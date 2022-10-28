Илон Маск купил Twitter. На что повлияет сделка

Продажа Twitter Илону Маску состоялась 27 октября, а 8 ноября компания уйдет с Нью-Йоркской биржи, сообщила SEC. Что это значит для соцсети и повлияет ли смена акционера на ее отношения с российскими властями — в материале РБК

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X Holdings II, Inc. — структура, принадлежащая Илону Маску приобрела Twitter Inc., которая владеет одноименной социальной сетью. Об этом говорится в материалах компании, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В них отмечается, что слияние состоялось 27 октября. Каждая акция Twitter акция была обменена на $54,2. Нью-Йоркская биржа уведомила SEC, что приостановила торги бумагами Twitter и намерена прекратить их листинг 8 ноября.

Как Маск покупал Twitter

Маск стал одним из крупнейших акционеров Twitter в начале апреля, когда приобрел 9,2% акций компании. В середине того же месяца бизнесмен подал предложение в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о приобретении всех находящихся в обращении обыкновенных акций компании. Изначально он готов был заплатить $54,2 за каждую акцию Twitter, оценив всю компанию в $44 млрд. После сделки Twitter должна была стать частной компанией. «Я инвестировал в Twitter, так как верю, что соцсеть имеет потенциал стать платформой для распространения свободы слова во всем мире, которая, как я считаю, является основой для демократии. Однако после того, как я проинвестировал [в компанию], я понял, что в нынешнем виде она не будет служить этому и процветать. Twitter необходимо преобразовать в частную компанию», — объяснял Маск.

На тот момент многие эксперты скептически отнеслись к намерениям Маска, вспоминая историю с выкупом Tesla. Тогда бизнесмен в своем твите выразил готовность приобрести акции компании по $420 за штуку и сделать компанию вновь частной, но сделка не состоялась. Из-за указанного твита SEC подала на Маска в суд, и в итоге ему запретили публиковать в Twitter чувствительную для стоимости акций информацию без предварительного согласования с уполномоченным представителем комиссии.

В начале мая Маск нашел инвесторов, готовых помочь с финансированием сделки. Из уведомления SEC следовало, что более $7 млрд он получит от траста миллиардера Ларри Эллисона, фонда Sequoia Capital, инвестфирмы Vy Capital, криптобиржи Binance и др. Но вскоре Маск в очередном твите заявил о приостановке сделки, попросив Twitter подтвердить информацию СМИ о том, что количество фейковых аккаунтов в соцсети составляет менее 5%. Сам бизнесмен был уверен, что их не менее 20%.

В конце июля один из акционеров Twitter через суд потребовал от бизнесмена завершить сделку и выплатить компенсацию. Маск подал встречный иск, и в августе выиграл дело: суд обязал Twitter предоставить предпринимателю дополнительную информацию по спам- и бот-аккаунтам.

В начале октября Маск восстановил предложение приобрести акции Twitter с его первоначальными условиями. На днях Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что банки завершили подготовку соглашения о финансировании на сумму $13 млрд для совершения сделки. Затем в течение нескольких дней Маск «намекал» на то, что сделка состоялась. В среду, 26 октября, он посетил офис Twitter в Сан-Франциско с раковиной в руках и опубликовал твит «Let that sink in!» (фраза — идиоматическое выражение, означающим «позволить осознать это» или «допустить какую-то мысль»; дословно переводится как «пустите эту раковину внутрь»: эта игра слов стала основой многочисленных англоязычных мемов). Затем Маск указал в своем профиле в Twitter, что является Chief Twit (можно перевести как «главный по твитам» либо как «главный кретин»), а в качестве местоположения — штаб-квартиру Twitter. В пятницу утром по мск он опубликовал твит «Птичка на свободе».

Кроме того, Маск объяснил, почему приобретает компанию: причина, по его словам, состоит в том, что «для будущего цивилизации важно иметь общую цифровую площадку, на которой может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере, без обращения к жестокости». По мнению бизнесмена, есть большой риск раскола соцсетей на «крайне правые и крайне левые «эхо-камеры», которые создают больше ненависти и разъединяют общество. В погоне за просмотрами большинство традиционных СМИ «подогревают и поощряют эти полярные крайности», так как считают, что это приносит прибыль, однако при этом «возможность диалога теряется», указал Маск.

На что повлияет смена собственника

Само по себе подтверждение намерения закрыть сделку должно стать облегчением для акционеров Twitter, обеспокоенных тем, что миллиардер неоднократно пытался найти способ отказаться от сделки, писала The Financial Times.

При этом у Маска достаточно амбициозные планы по развитию Twitter, отмечала The New York Times со ссылкой на презентацию бизнесмена для инвесторов. Он намерен к 2028 году:

увеличить выручку Twitter в пять раз по сравнению с показателем 2021 года, до $26,4 млрд;

сократить долю рекламы до 45%, чтобы снизить зависимость соцсети;

выручка от рекламы достигнет $12 млрд, а от подписки — $10 млрд, еще $1,3 млрд должен принести платежный сервис, развитие которого сейчас находится на начальной стадии;

число пользователей должно вырасти до 931 млн с 237,8 млн активных пользователей в день по итогам второго квартала этого года (речь идет о тех пользователях, которых компания может монетизировать). В презентации также указано, что 104 млн пользователей будет у некоего продукта, обозначенного буквой Х, но детали не приводятся;

к 2025 году число сотрудников компании должно вырасти до 11,07 тыс. с примерно 7,5 тыс. на текущий момент. Ранее The Washington Post писала, что в случае покупки соцсети Маск может сократить почти 75% сотрудников, но бизнесмен опровергал эту информацию.

Бывший президент США Дональд Трамп выражал надежду, что после того как Маск станет основным акционером Twitter, он «как хороший человек» изменит ситуацию в соцсети к лучшему, но сам заявил, что, даже если сделка состоится, он останется в собственной соцсети Truth, которую запустил после того, как Twitter в начале 2021 года навсегда заблокировал его аккаунт из-за риска «подстрекательства к насилию» во время штурма Капитолия республиканцами после победы на выборах демократа Джо Байдена.

Тогда эксперты выражали обеспокоенность, что эта блокировка станет прецедентом и повлечет за собой желание различных стран более активно регулировать компании в интернет-сегменте, «задуматься о необходимости большей суверенизации своего интернет-сегмента и технологических платформ от американских продуктов». Такой прогноз оказался справедливым, например, для России. В мае 2021 года первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко объяснял необходимость принятия так называемого закона о приземлении ИТ-гигантов тем, что американские компании позволили себе отключить аккаунт на тот момент действующего президента США. Закон вступил в силу с 1 января этого года и обязал крупные ИТ-компании открывать в России юрлица или представительства, выполнять местные законы и взаимодействовать с властями; в противном случае эти компании могут быть оштрафованы, скорость доступа к их ресурсам — замедлена или доступ полностью заблокирован. В конце января Роскомнадзор заявлял, что Twitter частично начал исполнять требования этого закона, зарегистрировав личный кабинет на сайте ведомства, но затем требование потеряло актуальность: после начала специальной военной операции многие зарубежные компании, например Google, старались вывезти тех сотрудников, которые размещались в России, в другие страны.

Сам Маск в мае этого года назвал «ошибкой» решение Twitter заблокировать аккаунт Трампа. «Полагаю, это была ошибка, потому что это оттолкнуло значительную часть населения страны и в итоге не привело к тому, что Дональд Трамп не имел права голоса. Я бы отменил решение о бессрочной блокировке, но Twitter пока мне не принадлежит», — говорил он.

Большой резонанс вызвали заявления Маска о ситуации на Украине. В начале октября он предположил в твите, что Россия и Украина могли бы заключить мир, если бы Украина согласилась на ряд условий: заново провести референдум на оккупированных территориях под наблюдением ООН, признать Крым частью России, возобновить подачу воды в Крым и сохранять нейтралитет. Слова вызвали резкую критику со стороны украинцев и их сторонников. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позитивными попытки поиска путей урегулирования сложившейся ситуации такими людьми, как Илон Маск.

В свою очередь, The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что Маск вызывает все больше опасений у властей США из-за своего возросшего политического влияния и «безрассудных» заявлений.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отметил, что Twitter был первой площадкой, где он развивал свой блог, который активно использовал для обратной связи с избирателями, но «со временем общая тематика соцсети сильно изменилась и стала рассадником хайпа на скандалах и фейках». «Сегодня Telegram заменил Twitter. Считаю, что лучшие годы соцсети позади. Но если новым владельцам удастся возродить былую популярность — это только разнообразит ландшафт. Главное, чтобы новая администрация исполняла требования российского законодательства», — сказал Хинштейн. Он напомнил, что еще в марте 2021 года Роскомнадзор начал замедлять скорость доступа к Twitter из-за отказа исполнять требований российских законов. Для восстановления работы в России, по его словам, площадка должна «удалить весь негативный контент, на который многократно им указывал Роскомнадзор».

Его коллега депутат Госдумы Антон Горелкин уточнил, что претензии вызывали «большое количество фейков о специальной военной операции», размещенные на платформе, и ее принципиальный отказ удалять эти материалы. Ранее ряд аккаунтов российских СМИ «подвергались цензуре со стороны администрации» соцсети или были отключены. «Илон Маск неоднократно заявлял, что выступает за свободу мнений — теперь у него появился прекрасный повод подтвердить свои слова и снять все ограничения с российских аккаунтов, — указал Горелкин. — Но думаю, вряд ли Илон Маск так поступит. Не стоит забывать, что миллиардер продолжает финансировать Вооруженным силам Украины доступ к спутниковому интернету, и вся его риторика насчет Крыма и Донбасса больше похожа на хайп, чем на искреннюю позицию».

РБК направил запрос в Роскомнадзор.

По мнению основателя LiveInternet Германа Клименко, Маск может стабилизировать положение вещей в Twitter. «Руководители соцсетей часто являются политическими деятелями. Маск же больше бизнесмен, а бизнесмену присуща рациональность. Это должно быть на руку российским властям», — отметил Клименко.

После покупки соцсети Маском может активизироваться интерес инвесторов, поскольку тот способен «вдохнуть» новую жизнь в компанию, уверен инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. По его словам, инвесторы в любом случае продолжат следить за компанией, так как Маск пообещал вернуть ее на биржу в течение нескольких лет. «В целом интерес российских инвесторов к американским активам в этом году снизился. Первая причина — в инфраструктурных рисках, вторая — в падении американского фондового рынка», — напоминает Суверов.