений правительства, распоряжений региональных оперативных штабов по обеспечению режима военного положения. Но на практике большая часть ограничений и запретов может носить даже не упорядоченный и формальный характер, а хаотичный, произвольный».

Алексей Добрынин: «Законодательство о СМИ требует от редакции, если она поручает выполнение задания на территории, на которой введено военное положение, оформлять письменное поручение и получать письменное согласие от сотрудника. В поручении указывается сотрудник, который будет его выполнять, информация о действиях, которые должен совершить сотрудник для выполнения поручения, о месте, в которое направляется сотрудник, и о сроке выполнения данного поручения».

Георгий Иванов: «По закону «О СМИ» при ведении военных действий редакции СМИ по обращениям органов исполнительной власти обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе выпускать экстренную информацию о возникающих опасностях, правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите. Также действует ст. 47.1 закона «О СМИ», обязывающая обучать сотрудников, отправляемых на особые поручения, а также выплачивать компенсацию в случае смерти или вреда».