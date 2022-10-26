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Маск написал Chief Twit в описании своего профиля в «Твиттер»

Маск пришел в штаб-квартиру «Твиттер» и написал Chief Twit в описании своего профиля
Предприниматель опубликовал видео, на котором он входит в штаб-квартиру «Твиттер» c раковиной в руках. По данным Bloomberg, Маск планирует закрыть сделку по покупке соцсети 28 октября
Twitter TWTR $53,79 +1,86% Купить

Video

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск изменил биографию в своем аккаунте в «Твиттер» на Chief Twit, что можно перевести как «главный по твитам», либо, восприняв как игру слов — «главный кретин».

В среду, 26 сентября, предприниматель посетил штаб-квартиру компании в Сан-Франциско. Он опубликовал видеозапись, на которой показаны кадры появления бизнесмена в офисе с раковиной в руках.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Маск планирует 28 октября закрыть сделку по покупке соцсети. Как пишет Business Insider, появление надписи Chief Twit может означать, что после этого он либо станет гендиректором «Твиттер», либо займет «выдуманную должность», как в Tesla, где с марта прошлого года, помимо CEO, является «технокоролем».

По данным Bloomberg, банки завершили подготовку окончательного кредитного соглашения, подписание которого является одним из последних шагов в сделке. Они предоставят финансирование на сумму $13 млрд.

В начале апреля Маск приобрел 9,2% доли в «Твиттер», став одним из крупнейших акционеров, а позднее объявил о своем намерении выкупить соцсеть, предложив по $54,20 за обыкновенную акцию. Бизнесмен говорил, что стремится сделать алгоритмы соцсети открытыми, победить спам-ботов и ввести процедуру подтверждения всех аккаунтов. Однако в июне адвокаты предпринимателя заявили, что Маск хочет расторгнуть сделку. Поводом, по их словам, стал отказ соцсети предоставить достоверную информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах. Стороны сделки подали друг к другу встречные иски.

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В начале октября Маск повторно предложил купить «Твиттер» по той же цене, которую он предлагал изначально — $44 млрд. После этого судебный процесс по делу миллиардера и соцсети был приостановлен до 28 октября.

Forbes оценивает состояние Маска в $221 млрд.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Илон Маск Twitter сделка штаб-квартира
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