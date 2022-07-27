«Ленфильм» признал невозможность импортозамещения в съемках кино

«Ленфильм» не смог выполнить поручение властей и перейти на отечественное оборудование для кинопроизводства — оно попросту отсутствует. Производители кино и сериалов тем временем жалуются на проблемы с поставками импортной техники

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Одним из поручений президента и правительства руководству АО «Киностудия «Ленфильм» было «поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг)», указано в отчете студии за 2021 год, утвержденном ее советом директоров в конце июня уже этого года.

Выполнить это поручение «Ленфильм», как следует из отчета, не смог: «К сожалению, такое [российское] оборудование отсутствует». Студия предоставляет свои павильоны для съемок фильмов и сериалов, и «потребители кинопроизводственных услуг предъявляют высокие требования к качеству оборудования, и спрос на аренду российского кинопроизводственного оборудования отсутствует».

Генеральный директор «Ленфильма» Федор Щербаков, комментируя отчет, заявил РБК, что студия «внимательно мониторит рынок» на предмет появления российских аналогов необходимой для кинопроизводства техники. «В настоящий момент мы располагаем достаточным объемом импортной техники», — добавил он.

Съемочный процесс действительно на 100% построен на импортной технике и иностранном программном обеспечении, согласны опрошенные РБК представители рынка. В зависимости от задач каждой конкретной сцены в необходимый для съемочной площадки набор, помимо камер и специального многоуровневого освещения, входят, например, множество штативов, зеленый фон хромакей для последующего накладывания спецэффектов, мегафоны для общения сотрудников площадки с артистами, большой набор микрофонов — от незаметных петличек для актеров до масштабных «пушек», требующих специальную ветрозащиту, акустические панели для создания наиболее чистого звука, генераторы дыма и тумана и т.д. Еще больше требований предъявляется к программному обеспечению, которое должно предоставлять максимальный набор возможностей для «склейки» звука и видеоряда, создания спецэффектов, кадрирования и монтажа.

На сайте профильного магазина кинооборудования «Киносклад» практически вся представленная техника импортная, убедился корреспондент РБК. Даже расходные материалы в основном иностранного производства. Например, ассортимент рабочих перчаток для операторов, монтажников сцены и осветителей (а для них требуются особые термостойкие материалы) представлен американской компанией Setwear, клей для петличных микрофонов производит немецкая Tesa, генераторы дыма — тайваньская Antari, оптику и оптоэлектронику — немецкая Zeiss, оборудование и аксессуары для камер и осветительных приборов (в основном штативы и держатели) — итальянская Manfrotto, аудио- и видеокабели и разъемы — японская Canare. На сайте аренды оборудования для кино и ТВ «Кинозавод» также практически весь ассортимент представлен товарами иностранных производителей: микрофоны, радиосистемы и ветрозащита от австралийской Rode или японской Sanken, акустические системы и микшерные пульты от немецкой Behringer, освещение — от американских Kino Flo и Lowel или немецкой Arri.

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Российских аналогов железа и софта для кинопроизводства нет, констатирует генеральный продюсер и основатель кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн» Сергей Мелькумов. Он вспоминает, что в последний раз видел еще советскую технику на съемочной площадке «году в 1989-м». Сейчас все, что касается цифрового оформления и монтажа — английское, японское и американское, камеры в основном немецкие, ирландские, перечисляет Мелькумов. Звук и связанное с ним оборудование тем более все импортное. «Наладить российское производство возможно, но это будет стоить гигантских денег и потребует немало лет», — заключает собеседник РБК.

Однако если технический парк, по словам Мелькумова, еще может прожить хотя бы один год без обновления, то отсутствие западного ПО сказывается на кинопроизводстве уже сейчас. «На постпродакшене наших картин этим летом звукорежиссеры уже жалуются, что есть проблемы с программным обеспечением, — рассказывает продюсер. — А софт — это самое главное. И факт таков, что российским компаниям перестали предоставлять к нему доступ. Единственный выход — искать обходные пути».

Киностудия им. Горького также столкнулась с отсутствием прямых поставок некоторых элементов съемочного оборудования, реквизита и средств для хранения материалов, сообщили РБК в ее пресс-службе, отметив, что сейчас компания ищет «пути решения посредством параллельного импорта, новых поставщиков и импортозамещения».

Санкционные ограничения затронули и программные продукты, необходимые для производства анимации, рассказали на студии «Союзмультфильм». «Наши текущие подписки на зарубежный софт действуют до следующего года, однако мы уже активно ищем альтернативы. В ближайшие годы отрасли предстоит разработка собственных оригинальных программных решений», — добавил представитель «Союзмультфильма».

Кто ушел с российского рынка Весной все ключевые западные разработчики ПО сообщили о прекращении работы в России. Одним из первых стал Adobe, в линейке продуктов которого — графические редакторы Photoshop и Illustrator, программа для нелинейного монтажа Premiere, аудиоредактор Audition, а также наборы межплатформенных приложений Creative Cloud. На все эти продукты пользователи из России попросту не смогут оформить или продлить подписку. Продажи товаров и предоставление услуг для россиян также прекратил Microsoft: в 2019 году о стратегическом партнерстве с ним в сфере цифровизации кинопроизводства договорилась кинокомпания Тимура Бекмамбетова Bazelevs. О приостановке бизнеса в России весной заявляли о немецкий конгломерат Siemens, японский производитель электроники Panasonic и американский разработчик графических процессоров Nvidia.

Компаниям, занимающимся поставками кинооборудования и сдачей его в аренду для студий, в сложившихся условиях придется выстраивать серые схемы поставок, говорит кинопродюсер Дмитрий Рудовский. Возникновение цепочек посредников, по словам собеседника РБК, приведет к росту стоимости кинопроизводства и проблемам с безопасностью. «Если что-то выйдет из строя, оперативно заменить или починить это уже не получится. А «складирование» запасов автоматически повысит ценник за аренду. Кроме того, мы никогда не знаем, что именно может сломаться, — объясняет продюсер. — То есть комплекты оборудования придется разбирать на запчасти и хранить на случай необходимости ремонта, как сейчас делают с автомобилями или самолетами».

Для создателей контента актуальна сейчас прежде всего не закупка нового оборудования, а поддержка работающего, считает, в свою очередь, Илья Кривицкий, гендиректор группы «Красный квадрат» (производит для «Первого канала» шоу «Лучше всех», «Три аккорда», «Угадай мелодию» и др.). «Мы создаем собственный сервисный центр для обслуживания нашего парка техники. Нужно обеспечить профилактику поломок, регулярное техобслуживание, бережную эксплуатацию и контроль, чтобы максимально продлить срок службы того, что есть в распоряжении», — отмечает Кривицкий.

Нехватка оборудования может в первую очередь затронуть крупноформатные кинопроекты, считает главный редактор отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев. Но в целом для производителей российских фильмов способы обхода санкций и ограничений, по его мнению, есть: в частности, могут помочь «коллеги из Казахстана или Армении».

РБК направил запросы в Минкультуры и Фонд кино.