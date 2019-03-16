СМИ узнали детали переговоров пилота Boeing с диспетчером перед аварией

Пилот разбившегося в окрестностях Аддис-Абебы пассажирского самолета перед крушением запросил разрешение на быстрый подъем. Позже он сообщал о проблемах с управлением. Лайнер набрал необычайно большую скорость, выяснил Reuters

Фото: Mulugeta Ayene / AP

Потерпевший крушение в Эфиопии пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 после взлета набрал нестандартно большую скорость. После этого пилот сообщил диспетчеру о проблемах и попросил разрешение на быстрый подъем. Спустя еще несколько минут лайнер пропал с радаров. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с записью этих переговоров, сообщает Reuters.

Речь идет о лайнере, который разбился в окрестностях Аддис-Абебы 10 марта спустя шесть минут после взлета. В результате авиакатастрофы погибли 157 человек. Самолет направлялся в Найроби.

По словам собеседника агентства, до аварии, перед тем, как срочно запросить возможность вернуться в аэропорт вылета, голос из кабины пилота Boeing 737 MAX попросил у диспетчера разрешение подняться на 14 тыс. футов (4,27 км) над уровнем моря (примерно 6,4 тыс. футов (1,95 км) над аэропортом). Скорость самолета при этом достигала 400 узлов (460 миль в час или 643,6 км/ч), стандартная скорость после вылета обычно составляет 200–250 узлов (370,4–463 км/ч).

После этого на высоте 10,8 тыс. футов (3,29 км) самолет исчез с радаров, указал источник.