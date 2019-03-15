СМИ узнали о подготовке Boeing к пикированию перед крушением в Эфиопии

СМИ узнали о подготовке Boeing к пикированию перед крушением в Эфиопии

Разбившийся под Аддис-Абебой Boeing 737 MAX 8 перед крушением был настроен на пикирование

На месте крушения пассажирского лайнера Boeing 737 MAX 8 (Фото: EPA / ТАСС)

Потерпевший крушение в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 готовился к пикированию незадолго до катастрофы, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

По словам собеседника агентства, на месте крушения был найден винтовой домкрат — вспомогательное устройство при перестроениях высоты. Полученные данные указывают на то, что этот агрегат был настроен как при пикировании, рассказал источник.

Ранее о том, что проблемы у направлявшегося из Аддис-Абебы в Найроби самолета Ethiopian Airlines возникли сразу после вылета, поскольку он «рыскал вверх-вниз на сотни футов», писала газета The New York Times.

По данным Bloomberg, в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) считают, что крушение Boeing 737 MAX 8 похоже на авиакатастрофу с таким же самолетом, произошедшую в октябре 2018 года в Индонезии. Тогда сообщалось, что система безопасности пыталась направить самолет в пикирование в результате неисправности.