WP узнала об опасениях властей США возросшим влиянием Илона Маска

Газета со ссылкой на источники пишет, что недавние заявления Маска по Украине и публичная поддержка республиканцев вызывают «раздражение» у ряда чиновников, некоторые из которых призывают Вашингтон ограничить сотрудничество с ним

Фото: Patrick Pleul / DPA / ТАСС

Самый богатый человек в мире (состояние $214 млрд по версии Forbes), глава Tesla и SpaceX Илон Маск вызывает все больше опасений у американских чиновников из-за своего возросшего политического влияния и «безрассудных» заявлений, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой правительственные источники и близких к бизнесмену людей.

По данным газеты, именно сотрудничество Вашингтона и Маска в свое время сделало его успешным бизнесменом, однако несмотря на успехи в сфере космоса и национальной безопасности, чиновники опасаются его возросшего «могущества». «Он считает себя таким подарком человечеству, что ему не нужны никакие барьеры, он все знает лучше всех», — сказал один из источников на условиях анонимности.

WP напоминает, что миллиардер долгое время поддерживал дружеские связи с экс-президентами США, как с демократом Бараком Обамой, так и с республиканцем Дональдом Трампом. Однако теперь Маск выступает с резкой критикой Джо Байдена и заявляет о готовности поддержать республиканца на должность следующего президента США. По словам людей, которые работают с ним напрямую, сегодня он чаще общается с президентами и премьер-министрами иностранных государств, чем с властями США.

Это, также как и недавние заявления Маска по поводу разрешения конфликта на Украине, вызывает «раздражение» у американских чиновников, пишет WP. Несколько источников сообщили газете, что уже работают над снижением своей зависимости от Маска, в том числе сотрудничают с конкурентами по космической отрасли и поддерживают их с помощью государственных контрактов и субсидий.

Также источники издания заявили, что многие в правительстве настаивали на более тщательной проверке покупки Маском Twitter, так как сделка может еще больше усилить его влияние.

В то же время, пишет газета, многие в Вашингтоне избегают лобовой конфронтации с Маском, поскольку действительно восхищаются его достижениями и хотят продолжать работать с ним. «В Пентагоне многие видят в Маске секретное оружие», — отмечает WP.

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Маск отказался от комментариев по статье, но отметил, что взвешивает важные проблемы и описал свою миссию как «улучшение будущего для всего человечества». Он также указал, что его план по Украине может предотвратить возможную ядерную войну, а его предложение по Тайваню должно ослабить опасную региональную напряженность.

С начала октября Маск опубликовал в «Твиттере» ряд постов, касающихся спецоперации России на Украине. В частности, он заявил, что конфликт с наибольшей вероятностью завершится тем, что Крым останется российским, в новых регионах пройдут повторные референдумы под наблюдением ООН, а Украина возьмет обязательство соблюдать нейтралитет. В Киеве эти заявления раскритиковали. В частности, экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник в нецензурной форме посоветовал бизнесмену «отвалить», а президент Владимир Зеленский запустил опрос, где предложил выбрать, кем считать Маска — другом России или другом Украины.

Кроме того, как писал CNN, компания SpaceX попросила Пентагон взять оплату обслуживания спутниковой сети на Украине Starlink на себя, заявив, что сама больше делать это не может. Однако позже Маск все же пообещал продолжить предоставлять услуги Украине бесплатно и отозвал запрос к американскому Минобороны.

Между тем в Кремле предложения Маска по мирному урегулированию конфликта оценили позитивно. Однако, как отметил пресс-секретарь президента России, все подобные размышления «разбиваются о такие решения, как решение [президента Украины Владимира] Зеленского о невозможности переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным».

