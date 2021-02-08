Украинский посол обвинил Германию в искажении истории Второй мировой

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал слова президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Тот связал историю Второй мировой и современные отношения ФРГ и России, отвечая на вопрос о завершении «Северного потока-2»

Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: Tobias Schwarz / Reuters)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер «исказил» историю Второй мировой войны, используя «чувствительные исторические аргументы ради обеливания «Северного потока-2». Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает «Укринформ».

Ранее в интервью Rheinische Post Штайнмайер выступил за достройку газопровода «Северный поток-2», назвав отношения в энергетической сфере «чуть ли не последним мостом между Россией и Европой». Президент ФРГ добавил, что 22 июня исполнится 80 лет со дня нападения Германии на СССР, а жертвами войны в Советском Союзе стали более 20 млн человек. По его словам, «это не оправдывает никаких нарушений в нынешней российской политике», но нельзя «упускать из виду более широкий контекст».

Мельник заявил, что слова Штайнмайера вызвали на Украине «откровенное удивление и настоящий шок». По его словам, таким образом ФРГ поддерживает «десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив» о том, что Германия должна нести ответственность и «искупить вину за варварские преступления» нацистской оккупации «только перед Россией». Трактовка, в которой СССР приравнивается к России, является «абсолютно недопустимым искажением истории и прямым пренебрежением непомерными жертвами других народов», в первую очередь украинцев, миллионы которых погибли в войне, заявил посол.

«Именно вот этот «широкий контекст» и стоило бы иметь в виду, прежде чем цинично использовать столь чувствительные исторические аргументы ради обеливания «Северного потока-2», — сказал Мельник.