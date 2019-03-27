Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем

В США произошел еще один экстренный случай с лайнером модели Boeing 737 MAX. Полеты этих самолетов приостановлены властями большинства стран из-за нескольких катастроф и сообщениях о некорректной работе программного обеспечения

Фото: Lindsey Wasson / Reuters

В США в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

На борту лайнера в этот момент не было пассажиров. Самолет вылетел из аэропорта Орландо и направлялся в Викторвилль в Калифорнии. Однако вскоре пилоты сообщили о неполадках, связанных с двигателем и самолет совершил экстренную посадку.

Полеты лайнеров Boeing 737 MAX в США и ряде других стран, в том числе и в России были запрещены после серии катастроф и случаев неполадок с этим самолетом. В октябре 2018 года в Индонезии близ Джакарты разбился борт авиакомпании Lion Air, жертвами крушения стали 189 человек. 10 марта еще одна катастрофа с самолетом этого типа произошла в Эфиопии. На борту находили 157 человек, в том числе трое россиян.

Как стало известно из данных «черных ящиков» самолета, разбившегося в Индонезии, пилоты сообщили о неполадках сразу после взлета. Автоматика самолета стала ошибочно предупреждать о сваливании и опускать нос самолета для того, чтобы увеличить скорость. Пилоты более 20 раз корректировали положение самолета, однако в конечном счете сбой электроники все же привел к столкновению с землей. Схожая картина наблюдалась и перед крушением в Эфиопии.

Корпорация Boeing намерена обновить программное обеспечение самолетов Boeing 737 MAX. В новой модификации, уточняли собеседники WSJ, автоматизированная система предотвращения сваливания на крыло станет менее агрессивной и более управляемой пилотами.