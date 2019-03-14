Россия запретила полеты Boeing 737 MAX

Ранее к подобной мере после авиакатастрофы в Эфиопии прибегли страны ЕС, Казахстан, Фиджи, Новая Зеландия, Армения, Украина, Ямайка и другие. В США запретить полеты Boeing 737 MAX потребовал Дональд Трамп

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7 (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Росавиация запретила полеты над территорией России ​самолетов Boeing 737 MAX. Об этом после коллегии Росавиации журналистам заявил ​глава ведомства Александр Нерадько, передает корреспондент РБК.

Соответствующее оперативное уведомление — NOTAM — Росавиация, по его словам, уже разослала через средства авиасвязи. В нем, как указал Нерадько, говорится, что «в воздушном пространстве России полеты самолетов этой модификации [Boeing 737 MAX 8 и 9] до особого указания запрещены».

Материал дополняется.