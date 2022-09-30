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Издатели заявили об аномальном подорожании печати книг

Производство книг в России с начала 2022 года подорожало на 20–30%. Издатели столкнулись с нехваткой полиграфических мощностей и материалов, некоторые заговорили о переносе печати в Индию и Иран или отказе от выпуска дорогих книг
Фото: Стоян Васев / ТАСС
Фото: Стоян Васев / ТАСС

Себестоимость производства книг на фоне подорожания бумаги и типографских услуг к сентябрю выросла с начала года более чем на 30%. Такую оценку РБК дал Олег Новиков, президент издательской группы «Эксмо-АСТ», которая, по данным Российской книжной палаты, является крупнейшей в России по количеству непериодических изданий (в группу входят издательства АСТ, «Эксмо», «Манн, Иванов и Фербер», «Бомбора» и др.) Динамику относительно прошлого года Новиков не привел.

Похожую ситуацию описывает и директор по производству издательской группы «Альпина» Константин Лунь. В последние годы рост цен на полиграфические услуги, по его словам, не превышал темпы инфляции и составлял 5–8% в год. Резкое повышение стоимости производства книг началось в конце февраля 2022 года, после начала военной спецоперации на Украине. На текущий момент производственный процесс подорожал с начала года на 30–40%, оценивает Лунь.

Директор издательства детской литературы «Росмэн» Борис Кузнецов назвал текущую динамику подорожания производства книг «самыми аномальными колебаниями на рынке за последние 20 лет». По его оценке, с начала года себестоимость производства выросла более чем на 20% — за счет подорожания бумаги и типографских услуг. «По отдельным видам изданий, для которых используется высококачественный картон, себестоимость выросла более чем на 30%», — уточнил Кузнецов.

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Кризис в полиграфическом сегменте назрел еще в 2021-м, а новая геополитическая обстановка «этот кризис усугубила и вызвала дефицит полиграфических мощностей и рост себестоимости», продолжает Новиков.

Говоря о росте стоимости типографских услуг, собеседник РБК приводит несколько примеров. Так, твердый переплет книг подорожал с начала 2022 года на 10%, клеевое бесшовное скрепление (вид мягкого переплета, при котором книжный блок соединяется с обложкой с помощью склеивания) — до 50%. Скобы — традиционно самый бюджетный способ скрепления полиграфической продукции — выросли в цене в среднем на 20%. В целом материалы, по оценке Новикова, подорожали на 30–50%.

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Несмотря на усилия издателей и других участников книжного рынка по сдерживанию цен, книги у производителей с начала 2022 года к августу подорожали на 20–25%, признает Новиков. Скачок цен произошел в начале года: в течение двух месяцев с конца марта рост составил 15–20%. Актуальную среднюю цену отгрузки в абсолютном выражении Новиков затруднился назвать.

Но глава «Эксмо-АСТ» приводит пример, как за год подорожали высококачественные книги, отпечатанные на мелованной бумаге (их доля составляет в среднем 10% от того, что находится в продаже). В августе 2022-го средняя стоимость такой книги у издателя составила 356,3 руб., тогда как за аналогичный месяц годом ранее она стоила в среднем 258,9 руб. — то есть цена выросла более чем на треть.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

У группы «Альпина» цена отгрузки книг — то есть оптовая цена — выросла в среднем за год примерно на 6% (с 345 до 366 руб.), отмечает гендиректор издательства Алексей Ильин. Полноцветные книги на мелованной бумаге подорожали на 10–15%, добавляет он.

Кузнецов единственный из опрошенных представителей издательств сообщил о том, что показатель средней цены отгрузки книги снизился — по его словам, на 15%. Такую динамику Кузнецов объяснил изменением ассортиментной политики: издательство начало отказываться от дорогих по себестоимости книг и «вводить гораздо более дешевые, отвечая изменениям спроса». Это позволило с февраля по август удержать подорожание некоторых экземпляров «в рамках 9%», рассказывает Кузнецов.

В рознице цены на книги, которые находятся в топе продаж, выросли не более чем на 10% год к году, уверяет гендиректор издательства «Рипол Классик» Сергей Макаренков. Если же брать среднюю цену на полке всего ассортимента, то она выросла примерно на 15–20% и теперь составляет 845 руб.

В пресс-службах объединенной книжной сети «Читай-город — Буквоед» и сети «Московский дом книги» на запросы РБК по поводу стоимости книг и динамики спроса аудитории не ответили. Представитель магазина «Библио-Глобус» сообщил, что подобные сведения являются коммерческой тайной. Весной в «Московском доме книги» сообщали, что по итогам апреля средняя цена экземпляра у них подорожала по сравнению с тем же месяцем 2021 года на 14%, до 615 руб. В сети «Читай-город» за такой же период фиксировали рост на 12% — одна книга стоила в среднем 439 руб.

Кто входит в число крупнейших издательств

По данным Российской книжной палаты, по итогам первого полугодия 2022 года крупнейшими по числу выпущенных книг и других непериодических изданий (к ним относятся, например, брошюры) были входящие в одну группу издательства АСТ и «Эксмо». За этот период АСТ выпустило 5,1 тыс. единиц печатной продукции, а «Эксмо» — 4,8 тыс. единиц. На третьем месте находилась издательская группа «Просвещение» (4,3 тыс. печатных единиц продукции).

В пятерку крупнейших по этому показателю входят также «Азбука-Аттикус» и «Рипол Классик» (в январе—июне 2022 года они выпустили 1,7 тыс. и 1,1 тыс. книг соответственно).

Издательство «Росмэн», которое выпустило за полгода 498 книг, было на восьмом месте рейтинга, а «Альпина Паблишер» — на 29-м месте (203 издания).

Почему подорожала печать книг

Подорожание производства книг опрошенные РБК издатели объясняют, в частности, нехваткой в России полиграфических мощностей и материалов, импорт которых попал под санкции западных стран.

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На сегодняшний день в распоряжении российских книгоиздателей всего шесть полиграфических комбинатов, утверждает Новиков. Ему самому принадлежат три: Можайский полиграфический комбинат (мощность — 2 млн экземпляров книг в месяц), Тверской полиграфкомбинат (3 млн в месяц) и издательско-полиграфический комплекс «Парето-принт» (6 млн в месяц). Инструменты государственной поддержки и доступные кредиты для индустрии полиграфических услуг «полностью отсутствуют», и решение проблем полностью перекладывается на участников книжного рынка, прибыль которых зависит от объемов производства бумажных книг, говорит собеседник РБК. «Ситуация складывается крайне тревожная, — утверждает Новиков. — Несмотря на то что мы живем в цифровую эпоху, в общей структуре книжного потребления доля бумажных книг составляет около 80%».

Типографий не хватает, согласен Кузнецов: тиражи задерживаются порой на три-четыре месяца. На этом фоне издательство уже рассматривает на следующий год варианты переноса печати за рубеж, особенно в Китай, Индию и Иран — при текущем курсе валют это было бы выгодно, поясняет Кузнецов. Но у этой альтернативы есть свои риски. «Если курс в какой-то момент качнется до 90 руб. за доллар, то все действия по замещению российского производства за рубежом станут бессмысленными. Производственный цикл охватывает несколько месяцев, и не хотелось бы оказаться в такой ситуации, когда заказ отправлен по нынешней цене, а возвращен с ценой на треть выше», — поясняет Кузнецов. Кроме того, остается вероятность проблем с логистикой: стоимость доставки из Китая и Индии за этот год уже выросла почти в три раза.

В пресс-службе Минцифры РБК заверили, что «дефицита полиграфических мощностей в издательском сегменте не наблюдается, рост стоимости полиграфических услуг прекратился, а ситуация стабилизировалась».

Какие материалы для книг попали под санкции

В середине апреля Минцифры предполагало, что дефицит мелованной бумаги, используемой для печати высококачественных книг, из-за санкций Евросоюза составит 40% от потребляемого в России объема. В санкционный список также попали значимые материалы для производства упаковки и торговли книжной продукцией, в том числе все мелованные и крафт-картоны и этикеточные бумаги. В перечень товаров, запрещенных для импорта из Европы в Россию, вошли и краски для печати.

Типографии, как отмечает Новиков, испытывают сложности с техникой. Большая часть полиграфического оборудования, например листовые печатные машины или линии твердого переплета, не производятся нигде, кроме стран Европы. «В Азии, в Индии и Китае производится очень ограниченная номенклатура полиграфического оборудования, и многое — не самого высокого качества», — говорит президент «Эксмо-АСТ».

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Фото:пресс-служба "Литрес"

Переговоры с азиатскими производителями по поставкам мелованной бумаги пока не принесли значительного успеха, продолжает Новиков. «На этом фоне российские издательства будут приостанавливать выпуск определенных изданий, которые обычно печатались на мелованной бумаге», — говорит он.

Тем не менее «Эксмо-АСТ» планирует инвестировать в полиграфический сегмент более 1 млрд руб. «Мы считаем, что спрос на бумажные книги будет стабилен», — добавляет Новиков.

Единственный собеседник РБК, который отметил избыток производственных мощностей, — Лунь: по его оценкам, он составляет около 25%. Главными сложностями, с которыми сталкивается отрасль, по его словам, являются лишь «макроэкономическая и социальная нестабильность».

О чем еще говорят книгоиздатели

  • У ряда издателей выпуск книг в 2022 году сократился. «Росмэн» в январе—августе уменьшил совокупный тираж книг на 10% в штуках в сравнении с тем же периодом 2021 года. Издательская группа «Альпина», по словам ее гендиректора Алексея Ильина, сократила тиражи на 5%. «Эксмо-АСТ», наоборот, средний тираж нарастила: с 3805 экземпляров в августе 2021-го до 4003 экземпляров в августе 2022-го.
  • Гендиректор «Рипол Классик» Сергей Макаренков утверждает, что в начале весны многие издательства стали печатать книги «про запас», опасаясь дефицита в полиграфической отрасли. В результате индустрия столкнулась с «затовариванием рынка»: продажи уменьшаются, а на складах скапливается довольно много продукции.
  • Несмотря на заявления ряда западных писателей и издательств о прекращении публикации в России, доля книг российских и иностранных авторов на российском рынке не изменилась, утверждает гендиректор «Альпины». «Изменение доли переводных книг — медленный и длительный процесс», — поясняет он. У самой «Альпины» 70% изданий приходится на зарубежных авторов, 30% — на российских. Новиков отмечает, что в определенных нишах растут тиражи и спрос на книги иностранных авторов, но есть сегменты, где замечен рост спроса на произведения российских писателей. Ряд книг в этом году вышел дополнительными тиражами на фоне интереса читателей — например, тираж новых и уже изданных романов Стивена Кинга в первой половине 2022 года достиг 1 млн экземпляров против 600 тыс. в прошлом году.
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