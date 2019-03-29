WSJ узнал содержание доклада о причинах падения Boeing 737 MAX в Африке

WSJ узнал содержание доклада о причинах падения Boeing 737 MAX в Африке

Данные с черных ящиков разбившегося в Эфиопии лайнера подтвердили подозрения о сбое системы, выравнивающей положение самолета в воздухе, узнала газета. Ранее авиакорпорация решила доработать отвечающую за эти функции программу

Фото: Baz Ratner / Reuters

Эксперты, расследующие катастрофу Boeing 737 MAX в Эфиопии, пришли к выводу о том, что стало причиной катастрофы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Проанализировав данные черных ящиков, специалисты согласились, что наиболее вероятной причиной катастрофы стала ошибка в работе системы, которая автоматически корректирует положение самолета в воздухе, направляя его слегка вниз.

Система называется Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS). Из-за конструктивных особенностей и положения двигателей Boeing 737 MAX во время полета немного «задирает» нос, что потенциально может привести к потере скорости и падению самолета.

Для исправления этой особенности инженерами Boeing была придумана система MCAS, которая корректирует угол наклона во время полета, не информируя об этом пилотов.