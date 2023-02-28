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Минкультуры опровергло составление списков запрещенных книг для библиотек

Министр культуры Любимова: никаких списков запрещенных книг библиотекам Москвы не давали
Министр культуры Ольга Любимова утверждает, что сотрудников библиотек Москвы обижают публикации о существовании списков запрещенных авторов. Минкультуры такие списки не составляло, заверила она
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Министерство культуры не составляло списков запрещенных авторов для московских библиотек, сообщила министр культуры Ольга Любимова в эфире телеканала «Россия 24». О том, что в столице в библиотеках появились некие списки с запрещенными авторами, сообщили «Коммерсантъ FM» и «Новые Известия».

«Очень была удивлена самому списку [...] Никому никаких списков не посылали, и у нас никто не спрашивал. Книжки никакие мы не убирали», — сказала она (цитата по «Интерфаксу».)

По ее словам, публикации, что в московских библиотеках есть списки запрещенных авторов, «очень обижают самих сотрудников библиотек».

«[Они] никакую такую работу не выполняли, впервые о ней слышат, с удивлением звонят нам и говорят, а что нам делать, откуда это все и почему это взялось», — утверждает Любимова. Эта информация — очередной фейк, заключила министр.

О том, что некоторым госучреждениям культуры запретили выдавать и принимать книги писателей-иноагентов и тех, кто выступал с критикой военных действий, на прошлой неделе сообщила радиостанция «Коммерсантъ FM». Редакция решила проверить сообщения пользователей соцсетей, которые жаловались на невозможность сдать в библиотеку книги некоторых авторов, в том числе тех, кого объявили иностранными агентами, и тех, кто выступил против спецоперации на Украине.

Корреспондент обошел несколько московских библиотек, в одной из них ему показали список. В других журналисту назвали фамилии авторов из «стоп-листа» по телефону. Согласно публикации, в этот список вошли признанные Минюстом иноагентами Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, Михаил Зыгарь, Екатерина Шульман, а также Леонид Парфенов, Людмила Улицкая и Борис Акунин, которые в списке иноагентов на момент публикации не значатся.

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По данным радиостанции, книги этих авторов либо убирают с полок, либо перестали выдавать читателям, либо запрещают пополнять фонды их книгами.

Пресс-служба Мосразвития — подразделения департамента культуры, которое курирует библиотеки — запросила у издания адреса учреждений, где были обнаружены перечни запрещенных авторов, и имена сотрудников, а получив отказ, ответила, что там о происхождении списков неизвестно. «В связи с отказом радиостанции предоставить информацию о каких конкретно библиотеках идет речь, у нас нет возможности уточнить информацию и дать комментарий по данному вопросу», — сообщили в организации.

Позднее пресс-служба Минкультуры сообщила, что ведомство «не составляло списков запрещенных авторов и не отправляло их в библиотеки».

О существовании списков запрещенных авторов написали также «Новые Известия». Издание ссылалось на сообщение москвички Анастаcии Бурлаковой в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), в котором она опубликовала стоп-лист. В нем не было фамилий Парфенова и Шульман, о которых сообщал «Коммерсантъ», но остальные авторы из тех, о которых писала газета, в нем значатся. Также там перечислены Джордж Оруэлл, Джоан Роулинг, Стивен Кинг, Джо Аберкромби, Нил Гейман, Владимир Сорокин, Светлана Алексиевич, Эдуард Лимонов, Гузель Яхина и другие.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Ольга Любимова книги библиотеки Москва иноагенты
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