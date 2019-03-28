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Авиакатастрофа в Эфиопии ,  
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Boeing разработал обновление ПО в спорных системах управления 737 MAX

Компания Boeing разработала обновление программного обеспечения (ПО) системы управления полетом MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), из-за неисправности в которой могли упасть лайнеры 737 MAX в Эфиопии и Индонезии.​ Об этом сообщает пресс-служба Boeing.

В заявлении компании говорится, что обновление ПО обеспечит дополнительный уровень защиты, если установленные в разных частях самолета датчики AOA (датчики угла атаки) будут показывать противоречивые данные.​ «Программное обеспечение прошло сотни часов анализа, лабораторных испытаний, проверки на тренажере и двух испытательных полетов, включая сертификационные испытания в полете с участием представителей Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на борту в качестве наблюдателей», — отмечается в сообщении.

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В компании уточнили, что теперь система управления полетом будет сравнивать входные сигналы от обоих датчиков AOA. Если они отклоняются на 5,5 градуса и более при убранных клапанах, то MCAS активироваться не будет. При этом индикатор на дисплее в кабине пилотов будет их предупреждать об этом.​

22 марта источники Reuters сообщили, что компания Boeing намерена установить на самолетах модели 737 MAX сигнализацию, которая будет предупреждать пилотов о технических помехах, из-за которых могли разбиться лайнеры в Эфиопии и Индонезии. Спустя два дня The Wall Street Journal узнала, что FAA предварительно одобрило план масштабных изменений в программном обеспечении (ПО) и подготовке пилотов Boeing 737 MAX, который направлен на устранение проблем с системой управления самолетом.

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За последние полгода произошло две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX. В октябре 2018 года в Индонезии разбился лайнер авиакомпании Lion Air; тогда погибли 189 человек. 10 марта лайнер Ethiopian Airlians потерпел крушение спустя несколько минут после вылета из столицы Эфиопии, все находившиеся на борту 157 человек погибли.

После крушения в Эфиопии многие страны, в том числе Россия, запретили полеты Boeing 737 MAX над своими территориями, а Boeing приостановила их поставки клиентам. Глава Boeing Деннис Меленберг пообещал принять необходимые меры и сделать самолеты серии 737 MAX более безопасными.

Теги: Boeing 737, обновление
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