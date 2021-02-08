Украинский посол обвинил Германию в искажении истории Второй мировой

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 75,11 (-0,62) Инвестиции, 05 фев, 13:11
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 89,89 (-1,04) Инвестиции, 05 фев, 13:11
Студенты российских вузов вернулись к очным занятиям Общество, 01:30 В Москву пришло ультраполярное вторжение Общество, 01:05 Процесс импичмента Трампа решили приостановить на Шаббат Политика, 01:02 Между Белоруссией и Россией возобновилось движение поездов Общество, 01:00 МИД заявил о контрасте заявлений Борреля после возвращения из Москвы Политика, 00:57 Как снизить расходы на ремонт грузовой техники РБК и Gazpromneft, 00:55 Роскомнадзор потребовал вернуть доступ к видео колумниста на YouTube Технологии и медиа, 00:35 Россия возобновила полеты еще в две страны Общество, 00:30 Украинский посол обвинил Германию в искажении истории Второй мировой Политика, 00:21 С чем столкнулись арестованные и их близкие после массовых задержаний Политика, 00:00 Мантурову пожаловались на небезопасные автобусы для перевозки детей Общество, 00:00 Телепорт на 20 лет назад: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 07 фев, 23:55 Папа римский выразил солидарность с народом Мьянмы после переворота Политика, 07 фев, 23:46 Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» одержать победу Спорт, 07 фев, 23:21
Политика ,  
0 

Украинский посол обвинил Германию в искажении истории Второй мировой

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал слова президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Тот связал историю Второй мировой и современные отношения ФРГ и России, отвечая на вопрос о завершении «Северного потока-2»
Франк-Вальтер Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: Tobias Schwarz / Reuters)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер «исказил» историю Второй мировой войны, используя «чувствительные исторические аргументы ради обеливания «Северного потока-2». Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает «Укринформ».

Ранее в интервью Rheinische Post Штайнмайер выступил за достройку газопровода «Северный поток-2», назвав отношения в энергетической сфере «чуть ли не последним мостом между Россией и Европой». Президент ФРГ добавил, что 22 июня исполнится 80 лет со дня нападения Германии на СССР, а жертвами войны в Советском Союзе стали более 20 млн человек. По его словам, «это не оправдывает никаких нарушений в нынешней российской политике», но нельзя «упускать из виду более широкий контекст».

Мельник заявил, что слова Штайнмайера вызвали на Украине «откровенное удивление и настоящий шок». По его словам, таким образом ФРГ поддерживает «десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив» о том, что Германия должна нести ответственность и «искупить вину за варварские преступления» нацистской оккупации «только перед Россией». Трактовка, в которой СССР приравнивается к России, является «абсолютно недопустимым искажением истории и прямым пренебрежением непомерными жертвами других народов», в первую очередь украинцев, миллионы которых погибли в войне, заявил посол.

«Именно вот этот «широкий контекст» и стоило бы иметь в виду, прежде чем цинично использовать столь чувствительные исторические аргументы ради обеливания «Северного потока-2», — сказал Мельник.

«Фортуна» начала укладывать трубы «Северного потока-2» в водах Дании
Бизнес
Трубоукладчик &laquo;Фортуна&raquo;

Обсуждение введения новых санкций против России и судьбы проекта газопровода «Северный поток-2» возобновилось после ареста и тюремного заключения оппозиционера Алексея Навального. В январе Европарламент призвал страны усилить ограничения против страны и прекратить строительство газопровода. Помимо этого, проект раскритиковал новый президент США Джо Байден. Он заявил, что этот проект является «плохой сделкой для Европы».

Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя угрозы в отношении «Северного потока-2», заявила, что Германия готова расширить персональные санкции против лиц, причастных к преследованию Навального, однако менять свою позицию по строительству трубопровода и замораживать проект не намерена. Ее позицию поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Читайте на РБК Pro
Будущее за магазинами для бедных — гуру ретейла Пол Фоли Как заработать на транспортных компаниях: три перспективных варианта Рынок госзаказа столкнулся с беспрецедентными за всю историю изменениями Почему немецкие бизнес-династии увязли в семейных войнах

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним газ будет поставляться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.

В декабре 2019 года строительство «Северного потока-2» было приостановлено из-за санкций США, в результате которых швейцарская компания Allseas увела свои трубоукладочные суда с проекта. На данный момент трубопровод готов более чем на 90%. Всего осталось достроить около 6% газопровода, преимущественно в водах Дании. 6 февраля баржа «Фортуна» завершила там морские испытания и приступила к укладке труб «Северного потока-2».

Автор
Виктория Полякова
Украина Германия Франк-Вальтер Штайнмайер Вторая мировая война Северный поток-2
Материалы по теме
Макрон поддержал позицию Германии по «Северному потоку-2»
Политика
В ФРГ объяснили необходимость моратория на «Северный поток-2»
Политика
Госдеп пообещал следить за «Северным потоком-2»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter