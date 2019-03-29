Семья погибшего в авиакатастрофе в Эфиопии подала в суд на Boeing

Семья погибшего в авиакатастрофе в Эфиопии подала в суд на Boeing

Родственники погибшего в авиакатастрофе Ethiopian Airlines гражданина Руанды Джексона Мусони подали в федеральный суд в Чикаго иск против американской компании Boeing. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, семья погибшего обвиняет компанию в допущении ошибки при проектировании автоматической системы контроля полета и требует от компании компенсации за смерть родственника.

Отмечается, что это первый случай подачи иска с момента катастрофы.

Самолет Boeing 737 MAX 8Ethiopian Airlines, летевший в Кению, разбился спустя шесть минут после взлета в окрестностях Аддис-Абебы 10 марта. В результате авиакатастрофы погибли все находившиеся на борту 157 человек. За последние пять месяцев это уже вторая катастрофа самолета модели MAX: в октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет данной модели авиакомпании Lion Air, в результате чего погибли 189 человек.

После авиакатстрофы страны Евросоюза, а также Казахстан, Фиджи, Новая Зеландия, Ямайка и ряд других государств приняли решение о запрете полетов Boeing этой модели. В России полеты лайнеров временно приостановил единственный эксплуатант — авиакомпания «Глобус» («дочка» S7).

Ранее компания сообщила об устранении ошибки в программном обеспечении системы управления полетом MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), из-за неисправности в которой могли упасть лайнеры.

