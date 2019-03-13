США отказались запрещать полеты Boeing 737 MAX

Несмотря на запрет полетов лайнеров Boeing 737 MAX в ряде стран, США принимать аналогичные меры не будут. Этому мог поспособствовать личный разговор главы корпорации Boeing с Дональдом Трампом

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Надзорные органы США не стали запрещать полеты лайнера Boeing 737 MAX несмотря на две катастрофы с самолетами этой модели. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) не нашло для этого оснований, говорится в сообщении ведомства в Twitter.

«До настоящего времени наша оценка не выявляет системных проблем в функционировании и не дает оснований для приостановки эксплуатации лайнера. Другие органы гражданской авиации также не предоставляли информации, которая могла бы оправдать такую меру», — заявили в ведомстве.

Накануне ситуация с эксплуатацией самолетов Boeing 737 MAX стала темой для разговора президента Дональда Трампа с президентом Boeing Деннисом Мюлленбургом. По данным источников The New York Times, в личной беседе по телефону Мюлленбург убедил Трампа, что самолеты этой модели не должны быть выведены из использования.

За последние несколько месяцев Boeing 737 MAX несколько раз попадали в катастрофы — первый случай произошел в октябре 2018 года в Индонезии, тогда погибли 189 человек. 10 марта самолет этой же модели разбился у Аддис-Абебы в Эфиопии, жертвами крушения стали 157 человек. В обоих случаях катастрофа произошла вскоре после взлета. По одной из версий, привести к крушениям могла новая система управления самолетом — MCAS, — и то, что пилоты не были знакомы с особенностями ее функционирования. MCAS может сама изменять траекторию полета самолета.