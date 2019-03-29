WSJ узнал содержание доклада о причинах падения Boeing 737 MAX в Африке

Положение самолета система выравнивает, ориентируясь на показания датчиков об «угле атаки» — так называется угол между направлением движения самолета и тем, куда направлен его нос. (Если этот угол слишком велик, самолет может продолжать лететь вперед с задранным вверх носом, что может привести к его падению).
Ошибка в работе этого датчика могла привести к тому, что MCAS решила, что угол атаки самолета увеличился, и направила его к земле раньше, чем пилоты смогли что-то исправить, считают эксперты.
Официальное оглашение итогов исследования черных ящиков ожидается в ближайшие дни.
Самолет Boeing 737 MAX, принадлежащий компании Ethiopian Airlines, потерпел крушение 10 марта, спустя спустя несколько минут после вылета из столицы Эфиопии. Все находившиеся на борту 157 человек погибли. Это крушение стало вторым за последние полгода для машин этого типа: в октябре 2018 года в Индонезии разбился 737 MAX авиакомпании Lion Air; тогда погибли 189 человек.
Самолет в Индонезии несколько раз перед крушением резко менял высоту, набирая, а затем быстро теряя ее. Пилот самолета из Эфиопии также запрашивал разрешение диспетчера на резкий набор высоты, в то время как обломки самолета указывали на то, что его системы были настроены на пикирование.
После крушения в Эфиопии многие страны запретили полеты Boeing 737 MAX над своими территориями, а компания приостановила поставки этих самолетов клиентам. Москва также запретила полеты над территорией России, а вот авиационные власти США заявили, что для этого пока нет оснований.
Компания Boeing разработала обновление программного обеспечения MCAS. После обновления система управления полетом будет сравнивать входные сигналы от обоих датчиков угла атаки, а о разнице в их показаниях будет информировать пилотов. Ранее система была ориентирована на показания только одного из таких датчиков.