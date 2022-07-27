«Ленфильм» признал невозможность импортозамещения в съемках кино

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 59,41 (+0,73) Инвестиции, 26 июл, 15:58
Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 58,66 (+0,88) Инвестиции, 26 июл, 15:58
Минобороны сообщило о перехвате и уничтожении ракет для HIMARS Политика, 12:31
Глава Феодосии подал в отставку после критики со стороны Аксенова Политика, 12:31
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:31
МИД настоял на синхронном начале экспорта зерна из России и Украины Политика, 12:30
Как выглядит Антоновский мост в Херсоне после ночных ударов. Видео Политика, 12:29
Непобежденный брат Нурмагомедова занял первое место в рейтинге Bellator Спорт, 12:26
Почему внутри компаний наступает кризис и что делать РБК и Банк Точка, 12:23
Компании меняют ПО на экстремальных скоростях. Какие ошибки они допускают Pro, 12:16
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
ЦБ сообщил о снижении выявления фальшивых банкнот на четверть Финансы, 12:15
Котировки Fix Price взлетели на 9% после публикации финансовой отчетности Инвестиции, 12:15
В Новосибирской области впервые за 10 лет выявили случаи ку-лихорадки Общество, 12:13
Строительство торговых центров в России упало до минимума с 2004 года Недвижимость, 12:11
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 12:07
«Ленфильм» признал невозможность импортозамещения в съемках кино Технологии и медиа, 12:02
Технологии и медиа ,  
0 

«Ленфильм» признал невозможность импортозамещения в съемках кино

Киностудии признали полную зависимость от иностранного оборудования для съемок фильмов
«Ленфильм» не смог выполнить поручение властей и перейти на отечественное оборудование для кинопроизводства — оно попросту отсутствует. Производители кино и сериалов тем временем жалуются на проблемы с поставками импортной техники
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Одним из поручений президента и правительства руководству АО «Киностудия «Ленфильм» было «поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг)», указано в отчете студии за 2021 год, утвержденном ее советом директоров в конце июня уже этого года.

Выполнить это поручение «Ленфильм», как следует из отчета, не смог: «К сожалению, такое [российское] оборудование отсутствует». Студия предоставляет свои павильоны для съемок фильмов и сериалов, и «потребители кинопроизводственных услуг предъявляют высокие требования к качеству оборудования, и спрос на аренду российского кинопроизводственного оборудования отсутствует».

Генеральный директор «Ленфильма» Федор Щербаков, комментируя отчет, заявил РБК, что студия «внимательно мониторит рынок» на предмет появления российских аналогов необходимой для кинопроизводства техники. «В настоящий момент мы располагаем достаточным объемом импортной техники», — добавил он.

Голикова сообщила о решении спора по «золотой коллекции» «Ленфильма»
Бизнес
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

Съемочный процесс действительно на 100% построен на импортной технике и иностранном программном обеспечении, согласны опрошенные РБК представители рынка. В зависимости от задач каждой конкретной сцены в необходимый для съемочной площадки набор, помимо камер и специального многоуровневого освещения, входят, например, множество штативов, зеленый фон хромакей для последующего накладывания спецэффектов, мегафоны для общения сотрудников площадки с артистами, большой набор микрофонов — от незаметных петличек для актеров до масштабных «пушек», требующих специальную ветрозащиту, акустические панели для создания наиболее чистого звука, генераторы дыма и тумана и т.д. Еще больше требований предъявляется к программному обеспечению, которое должно предоставлять максимальный набор возможностей для «склейки» звука и видеоряда, создания спецэффектов, кадрирования и монтажа.

На сайте профильного магазина кинооборудования «Киносклад» практически вся представленная техника импортная, убедился корреспондент РБК. Даже расходные материалы в основном иностранного производства. Например, ассортимент рабочих перчаток для операторов, монтажников сцены и осветителей (а для них требуются особые термостойкие материалы) представлен американской компанией Setwear, клей для петличных микрофонов производит немецкая Tesa, генераторы дыма — тайваньская Antari, оптику и оптоэлектронику — немецкая Zeiss, оборудование и аксессуары для камер и осветительных приборов (в основном штативы и держатели) — итальянская Manfrotto, аудио- и видеокабели и разъемы — японская Canare. На сайте аренды оборудования для кино и ТВ «Кинозавод» также практически весь ассортимент представлен товарами иностранных производителей: микрофоны, радиосистемы и ветрозащита от австралийской Rode или японской Sanken, акустические системы и микшерные пульты от немецкой Behringer, освещение — от американских Kino Flo и Lowel или немецкой Arri.

Объем российского кинопроката достиг минимальных показателей
Технологии и медиа
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: China Photos / Getty Images Грозит ли Китаю энергетический кризис — The Economist
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Аутплейсмент, или как расстаться с сотрудниками экологично
Инструкции
Pro
Как просить повышения зарплаты: 9 правил
Инструкции
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни
Статьи
Pro
Компании меняют ПО на экстремальных скоростях. Какие ошибки они допускают
Инструкции
Pro
Фото: Maxim Shipenkov / TAСС Coca-Cola ушла — зона «праздника» опустела: какие сдвиги грозят брендингу
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен
Статьи
Pro
Фото: Andrew Burton / Getty Images 150 тыс. руб. для новичка: сколько готовы платить датасаентистам
Статьи

Российских аналогов железа и софта для кинопроизводства нет, констатирует генеральный продюсер и основатель кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн» Сергей Мелькумов. Он вспоминает, что в последний раз видел еще советскую технику на съемочной площадке «году в 1989-м». Сейчас все, что касается цифрового оформления и монтажа — английское, японское и американское, камеры в основном немецкие, ирландские, перечисляет Мелькумов. Звук и связанное с ним оборудование тем более все импортное. «Наладить российское производство возможно, но это будет стоить гигантских денег и потребует немало лет», — заключает собеседник РБК.

Однако если технический парк, по словам Мелькумова, еще может прожить хотя бы один год без обновления, то отсутствие западного ПО сказывается на кинопроизводстве уже сейчас. «На постпродакшене наших картин этим летом звукорежиссеры уже жалуются, что есть проблемы с программным обеспечением, — рассказывает продюсер. — А софт — это самое главное. И факт таков, что российским компаниям перестали предоставлять к нему доступ. Единственный выход — искать обходные пути».

Продюсер фильма «Географ глобуc пропил» возглавит департамент Минкультуры
Общество
Дмитрий Давиденко

Киностудия им. Горького также столкнулась с отсутствием прямых поставок некоторых элементов съемочного оборудования, реквизита и средств для хранения материалов, сообщили РБК в ее пресс-службе, отметив, что сейчас компания ищет «пути решения посредством параллельного импорта, новых поставщиков и импортозамещения».

Санкционные ограничения затронули и программные продукты, необходимые для производства анимации, рассказали на студии «Союзмультфильм». «Наши текущие подписки на зарубежный софт действуют до следующего года, однако мы уже активно ищем альтернативы. В ближайшие годы отрасли предстоит разработка собственных оригинальных программных решений», — добавил представитель «Союзмультфильма».

Кто ушел с российского рынка

Весной все ключевые западные разработчики ПО сообщили о прекращении работы в России. Одним из первых стал Adobe, в линейке продуктов которого — графические редакторы Photoshop и Illustrator, программа для нелинейного монтажа Premiere, аудиоредактор Audition, а также наборы межплатформенных приложений Creative Cloud. На все эти продукты пользователи из России попросту не смогут оформить или продлить подписку.

Продажи товаров и предоставление услуг для россиян также прекратил Microsoft: в 2019 году о стратегическом партнерстве с ним в сфере цифровизации кинопроизводства договорилась кинокомпания Тимура Бекмамбетова Bazelevs.

О приостановке бизнеса в России весной заявляли о немецкий конгломерат Siemens, японский производитель электроники Panasonic и американский разработчик графических процессоров Nvidia.

Минпромторг назвал условие отмены параллельного импорта
Бизнес
Денис Мантуров

Компаниям, занимающимся поставками кинооборудования и сдачей его в аренду для студий, в сложившихся условиях придется выстраивать серые схемы поставок, говорит кинопродюсер Дмитрий Рудовский. Возникновение цепочек посредников, по словам собеседника РБК, приведет к росту стоимости кинопроизводства и проблемам с безопасностью. «Если что-то выйдет из строя, оперативно заменить или починить это уже не получится. А «складирование» запасов автоматически повысит ценник за аренду. Кроме того, мы никогда не знаем, что именно может сломаться, — объясняет продюсер. — То есть комплекты оборудования придется разбирать на запчасти и хранить на случай необходимости ремонта, как сейчас делают с автомобилями или самолетами».

Для создателей контента актуальна сейчас прежде всего не закупка нового оборудования, а поддержка работающего, считает, в свою очередь, Илья Кривицкий, гендиректор группы «Красный квадрат» (производит для «Первого канала» шоу «Лучше всех», «Три аккорда», «Угадай мелодию» и др.). «Мы создаем собственный сервисный центр для обслуживания нашего парка техники. Нужно обеспечить профилактику поломок, регулярное техобслуживание, бережную эксплуатацию и контроль, чтобы максимально продлить срок службы того, что есть в распоряжении», — отмечает Кривицкий.

Нехватка оборудования может в первую очередь затронуть крупноформатные кинопроекты, считает главный редактор отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев. Но в целом для производителей российских фильмов способы обхода санкций и ограничений, по его мнению, есть: в частности, могут помочь «коллеги из Казахстана или Армении».

РБК направил запросы в Минкультуры и Фонд кино.

Музыканты остались без звука

С проблемой обновления складских запасов техники столкнулась и музыкальная индустрия. В компании «Арис», которая занимается поставками концертного звукового оборудования, утверждают, что под запрет на вывоз из европейских стран попало такое оборудование, как микшеры, усилители, процессоры и металлический конструктив для подвеса колонок. «Есть так называемые товары двойного назначения, которые могут быть использованы и в мирных, и в военных целях. Экспорт таких товаров в Россию сейчас запрещен вместе с оружием, — объясняет руководитель отдела маркетинга и рекламы «Ариса» Дарья Бахманова. — Сложность для нас в том, что таможенные службы оперируют группами товаров и запрещают вывоз согласно таможенным кодам».

Под ограничение экспорта из ЕС в соответствии с изменениями в «Регламент № 833/2014 об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на территории Украины» от 25 февраля 2022 года действительно попало оборудование «обработки сигналов» и «улучшения изображения». Так называемые DSP — модули обработки сигнала — как уточняют в «Арис», входят в состав микшеров, процессоров и усилителей мощности.

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
Кино Ленфильм
Материалы по теме
Объем российского кинопроката достиг минимальных показателей
Технологии и медиа
«Коммерсантъ» узнал о сокращении работающих кинозалов в России на треть
Общество
В российских кинотеатрах покажут отмененного в марте «Бэтмена»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter