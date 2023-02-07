Библиотеки Украины отправили на макулатуру 11 млн книг на русском языке

С начала военной операции в библиотеках Украины списали 11 млн книг на русском языке

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С конца февраля по ноябрь прошлого года в библиотеках на Украине было списано 19 млн книг, из них около 11 млн — на русском языке.

Об этом сообщила депутат Верховной рады, заместитель главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук. Ее слова приводятся на сайте украинского парламента.

Кравчук объяснила, что таким образом общественные библиотеки выполняют рекомендации Минкульта. Речь идет о книгах, содержание которых «направлено на ликвидацию независимости Украины», которые содержат посягательства на права и свободы человека, пропаганду насилия и террора, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, а также оправдывают спецоперацию России на Украине.

«Списывают и некоторые украиноязычные книги советской эпохи», — заявила Кравчук.

По ее словам, сейчас в украинских библиотеках около 44% книг на русском языке, остальные на украинском языке или языках стран ЕС.

В 2015 году Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала перечень из 38 книг на русском языке, запрещенных к ввозу на Украину за пропаганду «человеконенавистничества, фашизма, ксенофобии и сепаратизма».

Под запрет тогда попали сборник статей журналистки Марины Ахметовой «Уроки украинского. От Майдана до Востока», книги философа и политолога Александра Дугина, экономиста Сергея Глазьева, писателей Николая Старикова и Федора Березина.

Как разъясняет украинское издание «Бухгалтер», списанные библиотеками книги отправляются на макулатуру. «Макулатура, образующаяся в процессе деятельности заведения, в том числе в результате списания библиотечных фондов, должна оприходоваться с целью ее дальнейшего использования в собственной деятельности заведения либо сдаваться специализированным предприятиям, занимающимся сбором и переработкой такого вида вторичного сырья», — говорится в инструкции для сотрудников библиотек.